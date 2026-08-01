Murió Vincent Pastore, un destacado actor de la icónica serie Los Soprano

De todas las figuras de origen ítalo-americano que se ganaron el reconocimiento del público gracias al cine y la TV, Vincent Pastore fue una de las más populares gracias a su presencia estelar en la serie Los Soprano.

El papel de Salvatore Bonpensiero, conocido por todo el mundo como “Big Pussy”, fue el más famoso de toda la vida artística de Pastore, que falleció este sábado a los 80 años en Nueva York. Un vecino lo encontró sin vida en su casa del Bronx (el mismo barrio neoyorquino en el que había nacido el 14 de julio de 1946) después de no tener ninguna noticia de él en los últimos tres días.

La policía investiga ahora las causas del fallecimiento, que fue confirmado por su manager y representante Bob McGowan, quien había recibido poco antes una llamada de uno de los mejores amigos de Pastore y compañero de elenco en Los Soprano, Vincent Curatola (Johnny “Sack” Sacramoni en la serie) anticipándole la triste noticia.

Pastore, el primero desde la derecha, fue una figura clave en la trama de Los Soprano

Pastore había alcanzado en Los Soprano, considerada una de las mejores series de todos los tiempos, la cumbre de una carrera artística en el cine y la TV que se caracterizó por las apariciones en relatos policiales e historias ligadas al mundo de la mafia y el crimen organizado.

Su personaje en esa serie, “Big Pussy” Bonpensiero, es bien recordado y valorado por los fans como el amigo mafioso predilecto de Tony Soprano (James Gandolfini), que profesaba hacia él un afecto especial. De “Big Pussy” siempre llamaban la atención sus constantes ausencias y el vínculo que en un momento empezó a mantener con el FBI como informante.

Pastore participó en 2024 del homenaje a Los Soprano en el 25° aniversario de su estreno

Las apariciones más destacadas de Pastore en la serie se produjeron durante las dos primeras temporadas (el estreno fue en 1999), aunque se mantuvo constante hasta el cierre de la historia en la sexta temporada.

El actor se dio a conocer, con el mismo perfil que resultó definitivo para su carrera, en títulos clave del cine policial relacionado con el crimen organizado como Buenos muchachos y Carlito’s Way. Tuvo una muy destacada y prolífica trayectoria en el cine, y al mismo tiempo la televisión lo convocó con frecuencia, especialmente como estrella invitada en la serie Law & Order. Recientemente lo vimos en un papel destacado en la serie Yellowjackets.

Pastore (primero desde la izquierda) como "Big Pussy" en una escena de la temporada 2 de Los Soprano junto a James Gandolfini, Tony Sirico, Federico Castelluccio

También fue un entusiasta participante de algunos exitosos reality shows como Celebrity Apprentice, Dancing with The Stars y Shark Tank.

En 2005 aceptó su culpabilidad luego de que Lisa Regina, una mujer de 44 años con la que mantuvo una relación sentimental, lo acusara de intentar agredirla. Según los fiscales, durante una discusión, Pastore (que por entonces tenía 59 años) golpeó en la nuca a la mujer, la agarró del pelo y le obligó a bajar la cabeza contra la palanca de cambios de un auto.

El actor permaneció en libertad bajo fianza durante todo el proceso y aceptó cumplir una pena de 10 días de trabajos comunitarios y la asistencia obligatoria a un programa de asistencia a personas responsables de ese tipo de comportamiento. En ese momento se estaba recuperando de una cirugía de triple bypass coronario.