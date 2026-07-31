Millonaria demanda contra Netflix por la desaparición de una película protagonizada por Nicolas Cage

Netflix atraviesa un conflicto sin precedentes: los productores de Fortitude, una película protagonizada por Nicolas Cage que aún no fue estrenada, demandaron al gigante del streaming por 105 millones de dólares luego de que la copia maestra del film desapareciera de las oficinas de la plataforma. El material, que había sido entregado para que la compañía evaluara una posible compra de los derechos de distribución, fue reportado como robado.

Según consignaron medios especializados en la industria del entretenimiento como Variety y The Hollywood Reporter, la demanda fue presentada por el productor y guionista Simon Afram y su empresa británica Op-Fortitude. De acuerdo con Entertainment Weekly, Afram asegura haber invertido más de 45 millones de dólares de su propio patrimonio y dedicado siete años al desarrollo del proyecto.

Netflix, demandada por el extravío de una película Richard Drew - AP

La presentación judicial sostiene que la pérdida del material compromete el futuro comercial de la película y reclama una indemnización de 105 millones de dólares por los daños ocasionados.

Qué sucedió con la copia maestra

Todo comenzó el 15 de junio pasado. De acuerdo con la presentación judicial, el productor asociado Daniel Haido entregó personalmente un Digital Cinema Package (DCP) -la copia digital utilizada para proyecciones profesionales- en las oficinas de Netflix ubicadas en Hollywood con el objetivo de que el material fuera visto en una exhibición privada.

La plataforma proyectó la película al día siguiente. Sin embargo, los productores aseguran que, pese a haber solicitado reiteradamente la devolución del disco rígido, no obtuvieron respuesta. Recién el 25 de junio, un ejecutivo de Netflix les comunicó por correo electrónico que varios discos rígidos habían sido robados de los escritorios de la empresa, entre ellos el que contenía Fortitude. En ese mensaje, Sean Berney, uno de los ejecutivos de Netflix, admitía que el equipo de seguridad no había logrado recuperar los dispositivos.

La copia de Fortitude, protagonizada por Nicolas Cage, desapareció de las oficinas de Netflix en junio Jordan Strauss - Invision

En la demanda, los productores sostienen que la desaparición del DCP destruyó la exclusividad de la película, un aspecto clave para su comercialización. Además, señalan que cualquier potencial comprador debería ser informado de que existe una copia perdida del largometraje, lo que incrementa el riesgo de piratería, hace más difícil la contratación de seguros y reduce significativamente su valor de mercado.

Los demandantes también explicaron que el incidente podría afectar el plan de estreno y las posibilidades de competir en la temporada de premios.

La respuesta de Netflix

Tras la demanda, Netflix rechazó las acusaciones y aseguró que no es responsable por la pérdida del material. En un comunicado citado por The Hollywood Reporter, la compañía afirmó que Fortitude fue entregada “sin las medidas de seguridad estándar de la industria” y remarcó que nunca adquirió los derechos de la película.

Netflix respondió de forma pública a las acusaciones Shutterstock

La empresa sostuvo además que llevó adelante una investigación interna, ofreció monitorear sitios de piratería para detectar una eventual filtración y cuestionó el accionar de los abogados de Afram. Según su versión, antes de presentar la demanda enviaron una carta en la que reclamaban US$165 millones y, en su respuesta judicial, Netflix sostuvo que ese pedido constituyó un intento de extorsión.

Dirigida por Simon West, Fortitude es un thriller de espionaje ambientado durante la Segunda Guerra Mundial que reconstruye la historia real de agentes de la inteligencia británica que recurrieron a innovadoras operaciones de engaño para confundir a la cúpula nazi. La trama sigue al espía serbio Dusko Popov, una figura histórica que, según distintas versiones, sirvió de inspiración a Ian Fleming para crear al personaje de James Bond.

Además de Nicolas Cage, el elenco reúne a Ben Kingsley, Michael Sheen, Matthew Goode, Ed Skrein, Alice Eve, Lukas Haas y Ron Perlman.