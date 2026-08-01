Taquilla: el sorprendente dato que registró el Hombre Araña en los cines argentinos

Medio millón de entradas vendidas en solo tres días. Con este impresionante envión inicial registrado en los cines argentinos desde el miércoles pasado, Spider-Man: un nuevo día recuperó una confianza que se creía perdida en el cine de superhéroes y se convirtió al mismo tiempo en la gran protagonista del tramo final de las vacaciones de invierno, capturando casi al 60 por ciento del total de las entradas vendidas en nuestro país.

El inmediato éxito local de la nueva película del Hombre Araña reflejó en nuestro medio la histórica conquista alcanzada este fin de semana en la taquilla estadounidense. Las publicaciones más importantes de Hollywood encabezan en estas horas sus respectivas ediciones digitales con la confirmación de que Spider-Man: un nuevo día superó todos los récords previos de convocatoria y se convirtió desde ayer en la película más vista de todos los tiempos en el día de su estreno para el mercado estadounidense, que es el más importante del mundo para la industria del entretenimiento.

En la Argentina, según los números de Ultracine, Spider-Man: un nuevo día vendió 506.913 tickets entre el miércoles 29 y el viernes 31 de agosto. Estas cifras equivalen a que seis de cada diez personas que fueron al cine en la Argentina durante esas tres jornadas eligieron ver la nueva aventura del Hombre Araña.

La concurrencia seguramente va a reducirse de manera significativa a partir del próximo lunes con el regreso de la actividad escolar en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima, donde se concentra algo más de la mitad de las salas y complejos de todo el país, pero no sería extraño que Spider-Man: un nuevo día se acerque el próximo miércoles 5, al cierre de esta semana cinematográfica, al millón de entradas vendidas.

Tom Holland en una escena de Spider Man: Un nuevo día

La reaparición del Hombre Araña en la cartelera provocó al mismo tiempo una caída vertical de los otros grandes estrenos de estas vacaciones de invierno en los cines. La Odisea y Toy Story 5 redujeron su concurrencia en los últimos tres días en un 32 y un 44 por ciento, respectivamente.

Pese a la baja, estos dos títulos son (ahora junto a Spider-Man: un nuevo día) los grandes ganadores de la taquilla argentina en las vacaciones de invierno. Toy Story 5 ya superó los tres millones y medio de entradas vendidas (3.574.423 hasta el viernes 31 de julio, según Ultracine), es la película más vista en lo que va de 2026 y seguramente terminará el año en esa posición. Parece difícil que algún otro estreno le arrebate ese liderazgo en los próximos meses en el mercado local.

Toy Story 5 ya superó los tres millones y medio de entradas vendidas en los cines de nuestro país Pixar - Disney/Pixar

La Odisea también ya es un éxito de convocatoria en la Argentina, sumando casi 750.000 tickets vendidos (740.320 hasta el viernes 31) en la Argentina, sobre todo impulsado por el efecto de recomendación de boca en boca que se fue extendiendo con el transcurrir de los días, especialmente entre el público de 50 años para arriba, una franja que dejó desde la pandemia de considerar como un hábito la salida al cine. Ahora, gracias a la película de Christopher Nolan, está volviendo a las salas.

En los últimos días se registró en los cines argentinos otro dato digno de atención registrado por Ultracine. El viernes 31 de julio, por primera vez desde que compiten mano a mano en la cartelera, La Odisea (38.750) vendió más entradas que Toy Story 5 (32.265).

Mientras tanto, el poder de atracción del Hombre Araña crece con cada nueva aventura en los cines del mundo. El nuevo récord histórico de ingresos por boletería para una película en el día de su estreno en Estados Unidos es para Spider-Man: un nuevo día, con 168 millones de dólares recaudados ayer, en sus primeras 24 horas de proyecciones en 4487 salas de cine estadounidenses. Con esta mueva marca Marvel le ganó a sí mismo, porque hasta ayer estaba en manos de Avengers: Endgame, con 157 millones en 2019.

La Odisea, un éxito indiscutido en todo el mundo Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Por otro lado, las cifras de La Odisea siguen asombrando a los observadores. Lleva apenas dos semanas en cartel y ya sumó casi 722 millones de dólares de recaudación global en los 73 países que proyectan la película de manera simultánea. El detalle más destacado de esta convocatoria es que se reparte casi en partes iguales entre el mercado estadounidense y el resto del mundo.

La Odisea también fue noticia esta semana por la aparición en la red social X (ex-Twitter) de una copia pirata de alta calidad que obtuvo más de dos millones de visualizaciones en 180 minutos hasta que pudo ser eliminada.

Algunos usuarios argentinos de X revelaron también que esa copia ilegal incluía subtítulos en castellano. “Nos percatamos de la publicación no autorizada de la película e iniciamos de inmediato los protocolos para su eliminación. Nos tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor y tomaremos todas las medidas legales pertinentes”, dijo un comunicado de los estudios Universal.

Algo muy parecido ocurrió con Spider-Man: un nuevo día, que también quedó expuesta en X a través de una copia pirata. Mientras se mantuvo filtrada con éxito en esa red (durante unas dos horas y media) tuvo 2.100.000 visualizaciones. Ya fue eliminada.