Netflix: el documental que cuenta la increíble historia de John McAfee, el magnate informático que vivió como un fugitivo

Vivir sin freno: el turbulento mundo de John McAfee (Running with the Devil: The Wild World of John McAfee / Estados Unidos, 2022). Dirección: Charlie Russell. Duración: 105 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

Un hombre que nació en una base militar norteamericana en Reino Unido creó un antivirus muy famoso y se hizo millonario, trabajó para la NASA, General Electric, Siemens y Xerox, fue acusado de homicidio, se escapó de la justicia de su país y terminó suicidándose el año pasado en una cárcel de Barcelona, donde cumplía un arresto por evasión impositiva. Está claro que esa historia sobra para un buen documental. Pero no está completa, aunque parezca mentira. En la vida de John McAfee hubo todavía más sucesos sorprendentes, y buena parte de ellos fueron registrados por un camarógrafo que él mismo contrató, consciente de que cada una de las peripecias que lo tuvieron como protagonista eran oro puro para una película que por momentos parece más una ficción enloquecida que un registro de la realidad. La megalomanía de McAfee fue el principal motor de este proyecto personal tan extravagante, convertido finalmente en plato fuerte para la plataforma de streaming más poderosa del mundo: un film que su principal estrella no llegó a ver, pero que de algún modo cumple su deseo íntimo de transformarlo en leyenda, oscura quizás, pero leyenda al fin.

Cruza exótica de James Bond (por su gusto por la aventura) y Sid Vicious (por su afición al alcohol y las drogas), McAfee pasó una infancia difícil en Virginia, abrumado por un padre alcohólico y violento que evidentemente marcó su propia psicología. En un momento del documental alguien lo define como “un hombre al que no le importa absolutamente nada”. Y esa es la impresión que verdaderamente causa verlo en acción. Alguien muy golpeado en un momento crucial de su vida y que entonces decide vengarse a su manera, desafiando a las autoridades y al establishment (quizás su faceta más celebrada) y también exhibiendo un monumental desprecio por todos los que lo rodean.

Los problemas en la vida de McAfee empezaron cuando se lo señaló como principal sospechoso del asesinato de un vecino de la mansión que tenía en Cayo Ambergris, la isla más grande de Belice, ubicada cerca de la frontera con México, en el mar Caribe . Cuatro de los belicosos perros que vivían con él fueron envenenados y de inmediato el supuesto responsable apareció con un balazo en la nuca. Todavía hoy el caso no ha sido esclarecido, pero de ahí en más McAfee inició una vida errante, en permanente fuga, armado hasta los dientes y acompañado por un séquito de asistentes y guardaespaldas que lo escoltaban vaya donde vaya: Guatemala (país que le concedió asilo político), República Dominicana, España…

A lo largo de ese derrotero tumultuoso tuvo romances efímeros y relaciones más estables con mujeres que encontraron en él y su fortuna una oportunidad para mejorar su estándar de vida. También hizo buenos negocios con las criptomonedas y hasta se postuló como candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Libertario, un espacio político nacido a principios de los años 70 que inspiró al que en Argentina lidera hoy Javier Milei.

Netflix: el documental que cuenta la increíble historia de John McAfee, el magnate informático que vivió como un fugitivo Prensa Netflix

El documental cruza secuencias de la intimidad de la vida cotidiana de McAfee -un día a día, naturalmente, muy diferente al de cualquier persona ordinaria- con testimonios de gente que lo conoció de cerca. Entre ellos se encuentran el cameraman Robert King -un profesional muy curtido en coberturas de conflictos armados que publicó fotografías en medios como The Guardian, Newsweek, Time y Life-, y Rocco Castoro, escritor y periodista que trabajaba con él para la revista Vice en una producción de largo aliento sobre este singular personaje. Con la combinación de estos materiales, la película logra contornear la figura de este magnate que, como muchos otros, estaba convencido de que tener mucho dinero lo autorizaba a vivir de acuerdo a sus propias reglas. Lo hace de una manera algo dispersa, como si se tratara de la acumulación un poco anárquica de febriles anotaciones en un diario personal y revelando un lógico asombro ante una historia que en más de un tramo borra las fronteras entre la veracidad y la invención.

Por el estilo de sus protagonistas y el tratamiento elegido para contarlos, el documental recuerda a otro que tuvo mucho éxito en Netflix, el serial de dos temporadas Rey Tigre. Charlie Russell, su director, galardonado con un premio BAFTA por este trabajo, se contactó por primera vez con McAfee con una expectativa muy baja de obtener una respuesta satisfactoria. Pero muy pronto consiguió mantener con su futuro protagonista una conversación por Zoom en la que, aseguró en más de una entrevista, quedó cautivado de inmediato por el carisma y el sentido del humor de McAfee. “En esa charla tuve la sensación que te queda cuando terminás de ver la película que hice y te preguntás: ‘¿Esto es real? ¿Este hombre está actuando o no?’. Lo que queda muy claro es que él lo está disfrutando, está viviendo su vida de una manera que la mayoría de la gente no experimenta. Y eso es magnético. Definitivamente, John creó un antivirus informático y atacó con la misma lógica de comportamiento de aquello a lo que ayudó a combatir. Él es el virus”.