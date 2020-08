Trailer de The Devil All The Time - Fuente: Netflix 02:44

14 de agosto de 2020 • 11:54

The Devil All the Time ya tiene trailer y por lo que puede verse en este adelanto no le va a faltar acción ni intriga a este drama psicológico. Dirigido por Antonio Campos y protagonizado por Robert Pattinson y Tom Holland, se trata de uno de los films que tiene programados Netflix para el próximo mes: se estrena el 16 de septiembre.

Campos, reconocido por sus trabajos independientes, se mete en esta trama oscura que se desarrolla en un pueblo de Ohio entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Vietnam. Basado en la novela de Donald Ray Pollock, el film cuenta la historia de un joven que hará todo lo posible para luchar contra las fuerzas malignas que lo amenazan a él y a su familia. Con personajes siniestros y un relato que trató de no dejar afuera nada del libro del autor, la película promete ser escalofriante. "Algunas personas simplemente nacen para ser enterradas", dice el trailer en el que Holland interpreta por primera vez a un personaje más profundo.

"Soy un gran admirador del gótico sureño y el noir, y este fue un matrimonio perfecto entre los dos estilos. A veces puede que estés adaptando una pieza y pienses, bueno, aquí hay una semilla de una buena idea y simplemente tiraré todo y empezaré de cero. En este caso fue como, ¡nos encanta todo!", reveló Campos, quien estuvo detrás de algunos episodios de The Sinner, a Entertainment Weekly.

Al elenco lo completan: Jason Clarke, Bill Skarsgård, Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska y Eliza Scanlen.

The Devil All the Time se suma a la lista de estrenos cinematográficos que la plataforma de streaming tiene previstos para las próximas semanas, al demorarse la apertura de las salas en los Estados Unidos, entre ellos: I'm Thinking of Ending Things, de Charlie Kaufman, y The Trial of the Chicago 7, de Aaron Sorkin.