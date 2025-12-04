En Nueva York: defraudó a Netflix por 11 millones de dólares, se compró cinco Rolls-Royce y ahora va a juicio

El cineasta Carl Erik Rinsch irá a juicio en Manhattan, en Nueva York, como parte de una acusación de fraude contra Netflix por 11 millones de dólares. Es que la compañía firmó un contrato para que el director entregue una serie de ciencia ficción que nunca completó. En su lugar, utilizó el dinero para gastos personales, como la compra de cinco Rolls-Royce y una Ferrari.

Carl Erik Rinsch irá a juicio en Nueva York: los argumentos de Netflix

Carl Erik Rinsch, de 48 años, enfrentará un juicio en Manhattan por un fraude millonario contra Netflix. La demanda se basa en un contrato firmado por la empresa de entretenimiento con el cineasta que exigía la entrega de una serie de ciencia ficción denominada White Horse.

Netflix entregó a una empresa del cineasta US$44 millones y posteriormente otros US$11 millones para el proyecto Cortesía @freestocks /Unsplash

Según detalló Business Insider, el nombre del proyecto está inspirado en el color del corcel que montó el primer jinete del Apocalipsis, según el Nuevo Testamento de la Biblia.

Los fiscales federales aseguran que los directores ejecutivos de la compañía le otorgaron en 2018 US$44 millones en efectivo. Esto sucedió luego de que presentara un tráiler y seis miniepisodios que ya había filmado.

Entre finales de 2019 y principios de 2020, Rinsch exigió aún más dinero a Streaming Company-1 para completar White Horse, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). La empresa finalmente accedió a pagar otros US$11 millones y transfirió esos fondos a una compañía controlada por el director de cine.

Los excéntricos gastos de Carl Erik Rinsch con el dinero de Netflix

Como acordaron las partes, los fondos serían utilizados en su totalidad para completar el proyecto. Sin embargo, la demanda alega que el cineasta los destinó a gastos personales. A pocos días de recibir el dinero, comenzó a transferirlo a través de diversas cuentas bancarias antes de enviarlo a una cuenta personal de corretaje.

El acusado presuntamente despilfarró el dinero que entregó Netflix en gastos personales Freepik - Freepik

El documento judicial del DOJ indica que el acusado presuntamente despilfarró el dinero en los siguientes gastos:

Criptomonedas.

Aproximadamente US$1.787.000 en facturas de tarjetas de crédito .

. Aproximadamente US$1.073.000 en abogados para demandar a Streaming Company-1 por aún más dinero, así como también en letrados relacionados con su divorcio.

por aún más dinero, así como también en letrados relacionados con su divorcio. Aproximadamente US$395 mil para alojarse en el hotel Four Seasons y en varias propiedades de alquiler de lujo.

y en varias propiedades de alquiler de lujo. Aproximadamente US$3.787.000 en muebles y antigüedades (US$638 mil para comprar dos colchones y US$295 mil en ropa de cama y sábanas de lujo).

(US$638 mil para comprar dos colchones y US$295 mil en ropa de cama y sábanas de lujo). Aproximadamente US$2.417.000 para comprar cinco Rolls-Royce y un Ferrari .

. Aproximadamente US$652 mil en relojes.

Los cargos que enfrenta Carl Erik Rinsch

La acusación judicial indica que Rinsch aparentemente brindaba a Netflix actualizaciones falsas y optimistas mientras gastaba el dinero destinado al proyecto. “Por cierto, no te preocupes por el programa“, se lee en un correo electrónico enviado en 2020 a la entonces vicepresidenta de contenido original, Cindy Holland, y citado por Business Insider.

En el mensaje, el director también aseguró que su progreso en el proyecto era “impresionante”, “de otro nivel” y “revolucionario”. No obstante, nunca volvió a entregar avances de la serie.

El hombre que defraudó a Netflix por 11 millones de dólares enfrenta cargos que conllevan una pena combinada de 90 años de prisión Freepik - Freepik

El acusado enfrentará un proceso legal ante el juez de distrito estadounidense Jed Rakoff. Se espera que dure dos semanas e incluya el testimonio de varios exejecutivos de Netflix. Entre ellos, se encuentran:

Cindy Holland , exvicepresidenta de contenido original.

, exvicepresidenta de contenido original. Peter Friedlander , exdirector de contenido televisivo de EE. UU. y Canadá.

, exdirector de contenido televisivo de EE. UU. y Canadá. Rochelle Gerson , exdirectora de asuntos comerciales.

, exdirectora de asuntos comerciales. Bryan Noon , exvicepresidente de series originales.

, exvicepresidente de series originales. También será citada a declarar la exesposa de Rinsch.

El cineasta está acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales. Los delitos conllevan una pena máxima combinada de 90 años de prisión, aunque las sentencias potenciales son prescritas por el Congreso y no conforman una condena efectiva.