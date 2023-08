Netflix: los estrenos de películas en agosto de 2023

Este mes, el servicio de streaming suma cuatro largometrajes clave para el cine argentino, rescata producciones nominadas al Oscar y presenta flamantes películas, desde una atractiva comedia con Adam Sandler a un atrapante thriller liderado por Gal Gadot

escuchar

Para quienes estén ávidos de reencontrarse con la filmografía del realizador argentino Pablo Trapero, el viernes 18 de agosto Netflix suma a su catálogo cuatro de sus largometrajes: Mundo grúa, Leonera, Carancho y Elefante blanco. Por otro lado, se incorporan películas nominadas al Oscar, el estreno de un thriller con Gal Gadot a la cabeza y la nueva comedia protagonizada por Adam Sandler, una de las estrellas de la plataforma.

Estas son las principales películas que llegan a Netflix en agosto:

*Llámame por tu nombre (ya disponible)

Llámame por tu nombre

El largometraje de Luca Guadagnino estrenado en 2017 ya se puede disfrutar en la plataforma. La adaptación de James Ivory de la novela queer del autor egipcio André Aciman se convirtió en un verdadero fenómeno por varias razones, entre ellas, la memorable interpretación de Timothée Chalamet , quien pasó a ser una de las jóvenes estrellas de Hollywood y hasta consiguió una nominación al Oscar.

El actor interpreta a Elio Perlman, un joven que pasa sus vacaciones con sus padres “en algún lugar del Norte de Italia”, en una casona en la que lee compulsivamente y trabaja en sus partituras, ya que el piano es su gran pasión. Un día llega al lugar Oliver (Armie Hammer), un estudiante que colabora con su padre en sus investigaciones y de quien Elio se enamora instantáneamente.

Timothée Chalamet en Llámame por tu nombre

Como en toda la obra de Guadagnino, la progresión del romance es retratado a modo de danza, con los protagonistas hablando y estudiándose como si se tratara de una coreografía, hasta que finalmente se produce la concreción de ese primer amor para Elio. En esencia, Llámame por tu nombre es una coming of age, una película de camino a adultez que también retrata con precisión el descubrimiento de la identidad sexual (la bisexualidad, en este caso), y cuyo guion lleva la inconfundible impronta de Ivory (Maurice, Lo que queda del día), quien obtuvo su primer Oscar por la traspolación de la novela de Aciman.

*Agente Stone (11 de agosto)

Agente Stone Netflix

La colaboración de Gal Gadot con la plataforma de streaming sigue dando sus frutos. La actriz de Mujer Maravilla, a quien ya pudimos ver con Dwayne “The Rock” Johnson y Ryan Reynolds en la producción original de Netflix, Alerta roja, vuelve con un protagónico en este largometraje de acción dirigido por Tom Harper, con guion de Greg Rucka y Allison Schroeder, y producción de la propia Gadot.

“Una agente de inteligencia de una organización mundial dedicada a mantener la paz debe evitar que una hacker robe su recurso más valioso y peligroso” , adelantó Netflix sobre la premisa de una de las apuestas del mes.

Gadot interpreta a la espía en cuestión, Rachel Stone, que se embarca en una peligrosa investigación con el objetivo de prevenir que el mundo sea atacado por figuras de enorme poder. Para ello, utilizará su conocimiento de las armas y las reglas del combate, si bien por momentos esto no le resultará suficiente como para que su misión se cumpla sin imprevistos. “Sentía que había lugar para una película de acción liderada por una protagonista femenina, pero que también resultara atractiva para todas las audiencias”, explicó Gadot en diálogo con la revista L’OFFICIEL. “ Es un film crudo, realista, oscuro, no estamos ante una película de superhéroes visualmente prolija y perfecta ”, agregó la actriz sobre el film que tiene en su elenco a Jamie Dornan, Alia Bhatt y Sophie Okonedo.

*Rocketman (15 de agosto)

Rocketman UIP

Luego de reemplazar a Bryan Singer en la dirección de Bohemian Rhapsody, la popular pero fallida biopic sobre Queen, Dexter Fletcher se puso detrás de cámara para otra película biográfica: Rocketman, el retrato de la infancia, juventud, salto a la fama y luchas internas de Elton John .

Con el aval del músico, quien estuvo muy involucrado en la etapa de preproducción, y con un preciso guion de Lee Hall, el film resultó una verdadera sorpresa, una biopic no necesariamente complaciente con la figura retratada y con un protagónico brillante del actor y cantante Taron Egerton.

Trailer de Rocketman - Fuente: YouTube

Rocketman tiene grandes momentos, como el registro de los primeros acercamientos del músico al piano, su despertar sexual, la tensa relación con sus padres, el éxito que lo sobrepasó y las adicciones que batalló por años . Egerton obtuvo el Globo de Oro por su trabajo en la biopic, aunque quedó injustamente fuera del quinteto nominado al Oscar. En cuanto a la estatuilla dorada, esta fue obtenida por John y su estrecho colaborador, Bernie Taupin (personificado por Jamie Bell en la ficción), quienes compusieron el tema “(I’m Gonna) Love Me Again” especialmente para la película.

*Orgullo y prejuicio (15 de agosto)

Orgullo y prejuicio

El director Joe Wright tenía una empresa difícil en sus manos cuando debutó como realizador nada menos que con la adaptación de una de las novelas más populares de la literatura: Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Además de que la obra de 1813 ya había sido traspolada, Wright corría el riesgo de no aportarle nada nuevo a un material sumamente conocido, con pasajes que los lectores de Austen pueden citar de memoria.

Sin embargo, la versión de 2005 terminó siendo un triunfo gracias a una perfecta combinación de factores. Por un lado, una dirección vibrante de Wright, dinámica, que podemos vislumbrar ya con el primer plano secuencia. Por otro lado, el protagónico de Keira Knightley como la mejor Elizabeth Bennet posible , retratada con inconmensurable belleza por el director de fotografía Roman Osin, y con la banda sonora de Dario Marianelli como la compañera ideal.

Escena de Orgullo y prejuicio

Asimismo, el guion de la novelista Deborah Moggach (quien, como Wright, debutaba en cine con la compleja tarea de adaptar a Austen) que ha sido, hasta el momento, verdaderamente insuperable. Orgullo y prejuicio tiene un elenco de lujo, con Matthew Macfadyen como un gran Mr. Darcy, Rosamund Pike, Judi Dench, Donald Sutherland, Tom Hollander, Brenda Blethyn, Rupert Friend, y Carey Mulligan en su debut en cine.

*¡No estás invitada a mi Bat Mitzvá! (25 de agosto)

¡No estás invitada a mi Bat Mitzvah! Netflix

Sobre la nueva producción que tiene a Adam Sandler como protagonista y productor, Netflix adelantó: “Las mejores amigas Stacy y Lydia quieren tener un Bat Mitzvá épico, pero un chico popular pone en riesgo sus planes en esta brillante y atrevida comedia”. Se trata de una adaptación de la obra de Fiona Rosenbloom, You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah, con guion a cargo de Alison Peck y dirección de Sammi Cohen.

En cuanto al cast, Sandler convocó a sus hijas, Sunny y Sadie, para los roles de las jóvenes protagonistas, Stacy y Ronnie Friedman; a su esposa, Jackie Sandler, a Luis Guzmán y a Idina Menzel , con quien ya había trabajado en la vertiginosa película de los hermanos Josh y Benny Safdie, Diamantes en bruto, que también se encuentra disponible en Netflix.

*Elijo “amor” (31 de agosto)

Elijo amor Netflix

Este mes se suma a la plataforma una nueva comedia romántica protagonizada por Laura Marano (La cita perfecta, Tratamiento real, ambas disponibles en Netflix), dirigida por Stuart McDonald y con guion de Josann McGibbon. La carismática actriz, quien tiene mucho potencial para el género, interpreta a Cami, una joven que se encuentra en una disyuntiva. Por un lado, está en una relación monótona con su novio, Paul (Scott Michael Foster). Por el otro, no puede evitar preguntarse si dejó ir al verdadero amor de su vida, el músico Rex Galler (Avan Jogia), al tiempo que recuerda con cariño a otra expareja, Jack (Jordi Webber).

“¿El novio fiel? ¿El que no pudo ser? ¿El roquero seductor? En esta comedia romántica, la vida amorosa de Cami está en tus manos”, adelantó Netflix sobre el largometraje interactivo en el que la audiencia podrá decidir sobre el destino de la protagonista , como el espectador ya pudo hacer con Stefan en Bandersnatch, la película de Black Mirror ganadora del Emmy.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project