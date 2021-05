Netflix: Monstruo es un drama sobre el racismo visto a través de los ojos de un adolescente

Monstruo (Monster, Estados Unidos/2018). Dirección: Anthony Mandler. Guion: Radha Blank, Cole Wiley y Janece Shaffer, basado en la novela de Walter Dean Myers. Fotografía: David Devlin. Edición: Joe Klotz. Elenco: Kelvin Harrison Jr., Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Jennifer Ehle. Duración: 98 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Uno de los mejores aspectos de Monstruo es su cinefilia. La ópera prima del famoso director de videoclips Anthony Mandler -basada en la novela young adult de Walter Dean Myers- hace mención a la visceralidad de Spike Lee al dirigir Jungle Fever, y al tramposo concepto de verdad visto en Rashomon de Akira Kurosawa. Si bien esta última observación resulta algo trillada, va de la mano con el planteo del film, uno que busca correrse de lo maniqueo para explorar cómo son las diferentes miradas las que terminan definiendo un mismo hecho.

Kelvin Harrison Jr. interpreta con enorme sensibilidad a Steve Harmon, un adolescente afroamericano de familia acomodada, estudiante de cine, que es sacudido un día cuando lo acusan injustamente de ser cómplice del robo de un local y el asesinato de su dueño. La película nos sumerge de lleno en el episodio, registrado por las cámaras, y luego procede a moverse en dos líneas temporales. Por un lado, Mandler se centra en el juicio al joven, quien permanece preso mientras aguarda el veredicto. Por el otro, el director nos muestra cómo era la vida de Steve antes de encontrarse una tarde, de manera fortuita, con los verdaderos responsables del hecho.

Jeffrey Wright y Jennifer Hudson en Monstruo Netflix

En este punto, el realizador contrasta la realidad de esos conocidos del barrio con la del propio Steve, y el conflicto que representa para él no poder captar con honestidad, como su admirado Spike Lee, la crudeza de la vida en las calles. Por ese motivo, para que sus películas tengan algo para decir y no se queden en lo superfluo, el protagonista comienza a entablar contacto con James King (Rakim Mayers), quien le brinda no solo testimonios sobre la supervivencia sino también la posibilidad de explorar microhistorias desconocidas para ese cineasta en formación.

Mandler y los guionistas Radha Blank, Cole Wiley y Janece Shaffer se permiten, en ese tramo del relato, abordar cómo un estudiante de cine siente la vida, al punto tal de que esa pasión lo termina llevando, por una coincidencia plausible, a ser víctima de un sistema corrompido por el prejuicio. Como consecuencia, cuando Mandler retoma la mecánica del juicio, su drama pierde vuelo e identidad, y termina pareciéndose a muchas otras producciones similares. Si bien Jennifer Ehle -en la piel de una temeraria abogada- tiene un par de secuencias interesantes con Harrison Jr., la dinámica del proceso se vuelve tediosa, con la incesante voz en off de su protagonista que tampoco ayuda.

Kelvin Harrison Jr. en una poderosa interpretación Netflix

De todas formas, Monstruo se vuelve a levantar en los veinte minutos finales, no tanto por el suspenso que rodea a la lectura del veredicto, sino por cómo Harmon se apropia de la palabra que da título al film para esbozar una crítica social. Para el fiscal y la policía, el joven, por asociación, es responsable del hecho, se lo juzga a priori, se lo describe como ese monstruo con el que no hay que ser piadoso. Para él, el concepto es el disparador de una poderosa reflexión sobre la pérdida de la individualidad.

Por lo tanto, cuando en una escena reveladora el drama regresa al planteo pluridimensional de Rashomon, se recupera esa vehemencia visual y narrativa que estaba inicialmente y que no es más que un reflejo de su complejo protagonista, alguien que nos interpela constantemente con una pregunta que no tiene una respuesta unívoca: “¿Qué ves cuando me ves?”.

Dónde verla. Monstruo ya se encuentra disponible en Netflix.

