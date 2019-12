Netflix: las principales películas que llegan a la plataforma en diciembre

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 13:11

A medida que se va acercando la temporada de premios, Netflix demuestra que está a la altura de las circunstancias y, entre otros largometrajes, nos trae varios que están en carrera por una nominación al Oscar. Es decir, diciembre es un buen mes para la plataforma de streaming.

Veamos las principales películas que arriban a Netflix al terminar el año:

*EXTREMADAMENTE CRUEL, MALVADO Y PERVERSO (Ya disponible)

Extremadamente cruel, malvado y perverso

Esta biopic sobre el infame asesino serial Ted Bundy hace lo que muchas otras películas del género: aborda la narrativa a través de un recorte temático, con el objetivo de no mostrar lo que tantas otras producciones ya hicieron, y volverse repetitiva. Como consecuencia, se tomó como base el libro de Elizabeth Kendall, exnovia de Bundy, titulado The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy, por lo cual mucho de lo que vemos se cuenta bajo la perspectiva de esta joven que interpreta con solvencia Lily Sollins. Extremadamente cruel, malvado y perverso tiene un guion algo endeble a cargo de Michael Werwie, y una dirección poco inspirada de Joe Berlinger, por lo que es un doble mérito el trabajo que hace Zac Efron. El actor vuelve a demostrar que está más que capacitado para los roles dramáticos -como ya había hecho en Orson Welles y yo-, y le inyecta a su Bundy precisamente aquello que lo volvió una amenaza: un carisma difícil de ignorar. El film se estrenó en el festival de Sundance en enero, y en su elenco se encuentran los nombres de Jeffrey Donovan y Angela Sarafyan.

Zac Efron como Ted Bundy - Fuente: YouTube 01:40

*UN PRÍNCIPE DE NAVIDAD: BEBÉ REAL (Ya disponible)

Un príncipe de Navidad: bebé real

Las películas navideñas de Netflix ya son un subgénero en sí mismo, y Un príncipe de Navidad se convirtió en la saga por excelencia de la plataforma de streaming. Bebé real es la tercera entrega que vuelve a poner el foco en la pareja conformada por la Reina Amber (Rose McIver) y el Rey Richard (Ben Lamb), las caras de la realeza de Aldovia, cuyo primer encuentro se produjo en 2017 en el largometraje Un príncipe de Navidad. En ese caso, Amber, periodista, debía ir tras los pasos de Richard, lo cual derivó en una inevitable historia de amor entre ambos, que tuvo su correspondiente boda en la secuela. Bebé real, como su título ya lo adelanta, nos muestra el presente de los reyes ya con un hijo en común, y con los chispazos que generan sus conversaciones acerca de cómo debería ser la crianza del pequeño. Asimismo, la película cuenta con una subtrama centrada "en un tratado sagrado de 600 años de antigüedad", que será el ribete misterioso del ¿cierre? de esta trilogía de inesperado éxito.

Un príncipe de Navidad: bebé real - Trailer - Fuente: Youtube 02:32

*HISTORIA DE UN MATRIMONIO (Ya disponible)

Historia de un matrimonio Crédito: Netflix

El talentoso Noah Baumbach vuelve a desembarcar en Netflix -ya lo había hecho previamente con la gran tragicomedia Los Meyerowitz / La familia no se elige (Historias nuevas y selectas), y esta vez lo hace con ruido a Oscar. Historia de un matrimonio ya resuena fuerte como candidata a los premios de la Academia, recibió nominaciones en los Independent Spirit Awards, y ya se aseguró los premios Gotham a la mejor película, guion, y actor protagónico (Adam Driver). El film muestra el deterioro de una pareja y su inevitable camino hacia el divorcio. Nicole (Scarlett Johansson) es una actriz que abandonó una promisoria carrera en el mundo del cine para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie (Driver), un director de teatro con quien tiene un hijo en común, y de quien está a punto de separarse, lo cual incide indefectiblemente en su trabajo.

"La vida es dinámica, las cosas tristes también son graciosas, para mí al menos. Los dos personajes tienen una experiencia compartida que es dolorosa pero también es irónica y divertida. El drama entre ellos también tiene situaciones graciosas que si ellos no notaran, si solo fuera un drama, no parecerían naturales, la vida simplemente no es dramática todo el tiempo", expresó Baumbach, quien también remarcó "cómo sabemos tan poco del proceso de un divorcio siendo algo tan común en nuestra sociedad". Recordemos que el realizador de Mistress America pasó por dicho proceso con la actriz Jennifer Jason Leigh, por lo cual su largometraje -del que también forman parte Laura Dern, Merritt Wever y Alan Alda- tiene un costado autorreferencial.

Historia de un matrimonio - Trailer - Fuente: Youtube 02:28

*ESCUADRÓN 6 (13 de diciembre)

Escuadrón 6 Crédito: GROSBY GROUP

Este mes llega a la plataforma de streaming Escuadrón 6, la nueva megaproducción de Michael Bay, responsable de largometrajes de acción como La roca, Armageddon y parte de la saga de Transformers; con guion de Paul Wernick y Rhett Reese. Según adelantó Netflix, la película mostrará el derrotero de "seis vigilantes que fingen sus propias muertes para formar un equipo de élite que luchará contra poderosos criminales". Ryan Reynolds interpreta a "One", el líder del equipo, quien recluta al resto para llevar a cabo la arriesgada misión. El elenco es verdaderamente atractivo, con las presencias de la talentosa Mélanie Laurent, Dave Franco y Peter Stormare. Recordemos que cuando salieron a la luz imágenes del rodaje en Italia, en noviembre de 2018, se anunció que Escuadrón 6 estaba en el grupo de films de Netflix de mayor presupuesto. Finalmente, se dio a conocer la cifra, que es acorde a lo que requiere una producción del sello Bay: nada menos que 150 millones de dólares.

Escuadrón 6 - Trailer - Fuente: Youtube 03:27

*LOS DOS PAPAS (20 de diciembre)

Los dos Papas Crédito: Netflix

Otra película que estará, sin dudas, en la conversación de los Oscar también podrá ser disfrutada por Netflix este mes: Los dos papas de Fernando Meirelles. La obra dirigida por el realizador nominado al Oscar por Ciudad de Dios cuenta con guion de Anthony McCarten (quien se basó en su propia obra de teatro), ya un especialista en biopics, como pudimos ver en La teoría del todo, La hora más oscura y Bohemian Rhapsody. Aquí también se toma el género para darle un enfoque parcial. Los dos papas retrata la transición que se produjo entre el Papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y el entonces cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce).

De acuerdo a lo comunicado por Netflix, la película abordará cómo, en 2012, es el cardenal quien recibe la convocatoria del Papa para contarle un secreto que sacude la estructura de la Iglesia católica. De esta manera, quien se convertiría en su sucesor dialoga con él en el Vaticano, donde ambos dejan sus diferencias de lado en beneficio de los fieles. Los dos papas cuenta también con las actuación de Sidney Cole, Lisandro Fiks, Maria Ucedo, y Juan Minujín como el joven Jorge Mario Bergoglio, y ya tuvo su estreno en los festivales de Telluride y Toronto.

Trailer de Los dos papas - Fuente: Netflix 01:33

*MANCHESTER JUNTO AL MAR (Fecha a confirmar)

Manchester junto al mar

Es muy difícil describir el impacto que tienen los textos del escritor, dramaturgo y cineasta Kenneth Lonergan. El realizador de Puedes contar conmigo y Margaret se llevó el Oscar al mejor guion original por este film estrenado en 2016 que es tanto un poderoso melodrama, como también un film que se rehúsa a los golpes bajos y le pone cierto toque de comedia a momentos demoledores. Si el equilibrio de tono ya era, de por sí, una tarea difícil, Lonergan aborda una verdadera tragedia con un espíritu indie al que le suma diatribas adolescentes verbalizadas por un extraordinario Lucas Hedges (nominado al Oscar por su papel). Sin embargo, aquí quien descolla es Casey Affleck en un papel extremadamente complejo, y cuya interpretación (siempre implosiva) le valió el premio de la Academia. Mención aparte para la actuación de Michelle Williams, quien con pocas escenas logra convertirse en el centro emocional de una película que siempre se mueve en el terreno de lo no dicho.

Manchester junto al mar - Trailer - Fuente: Youtube 02:29

*CARACORTADA (Fecha a confirmar)

Caracortada

Que un film como Caracortada -remake de la película de 1932 de Howard Hawks, protagonizada por Paul Muni- llegue a Netlifx es un evento en sí mismo. Siempre vale la pena rever los clásicos que nos han dejado los denominado "Cinco de Hollywood", a saber: Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, y quien nos ocupa, Brian De Palma. El film comandado por un Al Pacino desatado tiene ciertas similitudes con El padrino: se trata de obras épicas que versan sobre conquistar el Santo Grial que es Estados Unidos. En este sentido, el "Yo creo en América" que abre la saga de Coppola podría emparentarse con el "El futuro es tuyo", la frase que ve pasar Tony Montana más de una vez en su ascenso y descenso. Fiel al estilo depalmiano, con sus desbordes (como el del tiroteo final, donde hay un maravilloso juego con el verosímil), sus excesos, y sus planos secuencia brillantes e indelebles, Caracortada es una película de culto escrita por Oliver Stone, quien incluso llegó a arriesgar su vida al adentrarse en el mundo de la droga, los dealers, y el peligro que todo esto conllevaba.

Caracortada - Trailer - Fuente: Youtube 03:18

