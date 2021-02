Netflix: Punto rojo es un thriller que intenta hacer equilibrio entre el drama íntimo de una pareja y una sangrienta cacería en la nieve

Punto rojo (Red Dot, Suecia, 2021) Dirección: Alain Darborg. Guion: Alain Darborg, Per Dickson. Fotografía: Benjam Orre. Elenco: Nanna Blondell, Anastasios Soulis, Kalled Mustonen, Thomas Hanzon. Duración: 86 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Unas vacaciones al aire libre pueden resultar una idea muy seductora. El placer de encontrarse con la naturaleza, muy lejos de la gran ciudad, es lo que impulsa a dos jóvenes turistas a un camping que pronto se convierte en pesadilla. Y esa es la historia que presenta Punto rojo, un thriller sueco que llega a través de Netflix.

El director Alain Darborg busca capturar la atención del espectador utilizando una poderosa imagen inicial: la de un hombre a punto de ser ejecutado, mientras asegura la inocencia de una mujer que huye desesperadamente. Inmediatamente, la acción viaja al pasado y muestra a David (Anastasios Soulis), en su graduación de carrera. Él mantiene un noviazgo con Nadja (Nanna Blondell), y ambos proyecta una vida muy plena viviendo en Estocolmo, ciudad en la que ella estudiará medicina.

Luego de un pedido de matrimonio, la trama da un salto hacia adelante, solo para mostrar que la armonía del noviazgo se convirtió en el hastío de la convivencia. Los momentos románticos perdieron protagonismo, y las discusiones se apoderaron de la rutina. Pero sin intención de dar por perdida la pareja, David sorprende a Nadja invitándola a un viaje al campo, para disfrutar del aire libre y dormir bajo la aurora boreal. Pero esas vacaciones pronto se convierten en pesadilla, cuando durante la primera noche los sorprende un punto rojo, señal que alguien los apunta con un rifle. A partir de ese momento, David y Nadja se convierten en presas, y son sometidos a todo tipo de torturas físicas y psicológicas.

No cuesta asociar este film a títulos como El juego del miedo u Oldboy (más allá de la evidente diferencia de calidad entre ambas), con personajes que sin razón aparente, se encuentran a merced de la retorcida lógica de un torturador. La estabilidad emocional de los protagonistas de Punto rojo no tarda en derrumbarse, y a medida que ellos comprenden la vulnerabilidad de su situación, el pánico se hará más y más grande. De ese modo, lo que propone el realizador Alain Darborg, es conocer a David y Nadja a través de una serie de circunstancias extremas, en donde aterrados ante una muerte cercana, no tienen más remedio que desnudar sus angustias. Y así es como redescubren la importancia de acompañarse y contenerse en cada uno de los procesos que enfrentan como pareja (ya sea huir de un francotirador, o los miedos que suponen la inesperada noticia sobre la llegada de un bebé).

En Punto rojo, lo que comienza como un viaje de reconciliación termina convirtiéndose en una pesadilla para una pareja Prensa Netflix

La historia alterna momentos de gran adrenalina, en los que estos personajes escapan de alguien obsesionado con asesinarlos, con otros en los que ellos logran refugiarse temporalmente, dejando al desnudo los conflictos que los atraviesan como pareja. Pero el ingrediente fuerte de Punto rojo, sin lugar a dudas es el padecimiento de David y Nadja. Ambos son sometidos a una tortura primero desde lo psicólogico, a través de ese punto rojo que no deja de acosarlos, para luego pasar al plano físico. Los minutos de descanso son breves, y cada vez que creen estar a salvo, descubren que se sumergen más y más en la pesadilla de quien desea matarlos. La geografía del lugar, con paisajes nevados que parecen infinitos, solo acentúa la inmensidad de ese infierno blanco, en el que Nadja y David están solos ante una muerte casi inevitable. Y entre tantos ataques, ellos no pueden más que preguntarse una cosa: ¿quién les hace eso y por qué?

De esa manera avanza la historia de Punto rojo, proponiendo una fórmula que intenta hacer equilibrio entre el drama íntimo de la pareja, y la sangrienta cacería a la que ambos son sometidos. Pero el film no logra la contundencia que busca, y el exceso de tormentos que atraviesan los protagonistas (especialmente David) comienzan a rozar el absurdo, hasta llegar a una resolución inesperada, que no deja de sentirse algo arbitraria. Quizá lo más interesante de la conclusión tiene que ver con el juego de empatías que significar dar vuelta el tablero y revelar un secreto que cambiará radicalmente la percepción de los personajes.

