Natalie Weber confirmó su crisis con Mauro Zárate: “Estamos atravesando algunos frentes”

Luego de rumores de separación con Mauro Zárate, Natalie Weber desmintió estar distanciada de su marido aunque reconoció estar atravesando una difícil situación en la pareja. A su vez, como botinera opinó del “WandaGate”, de la intensidad y los celos de su marido, y fulminó a Fabián Cubero y a Mica Viciconte, con quien compartió panel en el ciclo Incorrectas, por América TV.

“No estoy separada”, advirtió la modelo este miércoles en Los ángeles de la mañana. Sin embargo, reconoció que los rumores de conflicto en la pareja no son un invento de la prensa. “Lo que pasa que a la distancia todo se hace muy chicloso, todo es más intenso”, explicó en referencia a una fuerte discusión que tuvo con su marido (que actualmente está jugando en Brasil) y que terminó con un fuerte gesto en redes. “ Me dejó de seguir y yo pensé que nadie se iba a dar cuenta. Bastante infantil, porque ya estamos grandes para bloquear, pero bueno, qué se le va a hacer... ”, se quejó en vivo.

En cuanto a los motivos por los cuales no estaría atravesando el mejor momento sentimental, Weber no quiso dar demasiados detalles. “ En realidad discutimos por varias cosas que estamos enfrentando. No es por celos, ni infidelidad. Estamos atravesando algunos frentes, esperemos que se solucionen , sino me vas a tener acá sentada pronto”, advirtió con tono amenazante, al tiempo que remarcó que el conflicto no se desató por una tercera en discordia: “Si la hace, la hace bien porque no me entero”, agregó, entre risas. Ante la intriga del conductor, la invitada advirtió que Zárate está barajando ciertas posibilidades laborales que implicarían que la familia tenga que volver a radicarse en el exterior.

En su paso por el ciclo de eltrece, la modelo también opinó del tema del momento: la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “La botinera socialmente está mal vista. Para la gente, es la que viene y se lleva la guita. Si Wanda lo perdona van a decir que es por la guita, pero Wanda ya es millonaria. La gente habla de lo hueco, de viajar, pero eso en un momento se corta. Una deja el país, los vínculos, el laburo, no es solo la guita”, confesó.

En su caso personal, Weber habló del vínculo que mantiene con la familia de su marido. “Hoy tengo una buena relación, pero al principio probablemente no les caía bien. Siempre la esposa del jugador es la que lo vive y no, la verdad que no”, lanzó molesta quien ya lleva 11 años al lado del futbolista. Mientras calificaba al padre de sus hijos como “intenso y celoso”, la actriz recordó los problemas que le trajo estar en la pista del “Bailando por un sueño” en 2018. “ Los jugadores son muy celosos y tienden a querer elegir lo del resto. El 2018 fue complicado... Estuve en el programa porque tengo carácter, pero sufría el no sentirme acompañada. Para mí el trabajo dignifica, hace bien, no es solo lo económico ”, reflexionó.

“Con Mauro discutimos mucho, somos muy pasionales. Siempre las peleas son al extremo y el amor también. A él le gusta estar 24/7 juntos y si no le da inseguridad, es celoso. Yo era re celosa al principio, pero después de todo lo que me paso a mí [en referencia a su lucha contra un cáncer de mama] veo las cosas de otro lado”, indicó.

“¿Perdonaste alguna infidelidad?”, le preguntó De Brito inesperadamente. Tras confesar que nunca se enteró de ninguna, Weber advirtió que hubo un tiempo en 2016 en el que estuvieron separados. “Hubo un tiempo que estuvimos separados y calculo que habrá hecho lo suyo y está bien, éramos libres”, aclaró. Respecto a los motivos de la ruptura por aquel entonces, explicó: “Fue en 2016 cuando yo estuve enferma, nos costaba mucho encontrarnos como pareja, discutíamos mucho. Ahí me enteré que estaba embarazada, igual no volvimos. Después perdí el bebe y luego me enfermé; ahí estuvimos distanciados, él allá y yo acá”, explicó.

“¿Te paso que otras famosas le escriban?”, indagó nuevamente el conductor buscando un paralelismo con el “WandaGate”. “No, me paso algo peor... Una íntima amiga mía en una fiesta se le tiró a Mauro. No sé si estaba borracha, drogada o qué, pero le dijo: ‘Me gusta tu sonrisa, me gustás, ¿qué hacemos?’”, contó con palabras textuales. Mientras el periodista intentaba adivinar la identidad de la tercera en discordia, la invitada relató cómo reaccionó al ver semejante situación: “La agarré del brazo y me la llevé al baño. Al principio me lo desmintió y después al otro día me lo admitió por teléfono. Dormía en mi casa tres o cuatro veces por semana. Nunca más la vi y le deseo lo peor”, señaló tajante.

Su rivalidad con Mica Viciconte y Fabián Cubero

Además de modelo y actriz, Natalie Weber fue panelista en su paso por Incorrectas, el ciclo de América conducido por Moria Casán. Al recordar esos años, la invitada de lengua filosa se animó a hablar de sus compañeras y señaló a Mica Viciconte como “la peor de todas”. “ Es rara, es seca, es con la que más me costó. Al final terminamos teniendo onda, pero entraba al estudio sin saludar... No la veo muy empática ”, disparó.

Sin embargo, minutos después reconoció que su “mala onda” con la rubia venía de hacía tiempo. “Hubo una vez que opino de más sobre un partido entre Vélez y Boca, no tenía ni que haber hablado. A su marido tampoco me lo banco [en referencia a Fabián Cubero], una persona que habla mal de mi marido en cámara, ¿Cómo me lo voy a bancar?”, lanzó picante.

La rivalidad entre Zárate y Cubero se generó cuando el marido de Weber dejó al club de Liniers para jugar en Boca Juniors. Luego de que el ex de Nicole Neumann lo tilde de “vende humo”, “egoísta” y “caprichoso”, se generó una fuerte tensión entre los excompañeros que involucró hasta sus mujeres. “Las cosas están a la vista, no tengo que responder nada. Cubero es una persona a la cual no aprecio ni le tengo respeto. Mi marido no responde”, opinó dando a entender que fue el futbolista retirado quien se paseó por todos lados criticando a Zárate.

En cuanto a Viciconte, remató: “Yo creo que ella debe haber querido bancar y dio ejemplos que no tenían nada que ver. Creo que opinó sin saber, y a veces es mejor callarse”.