Marcelo Tinelli negocia con eltrece el final de “La Academia”

El final de ShowMatch no es solo una incógnita para el público y sus participantes sino también para su protagonista, Marcelo Tinelli, quien está en plena etapa de negociaciones con eltrece para definir su fecha de despedida . Pero mientras estas conversaciones se suceden, alrededor de la figura del conductor y productor circulan muchas versiones y comentarios mal intencionados. Sí, ya se sabe, Tinelli no tuvo un buen año: los números no lo acompañaron y su “renovada propuesta” para este 2021, “La Academia”, nunca terminó de convencer a los televidentes. ¿Conclusión? Todo lo visto -aunque siempre de la mano de su excelente producción- fue más de lo mismo y una vez más, los televidentes le demostraron que están cansados de esta fórmula. Si a esto le sumamos, la dura competencia que le planteó Telefe con tanques imbatibles como MasterChef Celebrity, La Voz Argentina, Doctor milagro, la prueba se le volvió muy difícil.

Según contaron en Intrusos (América), Tinelli y las autoridades del canal aún negocian el futuro de lo que en algún momento fue el caballito de batalla del canal de Constitución. “Con el buen o el mal resultado de esas negociaciones se va a saber la fecha de finalización del ciclo, que puede estar entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre”, contó Rodrigo Lussich mientras Adrián Pallares acotaba que los contratos de los participantes vencen el 18 de este mes, pero que de arreglar la continuidad por unas semanas más, se extenderían.

Pese a estas versiones, según pudo saber LA NACION, el deseo del conductor y el canal es cerrar todo en otros tiempos [léase no la semana que viene] y que la despedida se produzca en los primeros días de diciembre, una fecha que ya estaba en el horizonte desde hace un tiempo. Fue un año muy duro para Tinelli, quien además afrontó varios cambios de horario y de propuestas sin los resultados esperados. Todo esto le generó un malestar que dejó aflorar en pantalla más de una vez. Así que desde hace tiempo venía pensando en cerrar antes “La Academia” y no alrededor del 20 de diciembre como solía hacerlo.

Condiciones

¿Por qué del resultado de esta negociación dependerá el futuro de Tinelli en eltrece? Según Lussich, “porque hay de parte del canal una cierta presión basada en esto: si no negociás el contrato del año que viene bajo nuestras condiciones, terminás el 19. Si negociás el contrato 2022 con nuestras condiciones, terminás cuando quieras. Ahí está el tira y afloja”. Una de las condiciones sería recortar el presupuesto de ShowMatch a la mitad para la temporada próxima y el pago de haberes atrasados. Para respaldar la información, los conductores hicieron hincapié en la propia indefinición de Tinelli para anunciar al aire lo que viene y cuándo finaliza el ciclo. Lussich recordó que el lunes, el conductor dijo al aire: “Mañana vamos a contar cómo seguimos”.

Ante este panorama, hablar de la temporada 2022 de Tinelli parece una fantasía, ya que nada tiene su punto final ni definición y por ahora, son puras especulaciones. Por supuesto, la idea del conductor es de cara al futuro pensar en un nuevo formato, desprenderse de desgastadas fórmulas y dejar este duro trance detrás.

Sale Tinelli, ¿entra...?

El Pollo Álvarez y La Chepi estarán al frente de El juego de la Oca, un programa que ocupará una franja del prime time de eltrece Silvana Colombo - LA NACION

El gran juego de la oca es la gran apuesta de eltrece para el verano. Con producción de Kuarzo, regresa a la televisión argentina una nueva versión del programa que en los 90 fue conducido por Emilio ‘Milikito’ Aragón junto a Lydia Bosch, los domingos por la tarde. En esta versión local estarán al frente del programa Joaquín “Pollo” Álvarez y Dani La Chepi. Los acompañará también Martina Fasce, exintegrante de El precio justo y Trato hecho. La idea del canal es que esta propuesta ocupe el espacio que dejará vacante Tinelli, aunque habrá que ver si llega a tiempo con las fechas que se manejan ahora.