Nicole Kidman y una fuerte revelación sobre su trabajo en el thriller erótico Babygirl: “Fue muy liberador”

El erotismo llegó al Festival Internacional de Cine de Venecia de la mano de Nicole Kidman y Babygirl. La actriz nacida en Hawaii, protagonista del film de la directora neerlandesa Halina Reijn que busca indagar en el deseo y la sexualidad femenina junto a Antonio Banderas y Harris Dickinson, participó de la conferencia de prensa previa a la premiere de la película y reveló cómo se sintió durante el rodaje.

La historia de Babygirl se centra en la atracción sexual que surge entre una poderosa ejecutiva (Kidman) y el más capacitado de sus nuevos pasantes (Dickinson). Ese romance pone en jaque la carrera y la familia de la protagonista. “ Obviamente trata sobre sexo, sobre deseo, sobre tus pensamientos internos, sobre los secretos, sobre el matrimonio y sobre la verdad, el poder y el consentimiento ”, respondió la intérprete cuando le pidieron que defina el proyecto.

Nicole Kidman brilló en el muelle Excelsior MARCO BERTORELLO - AFP

“Esta es la historia de una mujer, y espero que sea una historia muy liberadora. Está contada por una mujer, a través de su mirada –Halina la escribió y la dirigió– y eso es lo que la hizo tan única para mí, porque de repente iba a estar en manos de una mujer con este material. Fue muy cercano a nuestros instintos compartidos y muy liberador ”, agregó luego.

Sobre cómo fue el trabajo en el set, Kidman destacó la presencia de Reijn, quien fue clave para que se sintiera cómoda en todo momento. “Sabía que no me iba a explotar. Independientemente de cómo lo interprete cada uno, no me sentí explotada. Me sentí muy parte de ello ”, explicó. “Hubo un enorme cuidado por parte de todos nosotros, todos fuimos muy amables con los demás y nos ayudamos. Se sintió muy auténtico, protegido y, al mismo tiempo, real”, confesó.

Una postal de Babygirl, un film que promete romper con los esquemas

Pese a la contención que tuvo para rodar las escenas más fuertes del film, Kidman reveló que de todas formas se sentía nerviosa por el estreno de la película, que tuvo lugar durante la noche del viernes en Venecia. “Esto definitivamente me deja expuesta, vulnerable, asustada y todas esas cosas cuando se presenta ante el mundo, pero hacerlo con esta gente aquí fue delicado e íntimo”, contó. “ En este momento, todos estamos un poco nerviosos. Pensé: ‘Espero que no me tiemble la mano’ ”.

A su turno, Reijn habló de los motivos que la llevaron a filmar Babygirl: explicó que una de las razones fue la “enorme brecha de orgasmos” entre hombres y mujeres , y agregó, con un poco de humor: “Tomen nota, hombres… pero no tú, Harris”, en referencia a Dickinson. “Todos merecen un buen orgasmo”, reaccionó el actor, lo que despertó la inmediata carcajada de los presentes.

Cómplices, la directora del Babygirl Halina Reijn y su protagonista absoluta, Nicole Kidman Joel C Ryan - Invision

Por su parte, Antonio Banderas compartió la emoción que sintió cuando le llegó el guion de Babygirl. “Una vez participé en festivales con películas que hoy ya no se podrían hacer porque eran políticamente incorrectas. Ahora vivimos una especie de autocensura. Pero cuando leí el guion de Halina Reijn me dije: ‘¡Alguien que hace algo diferente, menos mal!’”, repasó la estrella española.

Durante el evento, también habló Reijn. Entre sus declaraciones, destacó el trabajo de los actores. “Ha sido un honor trabajar con este increíble reparto. Sin duda, es una película sobre una mujer en crisis existencial, sobre el deseo y sobre cómo las diferentes generaciones pueden aprender unas de otras. Estoy muy feliz de presentarla en Venecia. Pero también es una película sobre la masculinidad y, sobre todo, sobre una pregunta: ¿Cómo puedo amarme a mí misma en todas mis capas? Espero que esta película pueda ser un homenaje al amor propio y a la liberación”, explicó.

Antonio Banderas posa para la prensa en la previa a la conferencia de Babygirl Joel C Ryan - Invision

Kidman fue una de las protagonistas de la tercera jornada de la Biennale y se robó todas las miradas al llegar en lancha al muelle Excelsior. Luego posó de la mano de la directora neerlandesa y compartió su look: un vestido negro con mangas y un profundo escote que combinó con unos grandes aros de brillantes y unas distinguidas gafas de sol. Por su parte, Antonio Banderas apostó por una camisa estampada, un pantalón blanco y zapatillas urbanas para su gran desembarco en el evento.

