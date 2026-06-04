“No somos artistas aplaudidores del poder”: Mariano Cohn, Gastón Duprat y el día después de los silbidos en los Premios Sur

“No hacemos películas o series para lograr consenso. No somos artistas aplaudidores del poder o de empresarios corruptos que financian películas”, dijo a LA NACION Mariano Cohn el día después del tenso e incómodo momento de la ceremonia de entrega de los premios Sur, durante el cual recibió junto a Gastón Duprat silbidos y algunos abucheos desde distintos lugares de la sala mientras hablaban en el momento dedicado a homenajear a Luis Brandoni.

Estas son las respuestas que los directores enviaron este miércoles por escrito al cuestionario de LA NACION:

-¿Cómo vivieron todo el episodio de anoche desde el escenario? ¿Se sorprendieron por las reacciones o las esperaban?

Cohn: -Que haya reaccionado así no hace más que confirmar lo que estábamos diciendo en ese mismo momento: que la Academia de Cine argentina hace años que no es representativa de la totalidad del cine argentino. Y, además, no dejar hablar… es de autoritarios hacer eso, no se bancan el disenso. Con el tiempo la Academia se convirtió en una suerte de institución partidaria sin ningún prestigio.

-Ni el homenaje a Brandoni ni la presencia de ustedes figuraba en los anuncios previos. ¿Cómo se instrumentó la presencia de ustedes en el acto?

Duprat: -Fue una iniciativa de la Ciudad homenajear a Beto, no de la Academia, por eso fuimos. Nosotros no vamos hace años por lo que te explicó Mariano antes. Pero en este caso fuimos invitados por la Ciudad para homenajear a Beto, y fuimos porque el homenaje nos parece muy justo y pertinente, él amaba a Buenos Aires. Beto, aparte de ser un artista irremplazable, era nuestro amigo. Él hubiese hecho lo mismo, pararse frente al micrófono y decir lo que piensa, como hizo siempre.

-¿Sienten que juegan “de visitantes” al expresar lo que piensan frente a un auditorio como el que los escuchó anoche? ¿Vivieron alguna otra experiencia previa parecida a la de los premios Sur?

Cohn: -Bueno, sí. Nuestras series y películas no dejan a la gente pasiva. Siempre hay debate, y está buenísimo eso. Por eso lo que pasó con Homo Argentum fue extraordinario, una película que decía lo que queríamos decir y que generó lo que generó: el mejor de los mundos. No hacemos películas o series para lograr consenso. No somos artistas aplaudidores del poder o de empresarios corruptos que financian películas.

Durante los discursos de Gastón Duprat y Mariano Cohn realizados por el homenaje a Luis Brandoni se vivió uno de los momentos más tensos de la noche Premios Sur

-¿Alguien les hizo saber su disconformidad o rechazo durante el tiempo en el que estuvieron anoche en el teatro?

Duprat: -Lo que se vio, esa gente chiflando y abucheando. Pero estuvo muy bien porque mientras lo hacían no hacía más que confirmar lo que estábamos diciendo de la poca representatividad. El resto de lo que dijimos, que Beto fue perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista previo a la dictadura es absoluta verdad, lo mismo que volvió valientemente durante la dictadura para ayudar a Alfonsín a pesar de estar perseguido y amenazado, ahora sí por la dictadura. También es objetivamente cierto que entre 2003 y 2015 la pasó muy mal por falta de trabajo a pesar de que se produjeron miles de películas en esos años y Beto solo accedió a papeles muy menores y laterales porque molestaba al poder de entonces. Eso lo cuenta muy bien Beto en su libro autobiográfico Antes de que me olvide. Citamos textualmente lo que dice en las páginas 132 y 133: “Debo confesar, por último, que cuando me llamaron Gastón y Mariano y me propusieron Mi obra maestra, gracias a ellos y a su convocatoria puedo decir que recuperé la ilusión por el cine. Porque yo venía de muchos años no solo de hacer poco cine, sino que, además, los contratos y ofrecimientos que tenía eran de papeles menores, muy secundarios, de manera que les tengo que agradecer a ellos el haber recuperado un entusiasmo por el cine que prácticamente había perdido. (Acerca de mi escasa, casi nula, intervención cinematográfica durante los años que van desde 2003 hasta 2015, puedo decir que, en ese período, entre más de dos mil películas estrenadas, actué tan solo en seis films de ficción, en cuatro de los cuales hice apenas colaboraciones).”

-Mariano Cohn dijo anoche que “la representatividad de la Academia no contempla a todo el cine nacional”. ¿Estaban acaso aludiendo con esta frase a la ausencia casi total de nominaciones para Homo Argentum en esta entrega de los premios Sur?

Cohn: -La falta de nominaciones y omisión a nuestras series y películas viene de hace muchos años, no hay sorpresa en eso. Pero no somos los únicos. Se votan y se festejan entre ellos, y tratan de invisibilizar al que piensa diferente, entre otros al propio Beto, al que lo ningunearon todos estos últimos años. Es todo muy opaco. Hoy no es un premio que tenga ni incidencia ni reputación, no mueve la aguja.

Brandoni y Francella en el film Mi obra maestra, que dirigió Duprat Ignacio Sánchez

-De todo el recorrido histórico que hicieron sobre los padecimientos que sufrió Brandoni por defender sus ideas, ¿creen que la mención explícita a un gobierno peronista fue el disparador de las reacciones más fuertes en contra de ustedes?

Duprat: -Las dos alusiones que hicimos al peronismo son objetivas y ciertas al 100%, es de público conocimiento. También Beto habla de eso en su libro en detalle para el que quiera profundizar. No es algo que decimos nosotros alegremente sino que repetimos la opinión de Beto. De este modo, al chiflarnos a nosotros también estaban chiflando a Beto. Saula, su mujer, les aclaró muy bien todo desde el escenario: “Beto estaba acostumbrado a que lo chiflen por derecha y por izquierda”.

-¿Alguna autoridad de la Academia se comunicó con ustedes después del episodio?

Cohn: -Si, escribió el presidente solidarizándose con nosotros ante la demostración de intolerancia y brutalidad de las personas que chiflaron, abuchearon o tosieron. También muchísimos actores, productores y colegas directores, acordando con nuestras palabras. Le agradecimos, obviamente, pero no somos víctimas, estamos contentos con lo que dijimos porque es lo que pensamos y si eso provoca a alguien lo lamento.

Duprat: -Nunca fuimos artistas de consenso que hacemos películas de esas que les dicen “de visión obligatoria” ni para “pasar en las escuelas” ni “películas necesarias”. No nos gusta la solemnidad ni en las obras artísticas ni en la vida real, así que nos hacemos cargo del lugar que nos toca de artistas incómodos.