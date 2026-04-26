De qué murió Adolfo Aristarain a los 82 años

El prestigioso director argentino Adolfo Aristarain murió a los 82 años. Así lo informó este domingo la Academia del Cine de España en su cuenta oficial de X. En el breve posteo, la organización recordó algunos de los galardones que el realizador había recibido. Entre ellos, dos premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del fallecimiento del también guionista.

Realizó un total de 11 películas y en otras seis se desempeñó como asistente. En su haber hay clásicos como Tiempo de revancha (1981), filmada en plena dictadura militar argentina; Un lugar en el mundo (1992) y Martín (Hache) (1997). Durante sus últimos 20 años, el director argentino no avanzó con ningún proyecto.

El prestigioso director argentino Adolfo Aristarain murió a los 82 años SANTIAGO FILIPUZZI

Durante una entrevista a El País de España en 2024, Aristarain explicó los motivos por los que no se había embarcado en una nueva filmación. “A partir de 2010 paré. Y más tarde desarrollé la idea de hacer una historia de [Ástor] Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación”.

“Me operaron durante 11 horas. Cuando tenía que arrancar con la recuperación, empezó la pandemia. Todo esto me demoró. Ya había pedido los derechos del libro que escribió la hija de Piazzolla, Diana. Negocié con los hijos. Fui sondeando dónde conseguir el dinero, pero no calculé que la película era demasiado cara”, completó.

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Desde la Academia de Cine de España definieron al nacido en 1943 en el barrio de Parque Chas como un “creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas”. “Aristarain pertenece a una generación que vivió el cine: se enamoraron de mujeres fantásticas, se sintieron héroes, pudieron mentir y asesinar sin castigo… El cine es parte de su vida, es real, no es ficción", destacan.

“Cineasta hecho a sí mismo, se bregó en los rodajes como meritorio, sonidista, montador, ayudante de producción, la ayudantía de dirección, incluso se puso delante de la cámara en Dar la cara, película de José Martínez Suárez. Asistió en la dirección a su gran amigo, Mario Camus, y también a Vicente Aranda, Sergio Leone,​ Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán; y escribió guiones en colaboración con su maestro Mario Camus, con el que se entendía muy bien, y con su inseparable Kathy Saavedra, que ha participado en casi todas sus historias y por la que, según confesó, no ha caído en la sensiblería en las películas que firmó“, detallan a continuación.

Desde la Academia de Cine de España definieron al nacido en 1943 en el barrio de Parque Chas como un “creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas” MARTIN LUCESOLE

Y concluyen: “Devoto de John Ford y de Alfred Hitchcock, Aristarain contó historias vitalistas, evocadoras, sensibles, brillantes con la cara de Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro, por citar algunos por los que sentía adoración y a los que dedica especial atención porque, advierte, sin ellos hubiese sido imposible hacer películas".

Junto con los dos Goya y la Medalla de Oro, Aristarain acumuló una serie de premios en festivales y entregas especializadas que consolidaron su lugar dentro del cine iberoamericano. En el Festival Internacional de San Sebastián, por ejemplo, obtuvo los galardones a mejor película y mejor guion por Un lugar en el mundo.

Junto con los Goya y la Medalla de Oro, Aristarain acumuló una serie de premios en festivales y entregas especializadas que consolidaron su lugar dentro del cine iberoamericano DANTE COSENZA

A lo largo de su carrera también fue distinguido en reiteradas oportunidades por los Premios Cóndor de Plata, donde ganó como mejor director por Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima (1983), Un lugar en el mundo, Martín (Hache) y Roma (2005). En esa misma entrega recibió premios por mejor guion original por Tiempo de revancha y Un lugar en el mundo, además de mejor guion adaptado por Últimos días de la víctima, lo que da cuenta de un reconocimiento sostenido tanto a su labor como realizador como a su trabajo en la escritura.