Obsesiones, envidia y crímenes: cuando las ficciones retratan el costado más oscuro del mundo de la moda

El estreno de La casa Gucci nuevamente pone en evidencia el enorme atractivo que tiene el mundo de la moda en la pantalla. La saga del poderoso clan y sus extravagancias se convierte en la materia prima de un largometraje que hace foco en las sombras de esa dinastía.

Lejos de ser un ejemplo aislado, el nuevo film de Ridley Scott es un eslabón más en un extenso abanico de títulos que, basados o no en hechos reales, tomaron ese rubro para retratar distintas historias. De musicales clásicos a biopics, pasando por títulos de culto y dramas imprescindibles, a continuación un listado de algunas películas y miniseries que hicieron de la moda el corazón de su relato .

La moda como forma de vida

El género del biopic, como atestigua La casa Gucci, siempre se nutrió de la historia de hombres y mujeres que hicieron del diseño su forma de vida, y ese es el caso de Halston (Netflix). La miniserie protagonizada por Ewan McGregor se basa en Roy Halston Frowick, el prestigioso diseñador que durante los años setenta vivió un momento de gran esplendor y se convirtió en un referente de la industria.

La figura de Halston resulta apasionante a través de la mirada de esta ficción, que combina el peso del hombre y su influencia en la moda, como así también su protagonismo en la vida nocturna de la época, en donde también se convirtió en un ícono de peso propio .

Francia, como ícono de la moda, también se valió del cine para retratar la vida de muchas figuras que, a través de su trabajo, ganaron fama mundial y redefinieron distintos conceptos vinculados al diseño. De esa manera, en 2009 llegó a las pantallas de cine Coco antes de Chanel (en Google Play), una biopic dedicada a la reconocida diseñadora.

Protagonizada por Audrey Tautou, el film se detiene en la juventud de su protagonista, una época en la que ella estaba muy lejos de ser reconocida por su trabajo, y cómo su destino iba a definirse por su innegable talento pero también por el trágico destino que sufrió su pareja .

Igual de interesante para descubrir otro nombre clave de la moda francesa (y mundial), es el biopic Yves Saint Laurent (disponible Amazon Prime Video). El largometraje refleja el mundo pop y frívolo de los años sesenta en Francia, y presenta a Saint Laurent -interpretado por Pierre Niney- a través de sus luces y sombras .

Modas únicas

Quizá una de las primeras películas que supo divertirse retratando el universo de la moda y el modelaje fue Funny Face (Google Play), la recordada pieza de Stanley Donen, con Audrey Hepburn y Fred Astaire.

Este musical de 1957 cuenta la historia de una joven que es descubierta por un fotógrafo, que intentará convertirla en una estrella de la industria. Y a partir de esa premisa, el relato avanza a través del contraste entre las personalidades de sus protagonistas, utilizando la moda como marco para este gran clásico de Hollywood .

Uno de los proyectos más inclasificables que gira alrededor del diseño, tiene que ver con un verdadero título de culto, una pieza única en su estilo. Se trata de Who Are You, Polly Maggoo?, un film francés estrenado en 1966 que, en tono de falso documental, sigue a una modelo de Estados Unidos durante su extravagante recorrido por París .

El director William Klein logra una película adelantada a su época (que anticipa el ritmo de comedias desbocadas en la línea de Spinal Tap), y propone una historia que en tono de ironía, registra el mundo de la moda. Una obra maestra y un film que aún hoy es rabiosamente actual.

El crimen en la moda

La casa Gucci toma como eje el conocido crimen perpetrado por Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exesposa de Maurizio Gucci (Adam Driver), uno de los nombres responsables de la marca que lleva su apellido. La desmedida ambición de la mujer y el desgaste entre ambos luego del divorcio, la lleva a contratar a un sicario para asesinar a Maurizio, un crimen por el que fue condenada a casi treinta años de prisión.

Pero el de Reggiani no fue el único homicidio ocurrido en el mundo de la moda, y otra ficción también se ocupó de narrar un asesinato que tuvo como víctima a otro apellido clave de la industria. En la miniserie El asesinato de Gianni Versace (Netflix), el productor Ryan Murphy llevó adelante una saga de nueve episodios centrada en el crimen del reconocido diseñador italiano.

Con el protagónico de Édgar Ramírez, Darren Criss, Penélope Cruz y Ricky Martin, y basada en el libro Vulgar Favors: Andrew Cunan, Gianni Versace, and the Largest Fail Manhunt in U.S History, esta ficción reproduce el brutal episodio y sus consecuencias.

La moda como cuna del drama

Algunas personas obsesionadas con su labor pueden encontrar en el diseño un infierno íntimo, tanto como una fuente de satisfacciones incomparables. Y eso es lo que transita el modisto Reynolds Woodcock (Daniel Day- Lewis), en la enorme El hilo fantasma (Google Play).

En este largometraje de Paul Thomas Anderson, la moda se presenta en apariencia de un modo sobrio y contenido, pero esconde en su interior la vida de un hombre marcado por una profesionalidad que lo atormenta y que repercute en sus vínculo s. Ningún realizador retrató este mundo como lo hizo Thomas Anderson, también alguien definido por una meticulosidad desbordante, que en muchos sentidos, tiene su correlato en ese diseñador de ficción.

Aunque con un tono muy distinto al de El hilo fantasma, el caso de Tilly Dunnage (Kate Winslet) en El poder de la moda, también da cuenta de las atribulaciones de una diseñadora.

En este largometraje de 2015, una prestigiosa modista inglesa regresa a su pueblo natal luego de triunfar en Londres, y allí debe demostrar el poder del diseño frente a las miradas que lo minimizan. Quizá el aspecto más interesante de esta película es que saca a una diseñadora de su ámbito profesional para trasportarla a otro lugar, en el que las reglas son distintas y la ropa no ocupa un lugar de relevancia .

Por último, imposible obviar la visión de pesadilla que tiene sobre la moda y el modelaje el director Nicolas Winding Refn.The Neon Demon (disponible en Amazon Prime Video) cuenta la saga de una joven que busca triunfar en las pasarelas pero que termina sumergida en un mundo alienado (y alienante), en el que la belleza es la commodity más preciada y por la que cualquiera está dispuesto a hacer lo que sea necesario.

La moda y la comedia

Como bien demostró la ya mencionada Who Are You, Polly Maggoo?, el diseño y la alta costura pueden ser un gran nido para el humor. De ese modo, las pasarelas, las prendas de vestir imposibles y el infierno del modelaje se tradujo en Zoolander (Movistar Play), una de las comedias más brillantes del siglo XXI.

El film protagonizado y dirigido por Ben Stiller, aunque muchos lo tomaron como una humorada zonza, con el tiempo se reveló como una filosa mirada hacia la moda y sus absurdas extravagancias , en un retrato muy preciso del mundo del espectáculo durante el cambio de década.

En el otro extremo, utilizando armas de la comedia pero sin caer en los excesos de Zoolander, El diablo viste a la moda (Star+)también es otra pieza ineludible. La historia de una joven periodista (Anne Hathaway) y su educación forzada bajo el ala de la temida Miranda Priestly (Meryl Streep), permite descubrir los manejos y las desmedidas exigencias que orbitan en ese rubro, y el poder que ostentan quienes treparon hasta lo más alto .

Como es sabido, si bien se trata de una historia de ficción, muchas de sus anécdotas y la figura de Priestly, están tomadas a partir de la poderosa Anna Wintour, editora de la revista Vogue.

Trailer de Cruella - Fuente: Disney +

Por último, otro ejemplo muy reciente sobre una diseñadora como protagonista de una comedia, se encuentra en Cruella (en Disney+), un relato de origen sobre la malvada Cruella de Vil (Emma Stone) y su transformación hacia una gran villana.