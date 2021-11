Julieta Kemble, separada tras 25 años de relación: “Hay que animarse a patear el tablero”

Julieta Kemble, exitosa modelo de los 90, coleccionista y responsable de las obras de su padre, el exitoso artista argentino Kenneth kemble, está atravesando un momento muy particular en su vida. Luego de su paso por Intratables y de ser una de las panelistas más queridas de Moria Casan en Incorrectas, no solo prepara un reality sobre la trastienda del mundo del polo, sino que también reconfigura su presente tras decidir separarse de su pareja de 25 años.

“No estoy trabajando en la tele, pero estoy armando un reality del mundo del polo”, le cuenta a LA NACION. “Hace un par de años hice un reality, pero que era sobre las mujeres del polo, pero este es diferente. Todavía no empezamos a grabar, no sabemos por dónde va a salir pero es un hecho”, adelanta. Pero ese no es el único proyecto que la mantiene ocupada por estos días, sino que también trabaja en la idea de un programa de viajes: “No busco solo mostrar las cosas típicas de cada lugar, sino hacerlo con una visión mía, muy particular porque es mía. Y la idea es hacerlo en la Argentina pero también en el exterior”.

“Me encantó la tele y ahora todo es diferente, porque antes las modelos no opinaban y acá es todo opinión. De todos modos, jugarme por cosas que no conozco, no, yo no tengo bandera política, entonces es más difícil. Estar en el panel de Incorrectas, con Moria Casán fue maravilloso, tengo mucho afecto por ella, fue muy divertido”, declara sobre su paso como panelista por América.

En lo personal, Kemble estuvo casada durante 25 años con el polista Justo Saavedra, y hoy se encuentran separados. “Me resguardo, porque no estoy en el ojo de la tormenta; somos una pareja muy consolidada, tenemos 3 hijos, el concepto del matrimonio como nos impusieron culturalmente ya pasó de moda, es una estructura antigua ”, admite. “Mi planteo fue: ‘Mirá, Justo, la verdad si estoy con vos es porque te quiero elegir’, entonces tomamos una distancia, se mudó hace poco tiempo, pero mantenemos por el momento una relación impecable, de amor, de cariño, de programas juntos. No rompimos la familia, mis hijos son grandes de 21, 17 y 15 años, cada uno hace su vida y uno tiene que pensar de qué manera quiere vivir los próximos años”, asume.

“ Descubrí que estar sola es dificilísimo, las mujeres solas no caen bien, y las amigas desaparecen un poco, no te dan una mano ”, explica. “Descubrí que me gusta mucho bailar, entonces salgo y bailo y después me vuelvo a casa manejando, me encanta. Y también en este tiempo descubrí que el problema no es el amor sino la convivencia, que las cosas no son tan dramáticas cuando uno las tiene claras… Con respecto al futuro, estamos evaluando y viendo, imagino que él hará su vida y yo hago la mía... No está bueno seguir por costumbre, yo dije ‘no, así no, quiero seguir bien o no seguir’”.

Finalmente, la exmodelo asegura que está muy contenta de que sus tres hijos se tomaron la separación con total naturalidad, sin dramatismo: “Ellos tienen otra visión, son más libres y nosotros más viejos, venimos arrastrando mandatos que no van más. Todo el mundo se sorprendió, es que no nos llevamos mal, pero quiero más, me gusta vivir a pleno, estamos viendo después del verano cómo sigue todo. Soy muy libre y quiero pasarla bien, no estamos para exigirnos porque así nos enseñaron. ¡Hay que patear el tablero, hay que animarse!.