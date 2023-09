escuchar

¿Dónde van los famosos cuando no trabajan? ¿Qué hacen las estrellas de cine y televisión cuando las cámaras se apagan? En los últimos días la respuesta a esas dos incógnitas es Milán. La celebración anual de la semana de la moda en la ciudad italiana suele convocar a figuras conocidas, pero este año ante la falta de rodajes provocada por los huelgas de los sindicatos de guionistas y actores en Hollywood algunos de sus intérpretes más reconocidos resolvieron utilizar su tiempo libre para pararse frente a las cámaras de los fotógrafos. Que seguramente no los emocionan como estar en una filmación, pero por el momento es lo más parecido que tienen. Ahora, con el paro de guionistas a punto de resolverse y la esperanza de que una conciliación con el gremio de actores está cerca de concretarse muchos de los que se sentaron en la codiciada primera fila de los desfiles podrán empezar a pensar en su próximo personaje. O, como en el caso de Ryan Gosling, uno de los más fotografiados en Milán, pondrán en marcha la campaña de promoción para conseguir una nominación al Oscar.

Ryan Gosling y Julia Roberts, entre las figuras de Hollywood que más llamaron la atención en el desfile de Gucci Daniele Venturelli - Getty Images Europe

Cate Blanchett en el desfile de Giorgio Armani Jacopo Raule - Getty Images Europe

Una invitada asidua en la semana de la moda, imagen de la fragancia de Armani y musa del diseñador según él mismo contó en más de una oportunidad, Cate Blanchett fue una de las estrellas más rutilantes en la presentación de la temporada primavera/verano de la marca italiana.

Juliette Binoche también asistió al desfile de Giorgio Armani Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

Las celebridades europeas también dieron el presente en Milán y especialmente en el desfile de Armani al que asistió la francesa Juliette Binoche. Entre los eventos más destacados de la semana estuvo la presentación de la nueva colección de Prada que contó con la presencia del mayor y más variado muestrario de famosos. De Scarlett Johansson al británico Benedict Cumberbatch -quien protagoniza La maravillosa historia de Henry Sugar, el cortometraje dirigido por Wes Anderson que se estrena el miércoles en Netflix-, y la cantante española Rosalía, por momentos la primera fila del desfile se parecía mucho a la platea de los premios Grammy o los Oscar.

Scarlett Johansson, una de las invitadas más fotografiadas en el desfile de Prada Victor Boyko - Getty Images Europe

Rosalía llegando al desfile de Prada durante la semana de la moda de Milán Victor Boyko - Getty Images Europe

Benedict Cumberbatch listo para asistir a la presentación de la nueva colección de Prada Victor Boyko - Getty Images Europe

Al mismo tiempo que el festival de cine de San Sebastián se inauguraba con escasa presencia de actores de Hollywood, la semana de la moda de Milán que concluyó hoy tuvo una abundancia de ellos. Es que constreñidos por las reglas impuestas por el sindicato de intérpretes que les prohíben promocionar las series y películas en las que trabajaron hasta tanto no se resuelva el conflicto gremial, muchos optaron por dejarse ver en público en un contexto en el que no cabe la menor duda de que no están violando ninguna directiva del sindicato. Y aunque en algunos casos su presencia sea remunerada nada los vincula con los reclamos que se le están haciendo a los estudios y las plataformas de streaming. En algunos casos incluso se animaron a desfilar en la pasarela como Paris Hilton que formó parte integral de la presentación de la nueva colección de Versace.

Demi Moore en el desfile de Fendi Daniele Venturelli - Getty Images Europe

Paris Hilton junto a Donatella Versace en el backstage del desfile de la colección primavera/verano 2024 de la marca Best Image/The Grosby Group

Entre todos los eventos organizados en Milán, uno de los más destacados fue la entrega de premios a la moda sustentable que se llevó a cabo el domingo y al que asistieron Julianne Moore, Jessica Chastain, Jeremy Strong y Emma Watson.

Julianne Moore en la entrega de premios a la moda sustentable Stefania D'Alessandro - Getty Images Europe

Jessica Chastain Antonio Calanni - AP

Jeremy Strong en la ceremonia de entrega de premios a la moda sustentable que se llevó a cabo el domingo en Milán Jacopo Raule - WireImage