Optimismo en la industria: el cine vuelve a adueñarse de los grandes estrenos de Hollywood

Los cines contraatacan. Convencidos de que por fin llegó el momento de recuperar el lugar que la pandemia le hizo perder, los dueños globales de los espacios de exhibición más importante de la industria del cine acaban de hacer una gran demostración de fuerza en su propio terreno. Desde Las Vegas, luego de cuatro días de debates, presentaciones y anuncios de altísimo perfil, sumaron el respaldo de los grandes estudios para asegurarse una vez más la exclusividad del estreno de los grandes tanques de Hollywood. Están decididos a tomar de nuevo la iniciativa y a recuperar las ventajas de una situación de privilegio y exclusividad que como nunca se vio amenazada en los últimos dos años por la avanzada del streaming.

“Tengo el placer de anunciar que el day-and-date está muerto como modelo plausible de negocios, y la piratería fue quien lo mató”, dijo el martes pasado John Fithian, presidente de la National Association of Theatre Owners, la asociación que agrupa a los dueños de los cines en Estados Unidos, en el comienzo de CinemaCon, la gran convención anual organizada por esa entidad. Allí acuden cada año las principales figuras de todo el planeta consagradas a la exhibición, la rama de la industria del entretenimiento que se ocupa de hacer que el público vea en pantalla grande el cine que se produce en el mundo.

En los últimos dos años, la pandemia impuso muy rápido fuertes cambios de hábito entre los consumidores que llevaron a situaciones y acuerdos de compromiso. Con los cines cerrados y la gente sin salir de su casa, las plataformas de streaming se convirtieron por un buen tiempo en el único lugar disponible para ver películas.

Así se sucedieron varios cambios estratégicos. Algunos estudios resolvieron guardar sus estrenos y aguardar a que las cosas volvieran a ser más o menos normales para estrenarlos. Fue lo que pasó por ejemplo con Sin tiempo para morir, la última aventura de James Bond. Lo mismo con Top Gun: Maverick, cuyo estreno finalmente se producirá este mes. También se redujo en muchos casos la ventana que separa al estreno en cines de su lanzamiento en versión hogareña para pantallas fijas y móviles (incluyendo la del celular). Antes del Covid, ese plazo era de 90 días, y en los últimos dos años disminuyó a un período que por lo general fue de los 30 a los 45 días.

Pero en algunos casos la ventana se rompió por completo y hubo casos notorios en los que se empleó el modelo day-and-date que ahora los dueños de los cines dan por muerto. Se refieren al modelo aplicado por algunos estudios (como Warner, en el mercado estadounidense) del estreno simultáneo de varios títulos fuertes en los cines y en el streaming, un hecho impensado hasta hace apenas un par de años y que hoy es visto como algo completamente natural.

Esta es una de las banderas que acaba de levantar CinemaCon. En la medida en que parece recuperarse la normalidad, los grandes estudios de Hollywood se muestran otra vez inclinados a respaldar la intención de los dueños de los cines de asegurarse de nuevo una exclusividad bastante larga en sus grandes pantallas para los lanzamientos más fuertes y ambiciosos del calendario. “Sabemos que las películas que llegan primero a los cines respaldadas por una gran campaña de marketing terminan imponiéndose después en nuestra plataforma frente a aquellas que no pasan por las salas y se estrenan directamente a la plataforma”, dijo Brian Robbins, CEO de los estudios Paramount.

El ejecutivo seguramente estaba pensando en Top Gun: Maverick, una de las grandes atracciones de la convención. Después de varias demoras, Paramount la tenía lista para su estreno en los cines en junio de 2020. Pero la pandemia forzó nuevas cancelaciones y finalmente podrá verse en la Argentina a partir del 25 de este mes, después de su paso por el Festival de Cannes. “Tom Cruise y yo creemos que esta es una película para ser vista en el cine. Eso explica por qué la hicimos”, dijo en CinemaCon Jerry Bruckheimer.

El experimentado productor dice exactamente lo que piensa hoy el sector de la industria que acaba de reunirse en Las Vegas. “Queríamos lograr con esta película lo que ocurrió con la original, treinta años atrás. Que la gente viva un gran momento compartido en una sala de cine y que pueda reír y gritar con ella”, agregó el productor.

En el regreso pleno de un modelo de alta escala, traccionado desde la atracción que ejerce el estreno en la pantalla grande de los títulos más fuertes y atractivos, se apoya la industria para confiar en el futuro del cine como experiencia de entretenimiento y como negocio al mismo tiempo. Una medida para entenderlo puede ser la observación del mercado argentino, que por la situación económica general se encuentra en estos momentos bastante relegado, pero en materia de comportamiento refleja las mismas tendencias generales que el resto del mundo. Veamos algunos datos y cifras.

Los números de Ultracine indican que el primer trimestre de 2022 se cerró con algo más de seis millones de entradas vendidas. Bastante menos que los nueve millones y medio registrados en igual período de 2019 (el último año “normal” previo al Covid) y de los ocho millones y medio de los tres primeros meses de 2020, cuando los cines funcionaban sin restricciones. A mediados de marzo de ese año se produjo un quiebre: el cierre total de los cines dispuesto por el Gobierno en el comienzo de la cuarentena interminable. Esas medidas se mantuvieron durante el período enero-marzo de 2021. Si lo comparamos con el primer trimestre de este año, la venta de entradas se elevó en un 516%, según observa el sitio especializado cinesargentinos.com. El poder del regreso a la normalidad.

Por eso, más allá de la comparación directa entre el período actual y lo ocurrido en el anómalo 2021, lo que debemos observar es la evolución paulatina de un sector que espera alcanzar en algún momento una normalidad más o menos plena. El mercado registra hoy un total de entre 810 y 820 pantallas en funcionamiento, frente a las 900 que estaban activas en 2020, antes de que se bajara completamente el telón de los cines y el Covid invadiera todo.

Esa recuperación se apoya para el crecimiento de la convocatoria del público con exclusividad en los tanques de Hollywood. Las diez películas más vistas en lo que va de este año son de ese origen: Spider Man: sin camino a casa, Batman, Sing 2: ven y canta de nuevo, Sonic 2, Uncharted: fuera del mapa, Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, Morbius, Los tipos malos, Scream y Encanto. En pocos días más llegará para ocupar rápidamente uno de los lugares más altos de esa lista Doctor Strange: en el multiverso de la locura, la última producción de Marvel.

La atracción que ejerce hoy el cine, como vemos, pasa exclusivamente por los superhéroes, los tanques hollywoodenses animados, alguna nueva propuesta de aventuras y el terror como invitado. Nada de cine argentino (reservado en sus producciones más grandes para los estrenos directos en las plataformas, otra tendencia de esta época) y nada de ese cine más elaborado, exigente y adulto que antes de la pandemia despertaba siempre la atención de un público acostumbrado desde siempre a ir al cine.

Es la misma audiencia que, pandemia mediante, cambió por completo sus hábitos y ahora prefiere la comodidad hogareña (y el inacabable menú del cine por streaming) por sobre un todavía improbable regreso a las salas. Es el público que en otro tiempo hubiese llenado durante semanas enteras los cines atraído por estrenos como Hoy se arregla el mundo, Muerte en el Nilo, Competencia oficial o Cásate conmigo. Ninguno de ellos alcanzó los 100.000 espectadores. Antes de la pandemia lo hubiese conseguido cómodamente.

Mucho más lejos todavía quedó el cine de autor en gran o pequeña escala, encerrado en un nicho cada vez más pequeño y un destinatario potencial cada vez más renuente en pagar su entrada para vivir la experiencia de la pantalla grande frente a las nuevas películas de Paul Thomas Anderson (así y todo, Licorice Pizza llegó a casi 64.000 tickets vendidos, en parte por el efecto de sus nominaciones al Oscar), Guillermo del Toro, Pablo Larraín, Mike Mills y los hermanos Dardenne. Una obra maestra como Amor sin barreras, de Steven Spielberg, fue víctima de este nuevo escenario: no llegó a las 15.000 entradas en los cines.

El optimismo de los exhibidores se apoya en esta tendencia y todo lo que quedó a la vista para su continuidad en el despliegue de promesas, anticipos y novedades que dejaron los cuatro días de CinemaCon. La prensa de Hollywood reflejó cierta decepción expresada en reserva por los representantes de algunos estudios en los pasillos de la convención sobre los resultados que tuvo la estrategia del day-and-date. “Una vez más nos queda la certeza de que la primera ventana de estreno para los cines fortalece a la totalidad de la industria”, dijo Fithian.

Y agregó otra cosa, todavía más significativa: “Si un título muy fuerte que llega a los cines llega demasiado rápido a los hogares vía streaming, la tentación de quedarse en casa y verlo pirateado siempre va a ser más grande entre los potenciales espectadores”. Estos dichos se conectan con la dura declaración de Charles Rivkin, el presidente de la Motion Picture Association, la entidad que agrupa a todos los grandes estudios. “La piratería es una de las amenazas existenciales más grandes que se presentan para nuestro futuro como sociedad”, señaló. La entidad hizo notar que solo en Estados Unidos llegaron a contarse en 2019 al menos 1400 sitios ilegales que facilitaban la descarga ilegal de películas, sobre todo las recién estrenadas.

Pese a estos números (que Rivkin declara haber logrado reducir a 200), el optimismo se mantuvo desde el principio al fin del encuentro, a tal punto que Fithian, en representación de los dueños de los cines, habló inclusive con entusiasmo de Netflix, que en otros momentos no muy lejanos representaba al enemigo perfecto de los exhibidores.

“¿Netflix? Los queremos mucho. Ted Sarandos sabe de películas y de TV más que cualquier otra persona en Hollywood. Nuestras puertas están abiertas para que Netflix exhiba sus películas de manera más grande y más amplia. Ellos quieren al cine igual que nosotros”, dijo el exhibidor. En esa línea, David Zaslav, que acaba de ser ungido como jefe de la reciente fusión entre Warner Bros. y Discovery, dijo que la compañía no va a gastar de más para asegurar el crecimiento del número de abonados a sus servicios de streaming, y prefirió hablar de una estrategia “complementaria” para organizar y llevar adelante en conjunto todos los proyectos de cine, televisión y plataformas como HBO.

Hasta Robert De Niro, que recibió un premio a la trayectoria en la jornada de cierre, se permitió bromear al respecto. “No estoy seguro de que necesitemos más salas de cine Quiero decir, ¿quién necesita pantallas grandes? Cuando uno más envejece, mejor se ve en pantallas pequeñas”, dijo frente a una sorprendida audiencia. En seguida llegó la aclaración: “Pero eso debilita el drama y la comedia, y arruina la experiencia de contar una buena historia. Es una mala idea”.

La expectativa en un futuro mejor es tan grande que los estudios confían, a la corta o a la larga, en recuperar a todo el público perdido. Por eso también se incluyeron o mencionaron durante CinemaCon títulos que apuntan al público adulto: el segundo largometraje de Downton Abbey (que acaba de estrenarse en la Argentina), Mrs. Harris Goes to Paris (la historia de una empleada de limpieza que en la década de 1950 se obsesiona con un vestido de Dior y esa búsqueda termina cambiando para siempre el perfil de la afamada casa de alta costura), Tár (con Cate Blanchett personificando a una afamada compositora y directora de la más importante orquesta sinfónica alemana), Armageddon Time (una historia de crecimiento y conflictos familiares ambientada en la Nueva York de los años 80, que competirá en el Festival de Cannes, con dirección de James Gray y un elenco encabezado por Anthony Hopkins, Anne Hathaway y Jeremy Strong) y el regreso de David Cronenberg con Crimes of the Future, una película que promete hacer ruido, protagonizada por Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Lea Seydoux.

Pero lo más fuerte pasa por otro lado. En CinemaCon Hollywood hizo una nueva demostración de fuerza con la presentación de sus tanques para lo que queda de este año y 2023. Allí se anunciaron Batman 2, Venom 3, una nueva aventura de los Cazafantasmas y una precuela de Los juegos del hambre (The Ballad of Songbirds and Snakes). Se presentaron en sociedad las primeras imágenes de Avatar 2, The Way of the Water. Apareció el primer poster de Barbie (con Margot Robbie como figura de la versión con personajes de carne hueso del famoso mundo de muñecas que llegará el año que viene) y de la nueva versión de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, con Timothée Chalamet. Steve Carell presentó la nueva película de los Minions, Keanu Reeves anticipó John Wick 4, Dwayne “The Rock” Johnson le puso fuerza a su entrada con Black Adam en el mundo de DC, que también sumó nuevos datos a la llegada de The Flash, dirigida por el agentino Andy Muschietti, y Baz Luhrmann brindó detalles de Elvis, su esperada biografía del Rey del Rock and Roll. Y hubo mucho más. Los cines contraatacan.

