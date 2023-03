Oscar 2023: todas las películas ganadoras, según los últimos pronósticos

escuchar

En una de las ceremonias más difíciles de predecir en años, la gran incógnita para la noche del Oscar no es si Todo en todas partes al mismo tiempo va a llevarse la estatuilla a mejor película, sino cuántos va a ganar. La película fue un éxito de taquilla, pero el 70 por ciento de su recaudación a nivel mundial fue en los Estados Unidos y eso se nota en el entusiasmo que recibió en las entregas de premios estadounidenses, contra con una recepción más bien tibia en instituciones como los BAFTA (del Reino Unido) o los Globo de Oro (de la prensa extranjera de Hollywood). El consenso está más disperso en las cuatro categorías de actrices y actores; por primera vez, desde 2002, nadie logró imponerse por unanimidad en los premios precursores.

Si la comedia dramática con artes marciales, fantasía y ciencia ficción genera pasión entre los más de 9000 votantes del Oscar que están por todo el mundo, podría ser la primera película en “arrasar” con los premios desde 2009, cuando ¿Quién quiere ser millonario? se llevó 8 estatuillas. Gravedad ganó 7 premios en 2014, Mad Max: Furia en el camino ganó 6 en 2016 y La La Land la misma cantidad en 2017; las tres vendieron bien en su paso por el cine, pero ninguna de esas ganó mejor película. En la última década, ninguna ganadora de mejor película obtuvo más de 4 Oscar: atrás quedaron las épocas en las que un solo título se llevaba todo el oro. En internet, consenso parece tener: en IMDb, Todo en todas partes al mismo tiempo es la segunda mejor puntuada del Oscar por los usuarios, y en Letterboxd (la red social cinéfila) es la mejor calificada. ¿Podrá trasladar ese consenso al Oscar?

Mejor película

Predicción: Todo en todas partes al mismo tiempo

Posible sorpresa: Los espíritus de la isla

La película arrasó en los Spirit Awards (los premios del cine independiente) y consiguió récord de premiaciones en el SAG, el sindicato de actores de Hollywood. No fue el único sindicato que eligió a la película: también ganó en el de los productores (PGA), directores (DGA) y guionistas (WGA). Nunca una película que haya conquistado a los cuatro mayores sindicatos perdió el Oscar; la última en ganarlos fue Argo, en 2013. Pero el año pasado, CODA derrotó a las estadísticas, con apenas 3 nominaciones al Oscar (ninguna era por dirección o edición, dos nominaciones que se suponían claves para obtener la estatuilla de mejor película) y le ganó a la multinominada El poder del perro. Todo en todas partes… tiene la misma cantidad de nominaciones que la película de Jane Campion. Solo dos veces en los últimos 11 años el film más nominado de la noche ganó mejor película . Los BAFTA prefirieron premiar a la alemana Sin novedad en el frente. Los Globo de Oro tampoco eligieron al relato de los multiversos y optaron por Los espíritus de la isla (en comedia) y Los Fabelman (en drama). Deadline es único medio de Hollywood que pronostica otra ganadora. El argumento: Sin novedad en el frente no arrasó con los premios precursores de los sindicatos de Estados Unidos porque es una producción alemana.

Mejor actor

Brendan Fraser (La ballena) A24

Predicción: Brendan Fraser (La ballena)

Posible sorpresa: Austin Butler (Elvis) o Colin Farrell (Los espíritus de la isla)

Una de las categorías más reñidas este año. El sitio especializado en apuestas, The Action Network, así lo refleja dándole a Fraser el 63,64 por ciento de probabilidades implicadas para ganar y a Butler el 44,44 por ciento. Butler y Farrell parecen tener ventaja: ambos acompañan a una nominada a mejor película. En 2010 fue la última vez que un actor ganó el Oscar sin que su película estuviera nominada en la categoría principal: Jeff Bridges ganó por Loco corazón. Esa estadística no juega a favor de Brendan Fraser. Pero el actor de La momia ganó de en el sindicato de actores y en los Critic’s Choice Awards, y perdió el BAFTA y el Globo de Oro (en la categoría drama) contra Butler. En la categoría comedia, el Globo de Oro lo ganó Colin Farrell, que también venció a Fraser en el Festival de Venecia. Para Variety y The Hollywood Reporter, Elvis va a triunfar. Para Deadline, Butler también tiene el combo ganador: película biográfica (8 de los últimos 12 actores ganadores del Oscar encarnaron a una personalidad histórica), sobre una leyenda musical (Rami Malek ganó en 2019), fue un éxito en taquilla y tiene más nominaciones (8) que sus rivales. Pero, en lo que va a ser un final para foto finish, Fraser tiene la “narrativa” de su lado: el actor abusado por la industria de Hollywood que ahora tiene un regreso triunfal.

Mejor actriz

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Predicción: Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Posible sorpresa: Cate Blanchett (Tár)

Otra de las categorías más debatidas. Blanchett ganó el BAFTA, Globo de Oro (drama) y el Critic’s Choice. Yeoh se llevó el premio del sindicato de actores, Globo de Oro (comedia) y el premio del cine independiente, que junta en una sola categoría a actores y actrices. Si Todo en todas partes al mismo tiempo arrasa, Yeoh va a ser parte de la ola de premiaciones. Si la película tiene un desempeño modesto, aún ganando mejor película, Blanchett podría recibir el tercer Oscar de su carrera. El modelo matemático de The Hollywood Reporter pronostica a Cate Blanchett ganadora (52,9 por ciento de probabilidades contra el 26,3 por ciento de Yeoh) solo en base a los premios precursores. Pero no tiene en cuenta dos grandes factores: en qué momento ganan los actores y cómo son los discursos de agradecimiento. Yeoh ganó el SAG y el Spirit justo en la antesala de la votación al Oscar y promovió una narrativa a favor de los actores asiáticos. Si gana, sería la primera mujer asiática en la historia en llevarse el premio.

Mejor actriz de reparto

Kerry Condon (Los Espíritus de la Isla)

Predicción: Kerry Condon (Los espíritus de la isla)

Posible sorpresa: Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo) o Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por siempre)

Si Todo en todas partes al mismo tiempo es tan querida que traslada el entusiasmo de los votantes a todas las categorías, entonces Jamie Lee Curtis obtendría el primer Oscar de su carrera. Ganó en el sindicato de actores y dio un discurso, emocionada, en contra de los medios que la consideran un producto del nepotismo. Pero en la misma categoría está nominada Stephanie Hsu, por la misma película, lo que podría provocar una división de votos entre ambas actrices. Kerry Condon ganó el BAFTA y, como Jamie Lee Curtis, es parte de un título nominado a mejor película; a diferencia de Angela Bassett, que ganó el Globo de Oro y el Critic’s Choice pero no compite con un título nominado a película. Bassett es la primera actriz en la historia nominada al Oscar por una película de superhéroes (y la primera nominación en actuación, actor o actriz, para Marvel) y es la que más se luce en una escena de esas que, seguro, sean parte de los clips que muestran a los nominados durante la ceremonia: cuando grita en el trono de Wakanda . La secuela de Pantera Negra tiene otra ventaja: fue más taquillera que las otras películas. Todos los expertos de Los Angeles Times eligen a Bassett como la ganadora, pero Variety apuesta por Condon y Deadline se decidió por Jamie Lee Curtis.

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Predicción: Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Posible sorpresa: Barry Keoghan (Los espíritus de la isla)

El actor asiático de Indiana Jones y el templo de la perdición fue el que más cerca estuvo, de las cuatro categorías actorales, de arrasar con todos los premios precursores . Solo perdió el BAFTA contra Keoghan.

Mejor dirección

Predicción: Todo en todas partes al mismo tiempo

Posible sorpresa: Los Fabelman

Daniel Kwan y Daniel Scheinert es la primera dupla que se supone ganadora del Oscar en esta categoría desde que triunfaron los hermanos Coen, en 2008, con Sin lugar para los débiles. Ganaron en los Critic’s Choice y en el sindicato de directores; solo perdieron el Globo de Oro contra Steven Spielberg, por Los Fabelman, y el BAFTA contra Edward Berger por Sin novedad en el frente (aunque el realizador alemán no quedó nominado al Oscar).

Mejor guion original

Predicción: Todo en todas partes al mismo tiempo

Posible sorpresa: Los espíritus de la isla

El modelo de predicción matemático de The Hollywood Reporter señala que esta es la categoría más difícil de pronosticar del año y una de las más reñidas en años . La historia de los multiversos que rinde homenaje a Ratatouille, Con ánimo de amar, Super Smash Bros. y Matrix, entre otros títulos, tiene el 39,8 por ciento de probabilidades para ganar. Con el 36,6 por ciento la escolta Los espíritus de la isla, la fábula sobre almas solitarias en pena deambulando por una isla irlandesa ficticia. Todo en todas partes… ganó en el sindicato de guionistas de Hollywood, premio en el que no competía contra Los espíritus de la isla, porque el inglés Martin McDonagh (el mismo guionista de Escondidos en Brujas y Tres anuncios por un crimen) no es parte del sindicato. Si ganó el BAFTA y el Globo de Oro, donde ambas competían. En los últimos 12 años, el BAFTA, el Globo de Oro y el WGA, coincidieron 6 veces (cada uno) con el Oscar. Pero los Critic’s Choice coincidieron 10 de 12. Y ese premio lo ganó Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor guion adaptado

Ellas hablan Michael Gibson - Orion Pictures

Predicción: Ellas hablan

Posible sorpresa: Sin novedad en el frente

El USC Scripter Award y el premio del sindicato de guionistas, en la categoría adaptación, fueron para el drama sobre las mujeres menonitas escrito y dirigido por Sarah Polley. Solo tres guiones en esta categoría son de nominadas a mejor película. Sin novedad en el frente ganó en los BAFTA, tiene más nominaciones y fue más vista (juzgando por los resultados de taquilla que tuvo Ellas hablan y la cantidad de votos de usuarios que tiene cada película en IMDb) que la película de Polley. Si la remake alemana bélica repite el entusiasmo que generó en los votantes ingleses del BAFTA, podría ser la ganadora.

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente

Predicción: Sin novedad en el frente

Posible sorpresa: Argentina, 1985

Sin dudarlo, todos los pronosticadores de Los Angeles Times, Deadline y hasta el modelo matemático de The Hollywood Reporter, eligen a Sin novedad en el frente como la ganadora. Las estadísticas están a su favor: en 95 años de historia, solo 8 películas compitieron como mejor película y mejor película extranjera, y 7 ganaron en el rubro para las producciones de lengua no inglesa pero perdieron en el principal. Solo Los emigrantes, en 1972, perdió en ambas categorías. Sin novedad en el frente tiene 9 nominaciones este año, apenas una menos que Roma y tres más que Parasite. Que una película extranjera (o internacional, como se llama ahora la categoría) tenga varias nominaciones no asegura el premio: El laberinto del fauno tenía 6, ganó 3, pero perdió en extranjera. Y La cinta blanca, la película alemana que todos pronosticaban ganadora en 2010, perdió contra El secreto de sus ojos. Sin novedad en el frente fue la gran sorpresa en la noche de los BAFTA, cuando se llevó récord de premios. Pero esto no significa que Argentina, 1985 haya quedado huérfana de probabilidades para ganar. Ambas películas perdieron el Critic’s Choice contra RRR, la película que (en una decisión incomprensible) India no envió para competir por el Oscar. Y Sin novedad… perdió el Globo de Oro contra la película argentina sobre el juicio a las Juntas. Es decir, en los premios en los que compitieron de manera directa, en términos futboleros, Argentina y Alemania van 1 a 1. El domingo se define.

Mejor fotografía

Predicción: Sin novedad en el frente

Posible sorpresa: Elvis

En 95 años de historia, solo 3 directoras de fotografía fueron nominadas al Oscar. Mandy Walker ganó en su respectivo sindicato por Elvis y podría ser la primera mujer en ganar el Oscar. Sin novedad en el frente ganó en los BAFTA, donde competía frente a frente con la biopic basada en la vida del Rey del Rock.

Mejor diseño de producción

Babylon Photo Credit: Scott Garfield

Predicción: Babylon

Posible sorpresa: Elvis

Babylon ganó el Critic’s Choice, el BAFTA y el sindicato de directores de arte, lo que inclinaría la balanza a su favor. Pero enfrenta a la legendaria diseñadora Catherine Martin, que ya ganó en este rubro por Moulin Rouge y El gran Gatsby.

Mejor diseño de vestuario

Elvis

Predicción: Elvis

Posible sorpresa: Todo en todas partes al mismo tiempo

Catherine Martin fue la productora, diseñadora de producción y vestuario de Elvis. Está casada hace más de una década con Baz Luhrmann. A diferencia de él, ella ya ganó 4 Oscar entre vestuario y diseño de producción, categorías que suelen ir de la mano en cuanto a premios y nominaciones . Elvis ganó el BAFTA y el sindicato de diseñadores de vestuario en la categoría para películas de época. En la categoría de vestuario para películas de fantasía ganó Todo en todas partes al mismo tiempo, superando a Pantera Negra: Wakanda por siempre. El Oscar suele ir para la ganadora del sindicato de una u otra categoría.

Mejor maquillaje y peinado

Predicción: Elvis

Posible sorpresa: La ballena

Esta categoría puede spoilear al ganador de mejor actor en la noche del Oscar. El ganador de maquillaje y peinado suele acompañar, al menos, a una actriz o actor ganadora del Oscar. En esta ceremonia son Brendan Fraser, por La ballena, y Austin Butler, por Elvis. La película sobre el Rey del Rock ganó dos premios en el sindicato de estilistas de Hollywood, pero La ballena se llevó el premio a mejores efectos especiales de maquillaje en esa misma entrega de premios. El BAFTA le da una leve ventaja a Elvis.

Mejores efectos visuales

Avatar: el camino del agua

Predicción: Avatar: El camino del agua

Posible sorpresa: Top Gun: Maverick

La secuela de Avatar arrasó en todas las premiaciones en donde compitió por los efectos visuales.

Mejor edición

Predicción: Todo en todas partes al mismo tiempo

Posible sorpresa: Top Gun: Maverick

La secuela de los aviadores liderados por Tom Cruise ganó en el sindicato de editores, en la categoría drama; esta categoría coincidió 5 veces en los últimos 12 años con el Oscar. La categoría comedia, donde ganó Todo en todas partes al mismo tiempo, no coincidió ninguna vez con la ganadora del Oscar en el mismo lapso de tiempo. La ganadora del Oscar a mejor edición suele ganar (o estar nominada, al menos) en la categoría mejor sonido, rubro en el que Top Gun: Maverick tiene ventaja porque Todo en todas partes al mismo tiempo no fue nominada. Edición fue el único premio que los BAFTA le dieron a la película que cuenta varias historias interconectadas a través del multiverso. Todo dependerá del entusiasmo que la Academia tenga por cualquiera de las dos películas.

Mejor sonido

Predicción: Top Gun: Maverick

Posible sorpresa: Elvis o Sin novedad en el frente

Top Gun: Maverick y Elvis están nominadas en esta categoría y en edición, lo cual les daría cierta ventaja sobre la ganadora del BAFTA, Sin novedad en el frente. Elvis es un musical y fue un éxito de taquilla, pero Top Gun: Maverick fue un éxito 4 veces mayor en todo el mundo. Aunque la película original no ganó en esta categoría, la mayoría de los premios precursores se volcaron por el film protagonizado por Tom Cruise.

Mejor música original

Predicción: Babylon

Posible sorpresa: Sin novedad en el frente

Babylon ganó el Globo de Oro y Sin novedad en el frente se llevó el BAFTA. En los últimos 12 años, ambas instituciones coincidieron 9 veces (cada una) con la ganadora del Oscar. Sin novedad en el frente está nominada, además, en mejor sonido.

Mejor canción original

Predicción: “Naatu Naatu” (RRR)

Posible sorpresa: “Hold My Hand” (Top Gun: Maverick)

La película de Tollywood derrotaría a las canciones de Rihanna (en Pantera Negra: Wakanda por siempre) y Lady Gaga (en Top Gun: Maverick) una vez más: ya lo hizo en los Globo de Oro y los Critic’s Choice.

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Predicción: Pinocho de Guillermo Del Toro

Posible sorpresa: El Gato con Botas: El último deseo

La nueva versión de Pinocho arrasó en todas las entregas de premios en donde estuvo nominada. El director de La forma del agua, que impulsó una campaña para que las películas de animación sean consideradas un medio y no un género, ganaría su tercer Oscar.

Mejor documental

Predicción: Navalny

Posible sorpresa: All The Beauty And The Bloodshed o Fire Of Love

Navalny ganó en el sindicato de productores (categoría documental) y el BAFTA. Pero Fire Of Love ganó en el sindicato de directores y ya están trabajando en una adaptación de ficción sobre la historia de exploradores de volcanes. Cualquiera de las dos podría ganar.

Mejor cortometraje, mejor cortometraje animado y mejor cortometraje documental

Las tres categorías que suelen ser las más difíciles de predecir porque no suelen tener demasiados premios precursores. The Boy, The Mole, the Fox and the Horse es la apuesta de Apple TV+ por cortometraje animado; The Elephant Whisperers es la de Netflix en corto documental; y Le Pupille es la de Disney+ (con el respaldo de Alfonso Cuarón y Alice Rocherwacher) en cortometraje. Esas tres podrían ser las ganadores.

