Quiénes cantarán en la ceremonia de los Oscar y por qué Lady Gaga no participará

escuchar

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023 no sólo es un encuentro cinéfilo: también nos regala año a año performances musicales históricas. Quedaron grabadas en el recuerdo colectivo las actuaciones de Bruce Springsteen interpretando el tema que escribió para la película Philadelphia, en 1994; la desgarradora “Miss Misery”, a cargo de Elliot Smith de En busca del destino, en el 97; un Michael Jackson adolescente cantando “Ben”, del film homónimo, en 1973 y el dueto de Lady Gaga y Bradley Cooper en “Shallow”, de Nace una estrella, hace apenas cuatro años, entre muchísimas otras. Los nominados en la categoría Mejor canción original se encargan de presentar en vivo sus composiciones en cada premiación, y la de 2023 -que tendrá lugar el próximo domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles- no será la excepción.

En realidad, todo indica que en esta oportunidad no estará presente la nómina completa: aunque todavía resta confirmación, se sabe que Lady Gaga no repetirá su performance de 2019 por encontrarse rodando Joker: Folie à Deux , la secuela de Guasón que se espera para octubre de 2024. Gaga es candidata por su canción “Hold My Hand”, de la banda de sonido de Top Gun: Maverick (que también compite en el rubro Mejor Película).

Quién sí estará en la ceremonia es Rihanna interpretando “Lift Me Up” de Pantera Negra: Wakanda por siempre, un tributo musical al fallecido Chadwick Boseman, que interpretaba al rey T’Challa en la saga. Se trata del único material de estudio que la cantante lanzó en los últimos tres años (la colaboración con PartyNextDoor, “Believe It”, había sido su último single), aunque su regreso ya está en marcha: hace algunas semanas se reencontró con su público con su set en el entretiempo del Super Bowl. Esta es la primera nominación a los Oscar de la artista nacida en Barbados.

También serán de la partida David Byrne, la actriz Stephanie Hsu y la banda Son Lux, quienes presentarán “This Is a Life”, de Todo en todas partes al mismo tiempo (que también integra la categoría más importante de la noche). El tema fue coescrito por Byrne, Ryan Lott (líder de Son Lux) y Mitski (quien visitó Buenos Aires el año pasado en el marco del festival Primavera Sound). El ex Talking Heads ya tiene en su haber dos nominaciones al Oscar con una victoria: Mejor Score Original, por El último Emperador, en 1988.

Sofia Carson será la encargada de interpretar “Applause”, de Tell It Like a Woman. La compositora de la canción, Diane Warren, es una vieja conocida de estos eventos: lleva acumuladas hasta el momento nada menos que 14 nominaciones en la categoría Mejor Canción Original, seis de las cuales fueron consecutivas. Lo pintoresco es que, aún siendo una de las más ternadas de todos los tiempos, jamás ganó: sólo se le entregó un Oscar honorario en 2022.

Finalmente, Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava harán “Naatu Naatu”, de la película de Netflix, RRR. Se trata de la primera canción de un film proveniente de la India en agenciarse una nominación en este rubro. Las estimaciones hablan de que el tema es amplio favorito para llevarse la estatuilla, teniendo en cuenta que ganó en los últimos Globo de Oro y Critics’ Choice Awards. ¿Se impondrá por sobre pesos pesados como Lady Gaga y Rihanna?

Más allá de estas performances, la ceremonia tendrá un momento musical más: el segmento In Memoriam, en el que se recordarán a los miembros de la comunidad cinematográfica que perdimos durante 2022 y lo que va de 2023. El encargado de acompañar el emotivo pasaje será Lenny Kravitz, en una función que han sabido desempeñar en el pasado artistas de la talla de Sammy Davis Jr., Eddie Vedder, Queen Latifah, Celine Dion y muchos otros.

La ceremonia de los Premios Oscar se realizará este domingo 12, a partir de las 21, con conducción del comediante Jimmy Kimmel. Será transmitido en vivo por TNT, TNT Series y, por primera vez, también en streaming por la plataforma HBO Max. La gran candidata a menos de una semana de la entrega es la película con la mayor cantidad de nominaciones, Todo en todas partes al mismo tiempo, que, como la mayoría de las películas que serán protagonistas de la gran noche de Hollywood, pueden verse en nuestro país. El gran condimento local es la nominación de Argentina, 1985 como mejor película internacional, categoría en la que no es la favorita para ganar (tal sitial le corresponde a la alemana Sin novedad en el frente) pero -se sabe- las sorpresas son un ingrediente habitual en estos premios.