Paul Dano confesó la pesadilla que vivió al interpretar al Acertijo, en The Batman

Cada vez faltan menos días para el estreno de The Batman, y las expectativas del público son muy altas. Si bien la atención está mayormente puesta en cómo será la interpretación de Robert Pattinson en la piel del héroe de Gotham, otros actores del film también se encuentran ante el desafío de interpretar icónicos villanos o aliados del folclore de Gotham. Entre ellos está Paul Dano, que dará vida al Acertijo, y que en una reciente entrevista, confesó las secuelas que le dejó el trabajar en escenas a las que describió de gran “intensidad”.

A lo largo de una historia que presenta grandes amenazas, entre las que también se encuentra el Pingüino de Colin Farrell, el Acertijo se revela como el principal rival al que Batman debe derrotar. Con un look sombrío que lo aleja drásticamente de la versión pop que Jim Carrey hizo en Batman eternamente, este villano promete llevar al héroe de Gotham a un verdadero infierno. Y en el proceso de construir a un enemigo tan complejo, Paul Dano tuvo que sumergirse en un verdadero abismo.

En una charla con Entertainment Weekly, Dano aseguró que le costó mucho “desprenderse” de ese personaje, y detalló: “Hubo una escena con Peter Sarsgaard que fue intensa. Durante varias noches no dormí tan bien como hubiera querido, solo porque me resultaba difícil hacer a un lado a este personaje. Realmente me demandaba mucha energía lograr la actuación que buscaba. Y una vez que la alcanzaba, debía mantener ese registro porque subir y bajar era difícil”.

Uno de los aspectos más perturbadores del villano, es su look. El propio Dano le sugirió al director Matt Reeves, que el Acertijo debería vestirse con bolsas plásticas, con el objetivo de no dejar rastros de ADN en las escenas del crimen. Pero trabajar durante largas horas con ese vestuario, fue una experiencia difícil para el intérprete: “Mi cabeza latía del calor que pasaba. Recuerdo que el primer día con el traje puesto, llegué a mi casa y no podía descansar ante el susto de pensar qué era lo que pasaba en mi cabeza. La sentía comprimida de tanta transpiración, del calor y de la falta de oxígeno. Fue un sentimiento realmente muy extraño”.

Paul Dano

Desde la mirada de Reeves, el Acertijo es un personaje realmente inquietante, un enemigo dueño de una energía perturbadora, que se impregna en toda la película. Es un rival a la altura de las circunstancias, sobre el que el director opinó: “El Acertijo está omnipresente, casi como si fuera un fantasma. Cuando pensé en que él le enviara cartas a Batman, lo que me interesó del asunto es que si vos sos alguien cuyo modo de operar es a través de un símbolo, sin que nadie sepa quién sos, el origen de tu poder viene del hecho de ser anónimo. Hasta que de repente alguien empieza a robarte ese anonimato, y cuando te hacen poco a poco perder ese poder, eso es algo que va a inquietarte”. Por último, Reeves concluyó: “Nunca sabés cuándo el Acertijo va a aparecer y cómo va a afectar a las cosas, y eso pone a Batman en una posición vulnerable, porque no comprende los motivos que se esconden detrás de las acciones de su enemigo”.

Con una duración de tres horas, el esperado estreno de The Batman llegará el próximo jueves 3 de marzo. Junto a Pattinson y Dano, el film contará con el mencionado Farrell como el Pingüino, Zoe Kravitz como Gatúbela, Andy Serkis como Alfred, Jeffrey Wright como Gordon, y John Turturro como el mafioso Carmine Falcone.