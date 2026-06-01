El impactante tatuaje de espalda que se hizo Alejandro Garnacho tras quedar afuera del Mundial

Alejandro Garnacho volvió a captar la atención de sus seguidores en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. El delantero hispanoargentino sorprendió al mostrar un impactante tatuaje que ocupa prácticamente toda su espalda y que tiene como protagonista al Joker (El Guasón), el emblemático villano de Batman.

A través de un video publicado en sus perfiles oficiales, el atacante de Chelsea F.C. exhibió el proceso de realización de la obra y el resultado final. El diseño, realizado en blanco y negro, reproduce con gran nivel de detalle la imagen del personaje interpretado por Heath Ledger en la película El caballero de la noche (2008), una de las versiones más reconocidas del personaje en la historia del cine.

El retrato muestra el rostro del Guasón con su característica expresión desafiante mientras sostiene una carta del comodín. Debajo aparece una de las frases más recordadas del personaje: “¿Why so serious?” (“¿Por qué tan serio?”), una línea que se convirtió en símbolo de la película dirigida por Christopher Nolan.

El impactante tatuaje de Garnacho

La elección no pasó inadvertida entre los fanáticos del futbolista, quienes rápidamente reaccionaron a las imágenes y debatieron sobre el significado del tatuaje. La interpretación de Ledger fue ampliamente elogiada por la crítica y por el público, al punto de que el actor recibió de manera póstuma el premio Oscar al mejor actor de reparto en 2009, durante la 81.ª edición de los galardones de la Academia.

El nuevo trabajo artístico se suma a la extensa colección de tatuajes que Garnacho luce en distintas partes de su cuerpo. Entre ellos se destacan un león en la mano derecha, una frase grabada en el cuello, el retrato de una mujer en uno de sus brazos y referencias a la popular serie estadounidense Prison Break, cuyos personajes también aparecen retratados en su piel.

La publicación del tatuaje llega en un momento particular de la carrera del delantero. Hace apenas unas semanas, Garnacho recibió una de las noticias más duras de su trayectoria profesional al quedar fuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Alejandro Garnacho, atacante de Chelsea, frente a PSG Kin Cheung - AP

El delanter de 21 años había integrado la preselección de 55 futbolistas elaborada por el cuerpo técnico argentino, pero finalmente no logró superar el último corte y se quedó sin lugar en la nómina de 26 jugadores que representarán a la Albiceleste en la cita mundialista.

A esa decepción se suma un presente deportivo irregular en el fútbol inglés. Durante la última temporada, Garnacho tuvo dificultades para consolidarse como una pieza determinante en el Chelsea y sus números reflejan ese momento: apenas convirtió un gol en 22 encuentros de Premier League.

Su rendimiento generó especulaciones sobre su futuro y sobre el rol que tendrá en el equipo durante la próxima campaña. Sin embargo, el entrenador Liam Rosenior salió públicamente a respaldarlo y destacó las condiciones del joven atacante. “Tiene cualidades especiales cuando está en su mejor momento. Mi trabajo es ayudarle a alcanzar ese nivel”, afirmó el técnico meses atrás.