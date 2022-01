The Batman: la confesión del director de la nueva película que emociona a los fans

Sin lugar a dudas, uno de los próximos estrenos que genera más expectativa es el nuevo largometraje de The Batman. El film, que llegará a la Argentina el próximo tres de marzo y tiene a Robert Pattinson en el papel principal, es una de las apuestas fuertes de este 2022. Y cada dato que se filtra toma por sorpresa a muchos fans del caballero oscuro de Ciudad Gótica.

Tráiler oficial de The Batman

Según confirmó The Hollywood Reporter, The Batman durará ni más ni menos que 175 minutos, incluyendo los ocho minutos de créditos. Prácticamente tres horas será el tiempo total en el que Pattinson, en la piel de Bruce Wayne, se dedicará a luchar contra varios villanos. Desde luego que con esa cantidad de minutos, el film de Matt Reeves se convierte por lejos en el más largo del justiciero. Hasta el momento, ese podio lo lideraba Batman: El caballero de la noche asciende, con un total de 164 minutos. Por otra parte, The Batman también será la tercera película de superhéroes más extensa, detrás de Avengers: Endgame (181 minutos), y La Liga de la justicia de Zack Snyder (368 minutos).

Robert Pattinson, el nuevo rostro del Hombre Murciélago en el cine

En esta nueva historia del mítico vigilante de Gotham, se verá una nueva versión no solo del héroe, sino también de conocidos enemigos como el Pingüino (Colin Farrell), el Acertijo (Paul Dano), y la enigmática Gatúbela (Zoë Kravitz). En una reciente entrevista, Reeves manifestó su entusiasmo frente a la actuación de Pattinson, y confesó que siempre pensó en él como su Batman ideal: “Desde que comencé a escribir, no dejaba de imaginar en mi cabeza cómo era el personaje. Entonces empecé a ver películas de distintos actores que se encontraban en el rango de edad que buscaba. Pero Robert Pattinson realmente me cautivó, y llegué a un punto en el que escribía pensando en él, sin saber si podría o no estar en el largometraje”.

Con respecto de qué tipo de héroe quiere interpretar, Pattinson aseguró en una nota reciente: “Quiero hacer un Batman sucio, realmente muy sucio, y reservado”.

Bong Joon Ho con todos sus Oscar por Parasite Agencias

Por otra parte, una vez que finalice el boom de Batman, el actor está muy cerca de incorporarse a otro proyecto muy esperado: el nuevo título del director de Parasite. El realizador Bong Joon Ho, que en 2020 arrasó en la noche de los Oscar, está produciendo su siguiente film con Pattinson como posible protagonista. La película estará basada en la novela Mickey7 (que se publicará en Estados Unidos en los próximos meses), centrada en un hombre al que envían a colonizar un mundo helado llamado Nifheim, pero que se encuentra con la amenaza de un clon que busca reemplazarlo, llamado Mickey8.