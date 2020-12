Peter Jackson mostró un adelanto de su documental sobre los Beatles

La histórica sesión en la terraza de Apple Fuente: Archivo

"Espero que este material les de un motivo para sonreír en este año tan difícil", dice Peter Jackson en la introducción del montaje de imágenes que formarán parte de su documental The Beatles: Get Back, un proyecto en el que el director de El señor de los anillos está trabajando hace años y que finalmente se estrenará en cines en agosto de 2021.

Por supuesto que el objetivo queda cumplido inmediatamente. Es imposible no sonreír cuando en la pantalla aparecen John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison divirtiéndose en el proceso de grabación del disco Let It Be, cuando se ve al cuarteto y sus habituales colaboradores en escenas inéditas que forman parte de un archivo de más de 56 horas de imágenes que Jackson calificó como "gran material".

Difundido hoy a través del perfil de Twitter de McCartney, que a su vez prepara una serie documental sobre su carrera solista, el adelanto llega justo a tiempo. Es que sino fuera por la pandemia, por estas fechas el film habría estado cerca de estrenarse. Sin embargo, como explicó el director neozelandés, debido a la emergencia sanitaria global la posproducción tuvo que ser postergada. Hasta ahora. "La buena noticia es que estamos editando en Nueva Zelanda y ahora que nuestro país tiene mayormente controlado al virus pudimos volver a trabajar. Estamos cerca de completar la mitad de la película que llegará a los cines en 2021", cuenta Jackson en el video en el que aparece rodeado de instrumentos musicales.

El proyecto lleva algo más de dos años en proceso y, de hecho, fue McCartney quien primero dio una pista sobre la posibilidad de que se reeditara una nueva versión de la película de Michael Lindsay-Hogg, quien en 1969, mientras la banda grababa Let It Be, tomó el material fílmico que formó parte de aquel documental estrenado en 1970 cuando The Beatles ya se habían separado.

Harrison, McCartney y Lennon durante la grabación de Let It Be Fuente: Archivo

"Te digo lo que creo que va a suceder: puede haber una nueva versión de esa película. Hay muchas imágenes que quedaron afuera, y cuando salió la película original, toda la atención estaba basada en la ruptura de la banda. Para mí fue un poco triste. Alguien me dijo el otro día: 'El sentimiento general de ese material es muy alegre y muy inspirador. Es como un grupo de muchachos haciendo música y disfrutándola'. Así que creo que se habla de hacer una nueva película", anticipaba McCartney hace dos años en una entrevista, sin revelar que quien estaba interesado en mostrar el lado alegre del aquel hito de la música era Jackson.

Así, con el título de Get Back, nombre provisorio del disco mientras lo estaban grabando que Jackson recuperó con la aprobación y colaboración de McCartney, Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison, el documental está en marcha. Otro significativo viaje al pasado como el que el cineasta ya había emprendido en el excelente Jamás llegarán a viejos, un monumental y sensible film documental que homenajea a los soldados de la Primera Guerra Mundial.

