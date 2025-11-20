The Beatles Anthology: cuándo se publica el último disco y cómo ver el nuevo documental de la banda

La colección The Beatles Anthology 2025 se lanzará en los próximos días en la pantalla, en disco y en papel. La iniciativa multimedia actualiza este 2025 la ampliación del contenido seminal de los Beatles en formatos de audio (con el inédito Anthology 4), video (la serie documental ampliada en Disney+ y videos 4K), y texto (la reedición del libro publicado en 1995). Previamente, en 1995, se habían lanzado tres CD’s, un documental y un libro que este año se actualizarán.

“Es un lanzamiento muy esperado, como cualquier cosa de los Beatles, más que nada cuando se trata de material relativamente desconocido”, explica Fernando Blanco, exintegrante de Los Super Ratones y líder de Nube 9, la banda tributo a los Beatles, en conversación con LA NACION. “Hoy ya son piezas arqueológicas”, afirma.

Anthology 4: la novedad más esperada de 2025 The Beatles

El autor y músico rescata que The Beatles Anthology es un archivo central en la historia de la música, ya que recupera versiones de clásicos de la banda y los muestra en proceso: como si el público pudiera entrar en la mente de los cuatro de Liverpool frente a los instrumentos. “Los Anthology tuvieron un impacto muy fuerte; para muchos fue la posibilidad de poder apreciar cómo se hacen los trucos de magia tan famosos: los Beatles en la cocina”, explica Blanco. “Se nos permitió ver el making of de los clásicos de los Beatles: cuando aparecen tomas o procesos de cómo se iban haciendo las canciones, los cuatro de Liverpool siguen sorprendiendo”.

Antología de los Beatles | Tráiler oficial | Disney+

The Beatles Anthology: cuándo se publican los nuevos discos y cómo ver el nuevo documental de los Beatles

Los más fanáticos de la música tendrán distintos nuevos elementos para sumar a sus colecciones, o simplemente para escuchar, mirar y leer. En detalle: un disco inédito, un documental, videos y la reedición de un libro.

1. Disco: Anthology 4

Para este 2025, los tres discos The Beatles Anthology fueron restaurados y ampliados al sumar un cuarto volumen. Cuenta con 36 versiones alternativas de canciones. De estas, 13 son inéditas (previamente no lanzadas), algunas fueron remezcladas y se sumó a “Now And Then”, el último tema de la banda, publicado en 2023.

“Para los músicos, este material tiene un valor agregado: nos permite aprender de los procesos creativos de la banda”, define Blanco.

The Beatles - Now And Then

Un ejemplo de las canciones que se lanzarán es “Helter Skelter (Second Version, Take 17)”, que es una de las 36 versiones alternativas que aparecen en Anthology 4, uno de los tracks inéditos.

Se lanzará en vinilo y CD, que ya se pueden preordenar por canales oficiales, como el sitio web. También se podrá escuchar por las plataformas digitales, como Spotify.

Lanzamiento: 21 de noviembre .

. Formatos: digital, vinilo y CD.

digital, vinilo y CD. Contenido General: el box set de la colección Anthology 2025 incluye Anthology 4, junto con las remasterizaciones de los volúmenes originales 1-3.

2. Documental: un nuevo capítulo

La serie documental de The Beatles Anthology también fue restaurada y ampliada este 2025. Se trata de una serie en partes que incluye un nuevo episodio: “Los Beatles... por los Beatles”, reza el primer titular del sitio web. Se transmitirá exclusivamente en Disney+ a partir del 26 de noviembre. Para mirarlo, se necesita tener una suscripción a la plataforma; luego, hay que entrar y encontrar el documental en el buscador.

“Habrá mucho sobre el make of de ‘Free As a Bird’, ‘Real Love’ y ‘Now And Then’”, adelanta Fernando Blanco.

Además, se publicó el videoclip de “Free As A Bird”, la canción de John Lennon que los Beatles restantes completaron en la década del 90 para la primera tanda de Anthology. El video tendrá una imagen UHD 4K en 2025, trabajo que llevó adelante Peter Jackson. En el audio, Jeff Lynne (Electric Light Orchestra) volverá a mezclar el sonido, tal como lo hizo en los 90.

The Beatles - Free As A Bird (Official Video)

3. Libro

El libro The Beatles Anthology fue reeditado y salió a la venta el 14 de octubre de este año. Se trata de un documento que cuenta la historia de los Beatles en sus propias palabras, e incluye historias personales, imágenes (más de 1300), cartas y otros elementos de interés.

“Para muchos es el menos interesante, al ser una reedición del original, sin agregados, y la gente se lo toma como un souvenir, pero yo siempre lo recomiendo porque es una lectura muy rica, yo me sorprendí”, dice Blanco.

Cuál es la importancia de The Beatles Anthology

Imagen de la reunión para los Anthology en los años 90 Captura de pantalla - Now And Then, The Beatles

The Beatles Anthology se publicó originalmente en 1995. Consistía en una serie de entregas multimediales que conformaban un corpus de material Beatle previamente desconocido. También sumaron dos canciones nuevas: “Free As a Bird” y “Real Love”, donde se terminaron dos demos que Lennon (muerto en 1980) había grabado en los años 70.

En conjunto, los contenidos ayudaban a ver el proceso de distintas canciones y el comportamiento de los cuatro de Liverpool dentro del estudio, tocando clásicos del rock and roll y hasta jugando con sus propias voces —o pidiendo comida, conversando o sugiriendo cosas—.

“En los 90 había una vuelta a lo inglés, con Oasis, Blur y Pulp, por ejemplo; era un buen momento, donde se rescató el valor de la canción”, comienza a explicar Blanco. “Los Anthology se montaron a ese aterrizaje, que ahora está volviendo con la reunión de los hermanos Gallagher: no en vano hay otra vuelta a la época Beatle”.

Sin embargo, el especialista remarca que este material fue invaluable en el momento y en la actualidad porque les permite a las personas "ver, sentir, poder escuchar a los Beatles en la cocina, trabajando, armando los temas, probar cosas nuevas, escuchar cómo cambiaban el ritmo, la melodía, la estructura“. Esta lógica se comparte con el documental tripartito Get Back (Disney+, 2021).

Blanco recuerda aquellas épocas, hace 30 años, donde él integraba la banda Los Super Ratones, y afirma que los músicos que lo rodeaban y él mismo creían que McCartney, Lennon, Harrison y Starr tenían “inspiración divina” y creaban los clásicos con facilidad. Los Anthology les permitieron entender que sí, eran genios, pero de esfuerzo y trabajo, de traspiración: “Los veías cambiando temas, a veces equivocándose y volviendo a empezar, y después el resultado era magnífico. Fue todo una sorpresa en aquellos años; para mí, personalmente, una locura“.

The Beatles Anthology: ¿cuál es su relevancia en 2025? The Beatles

“En los 90, un amigo me dijo ‘ya está, retirémonos de la música que vuelven los Beatles’. Hoy el impacto es menor, lógicamente. Me acuerdo esa vuelta de los Beatles a las noticias y la verdad que estábamos muy felices todos”, y Blanco finaliza: “En 2025 se va a escuchar más material y mucho mejor logrado lo de los 90”.

¿Es lo último que queda de los Beatles por conocer?

Ahora sí, ¿el final de los Beatles? Captura de pantalla - Now And Then, The Beatles

Fernando Blanco, integrante de Nube 9, una banda tributo de los Beatles, y profesor sobre el tema, explica que esta podría ser una de las últimas grandes publicaciones de contenido Beatle de la historia. Sin embargo, recalca el espíritu sorpresivo de la banda y abre las puertas a otras posibilidades en el futuro: “Con los Beatles nunca se sabe, siempre pueden tener un conejo en la galera; demostraron ser los mejores magos de la música”, dice el experto.