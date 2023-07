Peter Lanzani será Luca Prodan en una biopic que también lo tendrá como director

escuchar

Peter Lanzani continúa dando pasos firmes en su consolidación como uno de los rostros más prolíficos de la escena local. En un monumental desafío por el peso del personaje, el intérprete encarnará a Luca Prodan, el histórico frontman de la banda Sumo, en una película que también se encargará de codirigir junto a Martín Fisner.

El coprotagonista de Argentina, 1985 y figura central de otras célebres realizaciones locales como El Ángel, dirigida por Luis Ortega, o 4X4, de Mariano Cohn, tendrá así su debut como director al frente de una biopic que recorrerá parte de la vida y obra de uno de los más grandes íconos del rock argentino. Sumado a ello, otros dos destacados referentes locales, como Armando Bo y Luis Ortega, actuarán como productores ejecutivos del film. La dupla Lanzani-Fisner estará a cargo, asimismo, de la realización del guion de la película.

Según informó el medio especializado Variety, la biografía recorrerá parte de la vida de Prodan, figura emblemática de la escena en los años 80. Formado en su juventud en un internado británico en Escocia, el músico llegó a trabajar para la compañía discográfica Virgin Music en Londres y más tarde fundó en la Argentina la banda Sumo , grupo que con su fusión de estilos como el post-punk funk y el reggae-ska supo conquistar a la escena porteña.

La producción pondrá asimismo el foco en las principales adicciones del artista nacido en 1953 en Roma, Italia, y fallecido el 22 de diciembre de 1987 en Buenos Aires de forma prematura, cuando solo tenía 34 años.

Luca Prodan, líder de Sumo, falleció en 1987 a los 34 años

Prodan fue hallado muerto en su habitación de la casa ubicada en la calle Alsina 451, en el barrio de San Telmo, dos días después del último recital que dio al frente de Sumo. Entre los primeros en llegar al lugar estuvo Ricardo Mollo, por entonces integrante de la emblemática banda. Treinta y cinco años después, el líder de Divididos recordó recientemente algunos detalles de aquella fatídica jornada.

El músico italo-escocés habría muerto a causa de un paro cardíaco debido a una grave hemorragia interna causada por una cirrosis hepática. Mollo, Germán Daffunchio y Timmy McKern, el manager de la formación, fueron quienes encontraron al artista tendido en el suelo de su casa, ya sin vida, antes incluso de que llegara la policía.

Invitado al programa radial Perros de la calle, Mollo relató los hechos recientemente en una entrevista: “Llegamos ahí a la casa a San Telmo, creo que llegué con Timmy y con Germán. Yo lo levanté y estaba la mitad del cuerpo en el colchón y la otra mitad en el suelo, él dormía en el piso en un colchón, entonces lo levanté, ya frío, con el cuerpo duro, y lo acomodé arriba del colchón. Estaba tan frío que le apoyé mis manos en el pecho para calentarlo. Fue muy fuerte… El muñeco, ¿no? Era lo que había quedado de él, porque ese tipo ya no estaba ahí, no estaba, ‘acá no hay nadie’. Creo que fue una de las cosas más dolorosas que me pasaron. No pude decirle al cuerpo ‘quedate tranquilo’. Se precipitó todo muy rápido”, relató el artista.

Otra versión acerca de las causas que rodearon a la muerte del vocalista la ofrece el periodista Oscar Jalil en el libro Luca Prodan: libertad, divino tesoro es la siguiente: “Silvia Ceriani [por entonces pareja de Prodan] siempre contó que Luca murió mientras dormía, por culpa de la cirrosis. Pero sus amigos admitieron otra versión: fue una sobredosis de una mezcla de sustancias entre las cuales la heroína formaba una parte del cóctel”.

Hasta la fecha, no han sido resueltas las causas de su partida y el misterio respecto a las circunstancias que rodearon su muerte continúa. Con el nuevo proyecto encabezado por Lanzani, se presenta ahora una nueva incógnita acerca de cuál será la línea que conducirá la trama de la nueva película, que podría estar ambientada en la Argentina de principios de los 80, los mismos años en que se produjo el juicio a las Juntas militares retratado en la producción protagonizada por Lanzani y Ricardo Darín, con dirección de Santiago Mitre.

