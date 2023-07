Julio Iglesias recordó el trágico momento en el que su vida cambió para siempre: “Saqué fuerzas que no tenía”

escuchar

A dos meses de cumplir 80 años, Julio Iglesias parece estar pasando por una etapa de revisión de su agitada vida. Este miércoles el cantante español, que desde hace ya un tiempo decidió no realizar apariciones públicas, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores uno de los momentos más complicados y, a la vez, fundacionales de su vida.

“ Gracias, gracias, gracias. Hace 55 años mi vida cambio para siempre, estudiaba leyes, jugaba al fútbol en mi equipo del alma con los juveniles y un accidente frustró todas mis ilusiones. Pero ese accidente, como digo siempre, juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que aún no ha terminado ”, comenzó.

Efectivamente, mucho antes de convertirse en uno de los cantantes más exitosos de habla hispana, Iglesias formaba parte del plantel del Real Madrid, junto a algunos futbolistas que se convertirían con el tiempo en figuras emblemáticas del club, como José “Pirri” Martínez Sánchez y Amancio Amaro. Su puesto era el de arquero, y según los que vieron su desempeño en los partidos de las inferiores, tenía un futuro prometedor.

Sin embargo, una noche, mientras volvía a su casa, sufrió un accidente de auto que no solo terminó frustrando su carrera deportiva, sino que lo obligó a pasar por el quirófano y enfrentar una larga convalecencia. A pesar del duro golpe —físico y emocional— Iglesias no se dejó atrapar por el desconsuelo.

En medio de su larga recuperación, alguien le acercó una guitarra y casi sin querer, rasgando sus cuerdas, le fue dando forma a su primera canción y, también, a un maravilloso porvenir.

“Esta canción la escribí pensando en lo que sentía en aquellos momentos después de mi operación. Saqué fuerzas que no tenía con la música que me daba una guitarra y escribí estos pequeños versos sin saber dónde iban a terminar o dónde iban a empezar ”, explicó en su mensaje de Instagram. Aquella canción, que musicaliza el posteo, es nada menos que “La vida sigue igual”, que se convertiría en su carta de presentación en el mundo del espectáculo.

“Y terminaron en el Festival de Benidorm de 1968. Gracias a este Festival Nacional de la Canción todo se convirtió en un sueño que dura hasta hoy. Se cumplen 55 años que cambiaron mi vida para siempre, gracias a todas vosotras y a todos vosotros por darme tanta fuerza para vivir” finalizó el intérprete.

Su mensaje en las redes no pasó inadvertido ni para sus fanáticos ni para otras estrellas del mundo del espectáculo y el del deporte. El posteo cosechó más de 40 mil likes y recibió los comentarios de Iker Casillas, que lo consideró “un grande entre los grandes”. También de la cantante Natalia Jiménez, el grupo Los del Río y la actriz Grecia Colmenares.

A principio de este año comenzaron a circular rumores de que el estado de salud del cantante se había complicado. Recién a mitad de año, Iglesias, que lleva un largo tiempo alejado de los medios y pasa sus días entre Miami y República Dominicana, se pronunció públicamente sobre esos comentarios y aseguró que se encuentra perfectamente y que lo único que busca es tener tranquilidad .

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, expresó el cantante en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. “De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM [De Puta Madre]”, escribió con cierto sentido del humor. “Pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias, y les agradezco con toda mi alma su cariño de siempre”.

“ No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad … Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre”, finalizaba la publicación con la que Iglesias quiso echar por tierra los rumores acerca de su estado de salud.

LA NACION

Temas Julio Iglesias