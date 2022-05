Luca Prodan cumpliría 69 años: cinco curiosidades de uno de los grandes ídolos del rock argentino

Un 17 de mayo, pero de 1953, nació en Roma, Italia, Luca George Prodan, un personaje que se volvería clave en la historia del rock argentino. Hijo de padre italiano nacido en el imperio austrohúngaro, y de madre escocesa nacida en China, tuvo una educación de élite en Europa, viajó por el mundo, vivió de cerca el apogeo de post-punk, el new wave y el reggae, estuvo a punto de morir a causa de sus adicciones y viajó a la Argentina en plena dictadura, para terminar como un verdadero mito de la cultura nacional.

Una foto de Timmy McKern, un viejo amigo argentino de origen escocés, en las sierras de Córdoba, le cambió la perspectiva justo a tiempo y decidió cruzar el charco para llegar a ese país perdido en el sur de América que parecía un sueño.

Luca Prodan, un italiano que se volvió ícono de la cultura argentina (Foto: Estudio Massa) Estudio Massa

De la mano de la música, la gran pasión de toda su vida, pronto conoció a dos personas fundamentales: Germán Daffunchio y Alejandro Sokol, con los que -junto a su amiga inglesa, Stephanie Nuttal-, dio el primer concierto de una temprana formación de Sumo en una discoteca de El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Años más tarde, con Daffunchio en guitarra, Diego Arnedo en bajo, Ricardo Mollo en guitarra, Alberto “Superman” Troglio en batería y Roberto Pettinato en saxo, Prodan encabezó una de las agrupaciones bisagra del rock argentino, pioneros en su estilo e impulsores de un legado que todavía se puede rastrear en diferentes propuestas musicales de la actualidad.

Luca Prodan en pleno concierto (Foto: Archivo) Archivo

Cinco curiosidades de Luca Prodan, uno de los grandes ídolos del rock argentino

1. Compartió colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra

Cuando vivía en Escocia, Luca Prodan concurrió a la Gordonstoun School, una escuela de enseñanza de élite a la que asisten los hijos de la alta sociedad. Mientras el futuro líder de Sumo iba a este colegio, también lo hacía el príncipe Carlos de Inglaterra, que es cinco años mayor que el cantante.

Luca (el último de abajo, a la derecha) en Gordonstoun, el colegio pupilo al que fue en Escocia. Se escapó antes de terminar quinto año Gentileza Familia Prodan

2. Hizo coros en un hit inglés

Parte de los coros que se pueden escuchar al final de la canción “Living By Numbers”, del grupo inglés de synth pop y new wave New Musik, tienen la voz de Luca, que en aquel entonces era novio de Julie Mansfield, hermana del cantante, Tony Mansfield.

New Music - "Living By Numbers"

3. Su primer disco solista fue editado después de su muerte

El primer disco solista de Luca Prodan, Time, Fate, Love (1996), es un compilado de grabaciones hechas por el músico durante su estadía en Córdoba entre 1981 y 1983. Luca toca todos los instrumentos menos la guitarra, a cargo Germán Daffunchio, quien supo ser guitarrista de Sumo. Algunas canciones luego formarían parte de los discos de Sumo: “Regtest”, “TV Caliente” y “Divididos por la felicidad”.

La tapa del primer disco solista de Luca Prodan tiene al músico montado en un caballo en Córdoba (Foto: Archivo)

4. Fue cantante de Los Redondos por una noche

Según detalló el periodista Oscar Jalil en la biografía coral Luca Prodan: Libertad divino tesoro, Luca Prodan reemplazó al Indio Solari en un show de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Gimnasia y Esgrima de La Plata. El italiano cantó “Nene nena”, “Criminal mambo” y “Mejor no hablar de ciertas cosas” (la banda oriunda de la capital bonaerense no la volvió a tocar, pero Sumo la grabó).

Una foto de los inicios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en La Esquina del Sol (Foto: Archivo) Alucinante Viaje - Archivo

5. Murió dos días después del último show de Sumo

El último recital de Sumo se llevó a cabo en el estadio del Club Atlético Los Andes, el 20 de diciembre de 1987. Dos días después hallaron a Luca Prodan muerto en su habitación de la casa ubicada en la calle Alsina 451, en el barrio de San Telmo, que compartía con el músico Marcelo Arbiser. Sufrió un paro cardíaco debido a una grave hemorragia interna causada por una cirrosis hepática.