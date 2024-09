El video del detrás de escena del Cris Morena Day que recorre las redes por un gesto de Peter Lanzani a Lali Espósito

Escuchar

Pasó una semana desde que el canal de streaming Olga organizó el Cris Morena Day, pero lo cierto es que hasta la fecha lo que sucedió en el Gran Rex aún sigue dando de qué hablar. El 26 de agosto se realizó un evento para rememorar los éxitos de la productora que contó con la presencia de varios actores que trabajaron en sus programas. Además, la convocatoria tuvo un costado solidario: a partir de las entradas se recaudaron ocho toneladas de alimento para residencia universitaria de la Fundación Sí, ubicada en Corrientes, que lleva el nombre “Romina Yan”.

Uno de los mejores y más esperados momentos del Cris Morena Day fue el reencuentro de Lali Espósito y Peter Lanzani. A casi 14 años del fin de Casi Ángeles, los actores rememoraron la historia de amor de sus personajes Mar y Thiago y también el noviazgo que tuvieron en la vida real. Sus fanáticos se emocionaron al verlos juntos y más aún al ver el gran cariño que se tienen mutuamente. En las últimas horas, en tanto, se lanzó un video del detrás de escena del evento y una escena que protagonizó “Laliter” se volvió viral en redes sociales.

Peter Lanzani y Lali Espósito se reencontraron en el Gran Rex durante el Cris Morena Day (Foto: Instagram @olgaenvivo)

El miércoles, el canal de YouTube oficial de Casi Ángeles compartió un video del backstage del Cris Morena Day. Entre todas las imágenes se destacó el reencuentro de Lali y Peter, antes de que compartieran juntos el escenario. Al verse inmediatamente se abrazaron y él le dijo “Hola Lala” y ella le respondió “Hola, mi amor”. Fue un abrazo sincero y honesto que fue suficiente para que el mundo se diera cuenta del genuino cariño que se tienen.

Los actores demostraron el gran cariño que se tienen (Foto: Captura de video / YouTube Casi Ángeles)

Cuando se separaron, Lanzani le dijo a la actriz: “Qué linda que estás” y le acarició la mejilla. Luego continuaron conversando, pero el video se cortó momentos después. Solo segundos bastaron para que los fanáticos celebraran verlos juntos. “El video donde Lali y Peter se saludan me hace seguir creyendo en el amor”; “El mundo se arreglaría si volvieran Lali y Peter”; “Lali y Peter jamás se superaron, pero eso no significa que no hayan podido amar a otras personas... son almas gemelas”; “Objetivo: superar Laliter; Obstáculo: Peter y Lali”, comentaron usuarios de X.

Por otro lado, en el clip del detrás de escena los fanáticos pudieron ver el reencuentro de Nicolás Riera y María Eugenia ‘La China’ Suárez. Durante las épocas de Casi Ángeles, los actores fueron pareja, al igual que sus personajes, Tacho y Jazmín. En el clip se pudo ver que la actriz, ya vestida para interpretar “Reina gitana” se acercó al actor y le dijo “¿Qué onda?”, y lo saludó con un beso en la mejilla.

