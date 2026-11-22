Esta semana Netflix estrenó la miniserie Gordon, creada por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La historia de ese lumpen amoral, de ese psicópata absoluto sin meta y sin empatía alguna por sus semejantes, de ese monstruo que aprovechó un tiempo de monstruosidades, es el acontecimiento audiovisual de estos días. Ya habrán leído la crítica en este medio, y no es este el lugar en el que vamos a desarrollar un análisis de la tira. Más allá del género en el que quieran colocar esta miniserie, hay algo tan evidente en ella que pasa inadvertido: es una obra de época, algo que ocurre hace medio siglo (el prólogo con la Operación Cóndor de Dardo Cabo es en 1966). Y podemos preguntarnos por qué, si la historia argentina está plagada de hechos épicos y coloridos, es casi imposible que se hagan hoy películas o series que reconstruyan el pasado. Lo de Gordon, además, es comprensible: aunque la cantidad de años entre los hechos y el rodaje es grande (tanto como la que había entre la unión de las líneas férreas estadounidenses luego de la Guerra de Secesión y la obra maestra muda de John Ford El caballo de Hierro), es más sencillo “maquillar” Buenos Aires o un pueblo perdido de provincia para que parezca “de los setenta” que reconstruir la primera mitad del siglo XIX en estas tierras, incluso con las maleables tecnologías digitales y la IA de hoy. Pero esa no es la razón para que nuestro pasado histórico apenas aparezca en las pantallas.

Alfredo Alcón junto a Leopoldo Torre Nilsson, en el rodaje de El santo de la espada Archivo

Por supuesto, hay un par de reconstrucciones del Cruce de los Andes: lo hizo Torre Nilsson en El santo de la espada, y el propio De la Serna interpretó a San Martín en una versión del hecho rodada en 2010. Pero son casos más bien aislados. El Cruce de los Andes costó mucho dinero provisto por el Estado a través de la TV Pública (hoy, nuevamente, Canal 7). Eludamos las polémicas sobre cómo se usan los fondos públicos: basta el ejemplo para comprender por qué se hace tan poco esta clase de cine “histórico”.

La razón fundamental es el costo, por supuesto, pero debe analizarse desde una mirada un poco más global. En la Argentina alguien puede animarse a filmar una película cara, pero podemos asegurar que será una comedia, un policial o un film de tema contemporáneo, no una reconstrucción histórica.

Postulado de base: las películas, cualquiera y sin importar su origen, encuentran su recupero en el mercado local. Incluso si el mayor exportador global audiovisual, los EE.UU. (o Hollywood, para ser más precisos) inunda salas con tanques que salen en simultáneo local y globalmente, lo que los ejecutivos miran es la taquilla norteamericana, porque es la que más tajada deja a los productores (hay, obviamente, menos intermediarios) y la que ingresa inmediatamente al balance del estudio. Aunque hay ejemplos -cada vez más, de hecho- de films que “salvan” presupuestos enormes con lo que recaudan fuera de los EE.UU., el mercado local es el que amortiza los gastos. Eso también sucede con otros países que tienen cinematografías más fuertes que la argentina, como Francia, España, Corea del Sur o Japón. Para no hablar de China e India, que producen casi exclusivamente para su propio público y donde el espectáculo histórico -sobre todo en la última década en China y por razones más ideológicas que estéticas- tiene un peso gigantesco. Sin embargo, casi nadie conoce películas como La batalla del lago Changjin (I y II), Operación Mar Rojo o Los ochocientos, dramas históricos y bélicos de ese país que suman alrededor de 2500 millones de dólares sin casi exportarse. Aquí está la clave: 1400 millones de personas que van, en promedio, 1,94 veces al cine en un país donde la cuota de estrenos extranjeros es de 34 (aunque se extiende hasta entre 60 y 100).

Gordon, la miniserie de Netflix, que reconstruye los 60 y los 70 MARCOS LUDEVID 2025

Es decir: el “cine histórico” es siempre y en toda circunstancia un fenómeno local. Y en la Argentina, el público es escaso y el promedio de entradas vendidas por persona y por año está cerca de 0,8. Reconstruir la Buenos Aires de la Revolución de Mayo o el Cruce de los Andes es carísimo, difícilmente amortizable si no se exporta. Y es difícil hacerlo por dos razones: aunque hiera nuestro orgullo nacional, la Argentina no es una “franquicia-país” como Francia, por ejemplo, ni la Guerra de la Independencia un evento o serie de eventos del mismo conocimiento global que la Revolución Francesa. Así lo entendió Hollywood muy temprano, cuando se dedicó a transformar su pasado en tierra de mitos. ¿O acaso el western no es “cine de época” y, en muchas circunstancias, histórico? El cine argentino solo excepcionalmente se dedicó a crear ficciones con su historia o instalar ese mundo como un universo de fantasía que pudiera convocar la imaginación global, como sí lo hicieron los estadounidenses. Hasta un asunto menor como el duelo en el OK Corral es conocido por haberse convertido en un cuento (la realidad de lo que pasó entre Wyatt Earp, Doc Holliday y los Clanton dista mucho de ser “épico”). Es cierto que el hecho perdió su carácter de “episodio nacional” para volverse parte de la invención artística, pero eso mismo lo hace interesante para el público internacional y para quienes desconocen el antecedente histórico. Eso jamás sucedió en la Argentina, que en general apeló al “cine de época” como sucedáneo visual del Manual del Alumno de 4° Grado.

Esto explica, pues, que no sea exportable. Así que tenemos tres problemas: un tipo de cine demasiado caro de producir, un mercado local exiguo para su amortización y paupérrima capacidad exportable. De allí que los ejemplos más “caros” de películas históricas nacionales siempre tuvieron, de manera evidente o escondida, participación del Estado, porque son películas que dan pérdida. Y sí, tenemos un catálogo de hechos notables que generarían grandísimos films: el propio Cruce de los Andes, la guerra marítima de Guillermo Brown, la batalla de Tucumán, las aventuras del Perito Moreno en la Patagonia, el Facundo que escribió Sarmiento, Caseros e incluso hechos más “problemáticos” hoy de recordar como la Guerra de la Triple Alianza o la Conquista del Desierto. E historias más íntimas, por cierto, ambientadas -como lo hicieron en su época El grito sagrado, Su mejor alumno y Camila- en los tiempos históricos. O ficciones “de época”: Amalia, de José Mármol, sería un gran melodrama de suspenso. Pero no hay que preguntarse por qué no se hacen sino algo mucho más trivial, más crucial: quién las vería, quién pagaría entradas para verlas. Y esa es la parte de la ecuación que, finalmente, acaba con la Historia.