Con la llegada de diciembre cada vez más cerca, comienzan los preparativos para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, dos fechas en las que la comida ocupa un lugar especial. Entre las opciones más elegidas por los argentinos se encuentra el pionono salado, un clásico que se destaca por su versatilidad y la posibilidad de combinar diferentes ingredientes. En esta oportunidad, Claudia Villafañe compartió su propia versión de esta preparación y reveló todos los detalles para hacerla en casa.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, mostró cómo preparar un pionono relleno de atún, huevo, aceitunas y una combinación de quesos. Se trata de una alternativa sencilla, ideal para servir como entrada durante las reuniones familiares o incluir en una mesa fría.

Claudia Villafañe compartió en sus redes sociales una receta de pionono salado para las fiestas de fin de año (Foto: Instagram @claudiavillafaneok)

“Voy dejando algunas ideas para las fiestas”, escribió Villafañe junto a la publicación, con la que comenzó a anticipar las celebraciones de fin de año.

Cómo preparar el pionono salado de Claudia Villafañe

Una de las principales ventajas de esta receta es que requiere pocos ingredientes y no demanda demasiado tiempo de elaboración.

Ingredientes:

1 pionono.

1 lata de atún en aceite.

Huevos.

Queso azul.

Queso blanco.

Aceitunas.

1 morrón asado.

Mayonesa para decorar.

El pionono salado de Claudia Villafañe lleva atún, huevo, aceitunas y una combinación de quesos (Foto: Instagram @claudiavillafaneok)

Paso a paso:

Preparar los ingredientes . Cortar los huevos previamente hervidos y las aceitunas en pequeños trozos. Por separado, cortar el morrón asado en tiras y reservarlo para incorporar al relleno.

. Cortar los huevos previamente hervidos y las aceitunas en pequeños trozos. Por separado, cortar el morrón asado en tiras y reservarlo para incorporar al relleno. Hacer la mezcla de quesos . En un recipiente, colocar el queso azul junto con el queso blanco y unir ambos ingredientes hasta conseguir una preparación cremosa y fácil de distribuir. “Vamos con la mezcla del queso azul y el queso blanco”, explicó Villafañe durante el video.

. En un recipiente, colocar el queso azul junto con el queso blanco y unir ambos ingredientes hasta conseguir una preparación cremosa y fácil de distribuir. “Vamos con la mezcla del queso azul y el queso blanco”, explicó Villafañe durante el video. Rellenar el pionono . Extender la masa sobre una superficie limpia y cubrirla con la preparación de quesos, procurando distribuirla de manera uniforme.

. Extender la masa sobre una superficie limpia y cubrirla con la preparación de quesos, procurando distribuirla de manera uniforme. Agregar el resto de los ingredientes . Incorporar el atún en aceite, los huevos cortados y las aceitunas. Luego, acomodar las tiras de morrón asado sobre el relleno.

. Incorporar el atún en aceite, los huevos cortados y las aceitunas. Luego, acomodar las tiras de morrón asado sobre el relleno. Enrollar cuidadosamente . Una vez distribuidos todos los ingredientes, comenzar a enrollar el pionono desde uno de sus extremos, con movimientos suaves para evitar que la masa se rompa.

. Una vez distribuidos todos los ingredientes, comenzar a enrollar el pionono desde uno de sus extremos, con movimientos suaves para evitar que la masa se rompa. Decorar y servir. Cubrir la superficie con mayonesa y utilizar aceitunas y morrones para darle una presentación más atractiva.

Durante la preparación, Villafañe también compartió algunos comentarios sobre el resultado de los ingredientes. “Estoy contenta que me quedó re bien el morrón en el horno”, expresó mientras terminaba de acomodar las tiras sobre el pionono.

La receta de Claudia Villafañe se destaca por su elaboración sencilla y sus ingredientes fáciles de conseguir (Foto: Instagram @claudiavillafaneok)

Sin embargo, uno de los momentos más divertidos llegó al finalizar la receta, cuando decidió decorar la superficie con una carita sonriente hecha con aceitunas y morrón. Aunque quedó conforme con el resultado, aprovechó para bromear sobre sus habilidades: “Decoración a marzo. Yo hice un curso de decoración de tortas, decoración de salado, nada”.

Así, Claudia Villafañe dejó una nueva propuesta para incorporar al menú de las fiestas, con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación que se puede adaptar a los gustos de cada familia.