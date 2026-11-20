Con la llegada del fin de semana largo, muchos buscan qué ver para relajarse y disfrutar de un buen rato frente a la pantalla. Si sos de los que no pueden decidirse entre la amplia oferta que ofrece Netflix, este es el ranking de las películas y series más vistas en Argentina para este sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. Preparate para conocer los títulos que no podés perderte y organizá tu maratón de cine sin salir de casa.

Las mejores series para disfrutar este fin de semana largo en Netflix

1. Gordon (2026)

Inspirada en hechos reales/Suspenso. Sigue la vida del criminal argentino Aníbal Gordon, quien fue líder de la organización terrorista Triple A durante la dictadura militar argentina. Gordon era un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década de los setenta en Argentina. Duración: siete episodios. Ver Gordon.

Tráiler oficial de Gordon, disponible en Netflix

2. El crimen de Pazos (2026)

Basada en hechos reales/Suspenso. En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías, un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde? Duración: tres episodios. Ver El crimen de Pazos.

El crimen de Pazos, tráiler

3. El cuerpo (2026)

Terror/Suspenso. La noche de Halloween, un grupo de baile femenino lidia con remordimientos, deseos impuros y visiones fantasmales cuando una novatada sale endemoniadamente mal. Duración: ocho episodios. Ver El cuerpo.

El cuerpo, tráiler

4. La ley de las bestias (2026)

Suspenso/Drama. La historia comienza tras el brutal asesinato de cuatro niños en Polonia. El caso sitúa a la comandante e investigadora principal Anna Berz y a la psiquiatra Agnieszka Grabska ante la misión de evaluar la salud mental del principal sospechoso, Mariusz Trynkiewicz. Bajo presión, ambas toman una decisión profesional que marcará y fracturará su relación. Duración: cuatro episodios. Ver La ley de las bestias.

La ley de las bestias, tráiler

5. La ley de Alicia (2026)

Drama. Después de que su marido, un ministro y juez del Tribunal Supremo, sea encarcelado por corrupción, Alicia se ve obligada a retomar su carrera como abogada para mantener a sus hijos y pagar las facturas mientras su mundo se desmorona. Duración: 20 episodios. Ver La ley de Alicia.

La ley de Alicia, tráiler

Las mejores películas para disfrutar este fin de semana largo en Netflix

1. Mi villano favorito 4 (2024)

Comedia/Aventura. Gru y su familia deben adoptar identidades falsas para ocultarse de un supervillano, un antiguo compañero de la escuela de Gru que le guarda rencor desde pequeño y pretende convertir a la familia en híbridos entre humano y cucaracha. Duración: 1 h 34 min. Ver Mi villano favorito 4.

Videoplayback (20)

2. Cómo proteger a una estrella (2026)

Comedia/Romance. Una eficaz guardaespaldas debe proteger a una estrella de cine de acción, pero pronto saltan las chispas, los secretos salen a la luz y las Navidades se complican. Duración: 1 h 49 min. Ver Cómo proteger a una estella.

Cómo proteger a una estrella, tráiler

3. Heartland (2026)

Suspenso/Desapariciones. La antigua estrella del country Misty Jones sale de su retiro de 20 años para investigar la desaparición de su sobrina, Charlie Heart, una prometedora cantante, y acaba enfrentándose tanto a su propio pasado como al lado más turbio de Nashville. Su búsqueda la lleva a descubrir una ciudad donde nadie, ni siquiera ella, es quien parece ser. Duración: 1 h 53 min. Ver Heartland.

Heartland, tráiler

4. No nos rendimos (2026)

Acción. Un exsoldado y sus nietos luchan contra despiadados criminales en un pueblo aislado. Si quieren sobrevivir, también deben enfrentarse a sus miedos y a los remordimientos. Duración: 2 h 19 min. Ver No nos rendimos.

No nos rendimos, tráiler

5. Un paraíso real (2023)

Romance/Comedia. Olivia, que lucha con el bloqueo del escritor después de una ruptura, toma unas vacaciones tropicales con la esperanza de inspirarse y conoce al príncipe Alexander, quien necesita distanciarse de su deber de casarse con la realeza. Duración: 1 h 30 min. Ver Un paraíso real.