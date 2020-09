Postergan los estrenos de Black Widow y The Eternals

Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, postergó su estreno para mayo de 2021

Disney es el primer gran estudio de Hollywood que parece reconocer que el año está definitivamente perdido para el estreno de sus grandes producciones en los cines. Black Widow, el título más importante de Marvel en los últimos tiempos, ahora tiene como nueva fecha de estreno mundial el 7 de mayo de 2021. También pasó para el año que viene The Eternals, la película de superhéroes de la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel protagonizada por Angelina Jolie, cuyo lanzamiento aparece todavía más lejano: 5 de noviembre de 2021.

Con estos diferimientos, sumados a la decisión de estrenar directamente en streaming en la mayoría de los mercados importantes del mundo la versión de Mulán con actores, el estudio del Ratón Mickey admite que la recuperación plena de la actividad global en los cines tardará mucho más de lo esperado. Entre el 65 y el 70 por ciento de los cines de todo el mundo ya retomaron la actividad, pero con protocolos sanitarios estrictos y medidas de distanciamiento social que reducen sensiblemente la ocupación completa de las salas. Los estudios, por el contrario, necesitan los cines llenos para equilibrar la costosa inversión de sus películas más fuertes. Las proyecciones más serias hablan de un descenso de entre el 70 y el 80 por ciento de los ingresos por boletería solo en el mercado estadounidense.

De todo el plan de estrenos fuertes que había armado Disney para este año antes de la aparición del Covid-19 solo se mantienen en pie, por ahora, un par de títulos fuertes. Soul, la nueva película animada original de Pixar, conserva su última fecha confirmada de estreno en cines para el 20 de noviembre, además de ser el título inaugural del próximo festival de cine de Roma. Y sigue confirmado hasta ahora el estreno de Muerte en el Nilo (Death of the Nile) para el 18 de diciembre. Se trata de la segunda película que Kenneth Branagh protagoniza y dirige con las aventuras de Hercule Poirot, el famoso detective creado por Agatha Christie, después de Crimen en el Expreso de Oriente. Disney confirmó otras postergaciones. West Side Story, la nueva versión del clásico musical Amor sin barreras dirigida por Steven Spielberg, pasó para diciembre de 2021. Iba a ser estrenada el último mes de este año con la expectativa de participar de la competencia por el próximo Oscar, pero habrá que esperar 12 meses más para conocerla.

Más ajustado fue el cambio de fecha de otra película de Marvel, la primera protagonizada por un superhéroe de origen asiático. Shang Chi and the Legend of the Ten Rings pasó del 7 de mayo al 9 de julio de 2021. Un mes después, el 13 de agosto de 2021, se estrenará Deep Water, thriller de Adrian Lyne (9 semanas y media) con Ben Affleck y Ana de Armas, que tenía como fecha original de lanzamiento el 13 de noviembre de este año.

Disney, finalmente, ratificó otras fechas de estreno programadas para el año que viene. El 28 de mayo, Cruella, con Emma Stone como la versión juvenil de la clásica villana de 101 dálmatas. El 18 de junio, Luca, otro largometraje original de Pixar. Y el 30 de julio, Jungle Cruise, aventuras inspiradas en una atracción de los parques de Disney, con Dwayne Johnson y Emily Blunt.

