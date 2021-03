Premios Globo de Oro 2021: todos los looks de una alfombra roja atípica

Poco después de las 20 dio comienzo la esperada antesala de los Globo de Oro, los premios otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Como es habitual, la alfombra roja se convirtió en el escenario en el que se empezó a palpitar la entrega y en donde se dieron cita -presencial o virtualmente- algunas de las celebridades más importantes de Hollywood.

Carey Mulligan, nominada por su trabajo en Promising Young Woman, en la previa de la entrega de los premios Globo de Oro Captura de pantalla

Con dos red carpets en simultáneo -una en Beverly Hills y otra en Nueva York-, este año de pandemia presentó una jornada atípica en la que se priorizaron los protocolos sanitarios. Por ese motivo, muchas de las figuras de la industria dieron sus entrevistas de manera remota , como fue el caso de Carey Mulligan. Una de las candidatas en el rubro mejor actriz de drama por su trabajo en Promising Young Woman confesó que esta era su primera gala de premios en mucho tiempo, y se mostró muy entusiasmada por poder participar.

En charla con Giuliana Rancic, histórica anfitriona de la alfombra roja de la señal E!, Elle Fanning fue una de las primeras celebridades que dio una nota desde Londres. Muy entusiasmada, la actriz contó: “Esto es muy emocionante. Este fue un año muy difícil y diferente para todos nosotros. Así que tener algo que nos dé un motivo para celebrar, o al menos para vestirme de gala para ir de mi cuarto a la cocina es algo genial, y que me emociona mucho”. Fanning estaba nominada en el rubro mejor actriz de comedia, por su trabajo en The Great, y durante la charla contó que actualmente se encuentra grabando la segunda temporada de la ficción.

Elle Fanning, una de las celebridades que participó de la red carpet de manera remota Captura de pantalla

Bob Odenkirk competía por cuarta vez en el rubro mejor actor de drama, por su labor en la serie Better Call Saul. Desde Albuquerque, el intérprete contó que en pocas semanas comenzará el rodaje del sexto año de esa ficción: “Esta fue una temporada mucho más larga que las anteriores, y queremos llevar a este personaje a donde tiene que llegar. La verdad es que nadie sabía en Breaking Bad que este personaje iba a tener una historia tan interesante, y este viaje de doce años ha sido genial”. Por último, destacó que “estar nominado es como ganar”, y resaltó el elevado nivel de sus compañeros de rubro, como Al Pacino y Jason Bateman.

Entre risas, la actriz Laverne Cox confesó su debilidad por la serie Bridgerton y dijo que si bien respeta mucho a su protagonista masculino Regé- Jean Page, le sucede lo mismo que a una gran parte del público, y no puede evitar estar enamorada de él. “Aunque como estoy en pareja solo puedo mirar, este es un sentimiento platónico”, bromeó.

Gillian Anderson, nominada por su interpretación en la serie The Crown Captura de pantalla

En la piel de Margaret Thatcher, Gillian Anderson se destacó por su trabajo en la última temporada de The Crown. Y desde un hotel en Praga, la actriz reflexionó sobre cómo construyó ese rol: “Vos trabajás desde un lugar muy específico, y con una voz muy específica, y luego tratás de aprender todos los movimientos. Y juntar todo lo que hiciste para enfrentarlo a una cámara, es un gran desafío. Y no deja de ser una sensación que llena tu estómago de mariposas”.

Palm Springs fue una de las grandes sorpresas del 2020, y su estrella Andy Samberg se encontraba nominada en la categoría mejor actor de comedia y/o musical. Durante la breve entrevista que compartió en pantalla, el intérprete mostró su alegría por ese trabajo, y se refirió a su vida familiar en pandemia: “Mi esposa y yo tenemos un niño de dos años, y por ese motivo con otras familias de confianza mantenemos una burbuja, para pedirles a veces que cuiden a nuestro hijo. Y desde luego que intentamos hacer todas las reuniones laborales vía Zoom, en donde proyectamos futuras cosas”.

Durante su paso por la red carpet, Angela Basset recordó a Chadwick Boseman Captura de pantalla

“¡Por fin alguien en persona!” exclamó Rancic cuando tuvo la posibilidad de hacer su primera nota cara a cara en la alfombra roja. La periodista habló con Angela Bassett, que forma parte del film Soul, de Pixar (que se quedó con el premio a mejor película animada). La actriz se refirió con mucha emoción a Chadwick Boseman, quien murió en agosto del año pasado: “Nos conocimos cuando él estaba en la universidad, y yo fue de visita allí. Él era mi acompañante designado y no pudimos hablar de eso hasta que no nos reencontramos en el rodaje de Pantera negra. El espíritu de Chadwick siempre seguirá con nosotros, él era una persona increíble”.

Angela Basset https://twitter.com/goldenglobes/

Poco ortodoxa fue uno de los títulos más populares del 2020, y su protagonista Shira Haas recibió una gran cantidad de elogios por su interpretación. En los Globo de Oro, premios en los que se encontraba nominada como mejor actriz de miniserie, ella contó cuáles fueron las claves que le permitieron entregar una actuación que no pasó desapercibida: “Me rodeo un equipo maravilloso, tuve a los mejores maestros de canto, de piano, y me dediqué en cuerpo y alma a ese rol. Dormía, me levantaba y nunca dejaba de estar metida en la serie, y también fue muy importante que mucha gente me dio apoyo”.

Acompañada de su hijo de cinco meses, Amanda Seyfried también pasó por la alfombra roja de los Globo de Oro. Nominada en la categoría mejor actriz de reparto por su composición de Marion Davies en Mank, Seyfried reconoció sobre ese trabajo: “Lo más importante fue contar su historia, de la manera en la que quizá ella hubiera querido que la contaran, para así conocer a la verdadera Marion. Y pienso que todo se trató de restaurar su legado”.

En la previa emitida por TNT, la actriz y directora Emerald Fennell contó qué fue lo qué la llevó a filmar Promising young woman, la película que cuenta la historia de una mujer que decide vengarse de abusadores y violadores: “Todos conocemos casos de chicas jóvenes que pasan por situaciones como las que describe el film, y había que visualizarlas”, explicó. Luego, elogió a la actriz que protagoniza su film, Carey Mulligan. “Era la ideal para que el personaje se viera real. Lo hizo de manera grandiosa”, indicó.

Fennell, además, es la actriz que personifica a Camilla Parker Bowles en The Crown, y también se refirió a la experiencia de formar parte del show en su cuarta temporada: “El programa está hecho de manera hermosa y me encanta formar parte de él”, indicó.

Por su interpretación en Music, Kate Hudson recibió una nominación como mejor actriz de comedia y/o musical, y en la antesala de los Globo de Oro opinó sobre esta nueva modalidad de alfombra roja a la distancia: “Cuando estamos entrando en la ceremonia, la adrenalina es mucha. Pero no sé si será porque estoy en casa con mi familia, con todos creando esta sensación de celebración, pero la verdad es me estoy divirtiendo mucho, y creo que deberíamos hacerlo así más seguido”. Por último, contó que su proyecto actual es una serie de televisión en la que compartirá pantalla con Octavia Spencer.

De esa manera, llegó a su final la alfombra roja virtual de los Globo de Oro, una experiencia indudablemente distinta, producto de la pandemia . A pesar de las dificultades que supone la distancia, todos los entrevistados procuraron darle un tono festivo a un encuentro algo frío ante la ausencia de abrazos y decenas de charlas a la distancia.

Los looks

Pese a que muchos de los nominados participaron de manera remota, los looks no perdieron protagonismo en la previa a la ceremonia de entrega.

A través de la cuenta oficial de los Globo de Oro se fueron compartiendo imágenes de los atuendos que, desde un hotel o desde sus hogares, las estrellas eligieron para su gran noche.

Amanda Seyfried https://twitter.com/goldenglobes/

Andra Day https://twitter.com/goldenglobes/

Audrey Grace Marshall https://twitter.com/goldenglobes/

Dan Levy https://twitter.com/goldenglobes/

Sarah Hyland https://twitter.com/goldenglobes

Tahar Rahim https://twitter.com/goldenglobes

Celeste https://twitter.com/goldenglobes/

Kaley Cuoco https://twitter.com/goldenglobes/

Laura Pausini https://twitter.com/goldenglobes/

Christian Slater CINDY ORD - NBCUniversal

Tina Fey CINDY ORD - NBCUniversal

Kate Hudson NBC - NBC

Margot Robbie - - HFPA

LA NACION