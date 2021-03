Premios Globo de Oro 2021: así fue la ceremonia en vivo

Este domingo, se celebró la 78ª entrega de los Globo de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para destacar lo mejor tanto en materia cinematográfica como televisiva.

La tan atípica ceremonia -con protocolos por la pandemia de coronavirus y una alfombra roja donde solo se lucen los presentadores- fue la primera del año en la carrera hacia el Oscar, por ser considerados premios antesala a los que otorga la Academia. Tina Fey y Amy Poehler volvieron a conducir el gran evento, pero esta vez en dos ciudades distintas para minimizar los riesgos de contagio: Poehler fue la anfitriona desde la sede histórica de la ceremonia, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles; y Fey hizo lo propio desde el salón Rainbow Room, en el piso 65 del Rockefeller Center, en Nueva York.

A las 22, puntualmente, hicieron sus respectivos ingresos las anfitrionas, con pantalla dividida. “Te extraño mi vida”, le dijo Fey a Poehler, ambas vestidas de negro, quienes hablaron ante una audiencia reducida de empleados esenciales, con todos los nominados en una pantalla gigante de Zoom.

“Este escenario siempre la encuentra a Meryl Streep borracha, a Quentin Tarantino tocándole los pies a la gente, y a Oprah firmando los manteles”, añadieron, en relación al contraste de este año. Asimismo, hicieron mención a las acusaciones sobre racismo y viajes pagos que recibió la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, alegando que sus integrantes siempre están buscando “una buena vida”. Posteriormente, repasaron las películas y series nominadas mostrando las reacciones de los candidatos con la mayor velocidad posible para que no se noten las evidentes restricciones de la entrega.

Fey y Poehler, en la apertura de los Globo de Oro 2021

“Hay tres mujeres directoras nominadas como Regina King, Emerald Fennell, y Chloe Zhao, y dos personas más a las que no nombraremos”, expresaron, en relación a los realizadores masculinos, David Fincher y Aaron Sorkin; también remarcaron que la nominación de Music como mejor comedia y/o musical era una decisión “problemática”.

Los primeros premios

Luego de que la dupla dijera que la ceremonia pudo haber sido “un mail”, invitaron a la primera presentadora de la noche, Laura Dern, ganadora el año pasado como mejor actriz de reparto por Historia de un matrimonio. Dern presentó la categoría mejor actor secundario. El ganador fue Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah de Shaka King. Lamentablemente, el discurso no pudo ser escuchado por problemas de conexión en un principio, aunque luego se solucionó el problema. “Gracias Shaka”, dijo el actor de ¡Huye!, quien también le dedicó el premio a todo el equipo de trabajo, además de recordar a Fred Hampton, a quien interpreta en el film.

Globos de Oro 2021: Daniel Kaluuya, mejor actor de reparto de cine Judas and the Black Messiah

Angela Bassett dio a conocer el galardón a mejor actor de reparto en TV, que fue para John Boyega en Small Axe, la ambiciosa producción de Steve McQueen. “Gracias Steve por este rol”, destacó Boyega en su breve discurso.

John Boyega, mejor actor de reparto por la miniserie Small Axe

Christian Slater presentó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia y/o musical en TV, y el premio, como era de esperarse, fue para Catherine O’Hara por Schitt’s Creek, quien ya había obtenido el Emmy junto a todo el elenco de la aclamada serie canadiense. “Fue una experiencia que guardaré por siempre en corazón”, remarcó la actriz, quien terminó su discurso cantando.

Catherine O'Hara, mejor actriz de serie de comedia o musical por Schitt’s Creek

Tiffany Haddish luego reveló el título ganador en la categoría mejor película animada que fue para la producción de Pixar, Soul. “El jazz nos enseña mucho sobre la vida, que no podemos controlar lo que pasa”, manifestó el director Pete Docter.

Globos de Oro 2021: la mejor película animada es Soul

Pedido de disculpas y un discurso encendido

Helen Hoenne, Meher Tatna y Ali Sar, presidente de la Asociación y sucesor del fallecido Lorenzo Soria, hicieron alusión a las críticas recibidas por la falta de diversidad en las nominaciones -especialmente cuando se omitió el film 5 sangres de Spike Lee y la serie de Michaela Coel, I May Destroy You- y prometieron una próxima entrega que refleje esa falta de representación de la que tanto se habló desde que se dieron a conocer las nominaciones hasta las denuncias a la Prensa Extranjera por aceptar “coimas encubiertas en viajes” para favorecer las chances de ciertas producciones.

Mark Ruffalo, mejor actor de miniserie por I Know This Much Is True

Justin Theroux presentó el premio al mejor actor en miniserie y/o película hecha para televisión. El ganador “cantado” fue Mark Ruffalo por la miniserie de HBO I Know This Much Is True de Derek Cianfrance. “Hermano, director, gracias por tu humanidad, por tu inspiración”, subrayó el actor, quien festejó junto a su esposa y sus hijos. “Tengamos coraje, y démosle la vuelta a la página a la época cruel que vivimos”, pidió Ruffalo, en un discurso similar en tono al que brindó en los Emmy, con referencias políticas.

Aaron Sorkin, mejor guion por El juicio de los 7 de Chicago

La actriz y cantante nominada al Oscar Cynthia Erivo reveló la película ganadora en la reñida categoría de mejor guion. Aaron Sorkin recibió el Globo de Oro por su trabajo en El juicio de los 7 de Chicago -la segunda película más nominada de la noche-, y en su discurso no se olvidó de destacar el trabajo de Emerald Fennell en Promising Young Woman y el de Zhao en Nomadland.

Homenaje y un recuerdo para Lady Di

El guionista y creador Norman Lear obtuvo el premio Carol Burnett a modo de reconocimiento por su trayectoria

Los hijos de Spike Lee, Jackson y Satchel, agradecieron por la oportunidad de ser “los embajadores de la entrega de este año”, paso previo a la entrega del premio Carol Burnett al guionista y creador Norman Lear, responsable de comedias emblemáticas como All in the Family, The Jeffersons y One Day at a Time. Desde su casa, Lear contó que se sentía “muy bendecido” de recibir el premio Carol Burnett, dado que nadie lo hizo reír tanto como la actriz. Sobre el final, agradeció a su esposa y a sus hijos, y a las personas a las que ha podido entretener a lo largo de su carrera.

Kyra Sedgwick y Kevin Bacon presentaron el Globo de Oro a la mejor actriz dramática en TV NBC

El matrimonio Kyra Sedgwick-Kevin Bacon presentó el Globo de Oro a la mejor actriz dramática en TV, y el premio fue para Emma Corrin, quien interpretó nada menos que a Lady Di en la cuarta temporada de The Crown. “Gracias Peter [Morgan] por creer en mí, a todo el equipo, ha sido una alegría ser parte del programa, y gracias a Diana por enseñarme sobre la empatía”, manifestó la sorprendida actriz en su discurso.

El comediante Tracy Morgan, otro de los presentadores de la noche, anunció la ganadora a mejor canción original. El premio fue para Diane Warren por “Io Sí” de La vida ante sí, el film interpretado por Sophia Loren que se puede ver por Netflix. La reconocida cantante Laura Pasini, quien interpretó la composición, también agradeció el galardón. Minutos más tarde, se presentó la estatuilla a la mejor banda sonora, que fue para Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul. Ross y Reznor también aspiraban al premio por la banda de sonido de Mank.

Un premio cantado y una ganadora sorprendida

Los actores de This Is Us, Sterling K. Brown y Susan Kelechi Watson, presentaron el premio al mejor actor en comedia en TV. El premio fue para Jason Sudeikis por Ted Lasso. “Qué locura, gracias a la Prensa Extranjera, esto no lo puedo creer. Quiero agradecer a toda la gente que trabajó en esta serie. Aprecio mucho este premio y se los dedico a todos los nominados”, manifestó. Posteriormente, la dupla presentó el galardón a la mejor comedia, que fue para Schitt’s Creek, serie que ya había arrasado en los Emmy creada por Eugene y Dan Levy, padre e hijo. “Esperemos que el año próximo, la ceremonia refleje la diversidad que existe en lo que se está haciendo, que es mucho más de lo que vemos”, apuntó Dan al agradecer el premio.

Rosamund Pike, mejor actriz de comedia en cine por Descuida, yo te cuido

Ben Stiller presentó el premio a la mejor actriz de comedia en cine, y el premio fue para Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido, el film de Netflix de J Blakeson. La actriz se mostró genuinamente sorprendida en una categoría muy competitiva, y expresó sentirse muy honrada de compartir la categoría con sus colegas. “Gracias a J Blakeson por el personaje de Marla”, dijo la protagonista de Perdida, quien también mencionó a sus compañeras de trabajo: Eiza Gonzalez y Dianne Wiest. Sin dudas, se trató de una de las sorpresas de la noche.

Josh O’Connor ganó por su interpretación del príncipe Carlos en The Crown

El protagonista de black-ish, Anthony Anderson, presentó uno de los premios más esperados de la noche: el de mejor actor en serie dramática. El ganador, en otra categoría compleja, fue Josh O’Connor, por su interpretación del príncipe Carlos en The Crown. “Pasé un tiempo increíble trabajando en la serie, los actores me dieron una clase, Emma Corrin, actriz ganadora, te quiero mucho, gracias a todo mi equipo, a mis colegas nominados, y a mis papás. Me siento muy afortunado de poder trabajar en esta época en la que mucha gente no puede hacerlo”, remarcó el actor del drama de Netflix.

Minari, de Lee Issac Chung, se quedó con el premio a mejor película extranjera

La actriz de Mujer Maravilla, Gal Gadot, presentó el premio a mejor película extranjera que fue para Minari , de Lee Issac Chung. “Minari es sobre la familia que intenta aprender un lenguaje propio: el lenguaje del corazón”, expresó el emocionado director, abrazado a su hija. Luego, Kenan Thompson anunció que The Crown era la mejor serie dramática de 2020, uno de los galardones más esperados de la noche y que, con los premios a Corrin y O’Connor, ya estaba prácticamente asegurado.

Jane Fonda, la otra gran homenajeada de la noche

“Tuve el privilegio de trabajar con Jane Fonda en la película This Is Where I Leave You y puedo decir que es mucho más que una actriz”, expresó Tina Fey al presentar el clip homenaje a la actriz y activista, entre cuyos créditos se encuentran clásicos como Barbarella, De 9 a 5, Julia, They Shoot Horses, Don’t They?, y la más reciente producción televisiva, Grace & Frankie.

Fonda, de 83 años, una referente del feminismo, ganó 2 premios Oscar y 7 Globos de Oro, y recibió una nueva estatuilla el domingo, en este caso, el galardón Cecil B. De Mille a la trayectoria . Impecable en un traje blanco, Fonda agradeció el galardón y aseguró sentirse muy conmovida. “Somos una comunidad de personas que contamos historias, lo cual es algo esencial, porque nos enseña empatía, nos dice que somos humanos, y yo he visto muchas historias, mucha diversidad en mi vida”, expresó, y luego destacó las historias que vio recientemente que la impactaron, desde Judas and the Black Messiah hasta I May Destroy You, destacando que de todo lo que se cuenta se aprende algo. “Hagamos un esfuerzo por expandirnos, para que así todas las historias puedan verse. Seamos líderes. Gracias”, concluyó la actriz.

El batacazo de Foster y más premios para Netflix

Jamie Lee Curtis presentó el galardón a la mejor actriz de reparto, que fue para Jodie Foster por The Mauritanian, otro de los “batacazos” de la noche, dado que muchos creían que Glenn Close iba a ganar por Hilbilly: una elegía rural. Junto a su pareja, y en pijama, se la vio sorprendida y feliz. “Esto no puede estar pasando”, aseguró.

Mejor Actriz de reparto en TV: Gillian Anderson por The Crown

El actor Christopher Meloni presentó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en TV, y el galardón lo recibió Gillian Anderson por The Crown , la tercera intérprete del drama en obtener el premio durante la noche. Anderson fue reconocida por su personificación de Margaret Thatcher en la serie de Netflix.

Anya Taylor-Joy, mejor actriz de miniserie dramática por Gambito de dama

La actriz de The Flight Attendant Rosie Perez anunció a la ganadora en la reñida categoría de mejor actriz de miniserie. La elegida fue Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama , la segunda miniserie más vista en la historia de Netflix. “Scott Frank, gracias por confiarme para este viaje, por confiarme a un personaje como Beth, y gracias a la audiencia que miró este programa. Gracias de verdad”, dijo la intérprete, uno de los nombres más resonantes de 2020. La miniserie de Frank también se llevó el galardón en su categoría.

Chadwick Boseman recibió un premio póstumo por su labor en La madre del blues

Renée Zellweger, ganadora el año pasado por Judy, anunció el premio a mejor actor, que fue para Chadwick Boseman por la película La madre del blues . “Le agradecería a Dios, diría algo bello, algo inspirador, algo que te hubiese hecho seguir adelante”, dijo entre lágrimas su esposa, Simone, en uno de los momentos más emotivos de la noche donde todos lloraron la pérdida del protagonista de Pantera negra.

Los premios finales

Chloé Zhao, mejor dirección por Nomadland

Bryce Dallas Howard presentó el Globo de Oro a la mejor dirección, que fue para Chloé Zhao por Nomadland, el film protagonizado por Frances McDormand. “Quiero agradecer especialmente a los nómades que compartieron sus historias conmigo”, declaró la realizadora de uno de los films más aclamados de la temporada de premios. Tras su galardón, se anunció el premio a la mejor película comedia y/o musical: Borat, siguiente película documental. Su actor y guionista, Sacha Baron Cohen, agradeció a su director, Jason Woliner, y a su partenaire, la nominada Maria Bakalova.

Baron Cohen agradecidó su premio junto a su pareja, Isla Fisher

Awkwafina, ganadora del premio por The Farewell, anunció el galardón a mejor actor de comedia, que fue también para Baron Cohen. “Donald Trump está protestando mi premio, dice que mucha gente fallecida votó por mí, lo cual es algo muy ofensivo para decir de la Asociación de Prensa Extranjera”, bromeó el actor, quien se encontraba junto a su mujer, Isla Fisher.

Joaquin Phoenix, ganador el año pasado por Guasón, entregó el premio a mejor actriz de drama, y el premio fue para Andra Day por The United States vs. Bilie Holiday, de Lee Daniels, batiendo así a la favorita, Carey Mulligan. Day, quien desarrolló su carrera como cantante, se emocionó hasta las lágrimas por ser la ganadora.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones anunciaron el premio más importante: mejor película dramática, que fue para Nomadland. “Gracias Frances McDormand por confiarme en crear este personaje para vos. Nomadland es un viaje sobre la sanación. No decimos adiós, decimos: ‘nos vemos en la ruta’”, concluyó Zhao, citando a un personaje de su film, y a toda una filosofía de vida. Posteriormente, las anfitrionas se despidieron asegurando que así terminaba otra “maravillosa y extraña noche” de los premios.