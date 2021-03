Premios Globo de Oro 2021: lo mejor y lo peor de la ceremonia

El domingo se realizó la 78ª entrega de los Globo de Oro , los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la entrega no fluyó e incluso fue más desprolija que la de otros premios que debieron adaptarse a los protocolos: los Emmy.

Aquí repasamos los puntos a favor y en contra de la velada:

LO MEJOR

Nomadland hizo historia

Chloé Zhao, feliz con su triunfo LA NACION

La directora oriunda de Beijing Chloé Zhao tuvo una excelente noche en los Globo de Oro, al convertirse en la segunda mujer en ganar en la categoría dirección en la historia de los premios -la primera fue Barbra Streisand por Yentl, en 1983-, y la primera en obtenerlo como productora, ya que cuando un largometraje obtiene el premio a mejor película (como fue el caso de Nomadland) la estatuilla va a manos de sus productores. La futura realizadora de Eternals agradeció a Jessica Bruder, autora del libro en el que se basa el film y a la actriz Frances McDormand, la compañera ideal para ese viaje que emprendieron juntas para retratar la cultura nómade que, como explicó su directora, tiene que ver con un proceso de sanación en el que uno aprende a decir “nos vemos” y no un “adiós” definitivo.

Se trata de un drama conmovedor y atípico para recibir un Globo de Oro (muchas predicciones apuntaban a un triunfo de El juicio de los 7 de Chicago, una elección mucho más convencional), por lo cual su doble triunfo, sobre el final de la noche, levantó una ceremonia alicaída.

Gambito de dama y The Crown arrasaron en las categorías televisivas

Anya Taylor-Joy, mejor actriz por Gambito de dama

En los premios televisivos no hubo demasiado para objetarle a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, con excepción del reclamo de todos los años de la falta de reconocimiento para Better Call Saul, que en este caso competía en la categoría mejor actor. Hubo dos grandes ganadoras el domingo: la miniserie Gambito de dama y la cuarta temporada de The Crown, ambas producciones originales de Netflix. La serie de Scott Frank se convirtió desde su estreno en un verdadero fenómeno, e incrementó no solo la popularidad del ajedrez sino también la de su protagonista, Anya Taylor-Joy. La joven se llevó el premio en una categoría muy peleada, si bien perdió como mejor actriz de comedia en cine por Emma.

En cuanto a The Crown, sus cuatro galardones son inobjetables: mejor drama, actriz para Emma Corrin, actor para Josh O’Connor y actriz de reparto para Gillian Anderson. La temporada -no exenta de controversia- en la que hace su ingreso Diana Spencer (Corrin) estuvo, sin dudas, a la altura de su figura.

Sorpresas que sacuden las predicciones

Rosamund Pike llegó al filo de las nominaciones con el desembarco en Netflix de Descuida, yo te cuido. En la comedia negra de J Blakeson, la actriz británica se luce en un rol similar al de Perdida: el de Marla Grayson, una mujer despiadada que hace un negocio de la tutela de adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. El premio a la mejor actriz de comedia fue una verdadera sorpresa que altera las predicciones, dado que dicha categoría tenía a Maria Bakalova (Borat, siguiente película documental) como favorita.

Otras sorpresas fueron los galardones a Jodie Foster como mejor actriz de reparto por The Mauritanian (desplazando a la favorita Glenn Close) y acaso la más importante: Andra Day venciendo a Carey Mulligan como mejor actriz principal por la biopic The United States vs Billie Holiday.

*De yapa: los discursos de aceptación de Norman Lear y Jane Fonda, dos leyendas que recibieron los premios Carol Burnett y Cecil B. DeMille, respectivamente.

LO PEOR

Una ceremonia deslucida

Apertura Golden Globes Awards 2021

Tina Fey condujo desde el Rainbow Room, la parte superior del Rockefeller Center, en Nueva York; Amy Poehler, hizo lo propio desde el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, el sitio de Los Ángeles en el que transcurre anualmente la entrega. La edición intentó hacer sentir al televidente que ambas estaban en el mismo lugar, apostando al enorme talento de ambas para salvar las imposiciones del protocolo sanitario. Sin embargo, el discurso inicial dejó gusto a poco.

Tina Fey en la red carpet reservada solo para presentadores LA NACION

“Esta es la edición 78 de los Juegos de hambre, los Globo de Oro. Estamos desde dos ciudades diferentes, pero no se van a dar cuenta”, dijo Poehler, y luego aludieron a los tiempos en pandemia y al uso del Zoom. “Gracias a él, nuestros hijos pudieron seguir asistiendo a las escuelas”, aseguraron, y agregaron que “como todo lo hemos visto en el teléfono, esta vez es difícil distinguir entre qué fue cine y qué televisión”. Más allá de los altibajos en los chistes, el problema fue que gran parte del encanto de los Globo de Oro reside tanto en la alfombra roja como en las reacciones in situ de los invitados y nominados , dos aspectos que la pandemia limitó.

Premios Globo de Oro 2021: pantalla partida y un discurso crítico en la apertura de la ceremonia Captura de pantalla

Si bien se hizo lo posible para captar reacciones vía Zoom, el impacto de los premios se desdibujó de inmediato y la esporádica aparición de sus anfitrionas no ayudó a la causa, como así tampoco ciertos problemas técnicos (como el discurso de aceptación de Daniel Kaluuya). El tiempo estaba a favor de una entrega que no tuvo demasiadas estrellas presentando los galardones -con excepción de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, Joaquin Phoenix y Renée Zellweger-, y muchas figuras televisivas buscando amortiguar esas notables ausencias en una entrega errática, donde las intervenciones de Kristen Wiig y Maya Rudolph tampoco dieron en el clavo.

Promising Young Woman y Mank , con las manos vacías

Promising Young Woman Focus Features via AP - Focus Features

Si bien la popularidad de Mank, la película de David Fincher con guion de su padre sobre el proceso de escritura de El ciudadano, podría ser discutible, lo cierto es que la biopic fue la producción más nominada de la noche, con 6 candidaturas. A pesar de esto, en categorías donde se podría haber impuesto como mejor actriz de reparto (Amanda Seyfried) y mejor banda sonora, no logró el triunfo.

Lo mismo sucedió con Promising Young Woman que, a contramano de Mank, sí goza de popularidad por cómo capta el zeitgeist pero que, a pesar de esto, también se fue con las manos vacías. El premio a Andra Dray como mejor actriz resulta llamativo ante la presencia de Carey Mulligan en la misma categoría y podría responder, según el trayecto establecido por los votantes, a su tendencia a mirar para el costado cuando de temas incómodos se trata.

Como dijo Jane Fonda, citando la omisión de I May Destroy You en las nominaciones: “Somos una comunidad de personas que contamos historias, lo cual es algo esencial, porque nos enseña empatía, nos dice que somos humanos, y yo he visto muchas historias, mucha diversidad en mi vida. Hagamos un esfuerzo por expandirnos, para que así todas las historias puedan verse. Seamos líderes”.