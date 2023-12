Se dieron a conocer las candidatas a los galardones de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood y hay cuatro largometrajes que despuntaron con mayor nominaciones

Milagros Amondaray PARA LA NACION

La 81ª edición de los premios Globo de Oro ya tiene sus nominados. La entrega tendrá lugar el 7 de enero, en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles. Este año, las candidaturas son un fiel reflejo de la apuesta de la asociación por la diversidad en su cuerpo de votantes, con el objetivo de dejar atrás la polémica que sobrevoló a los galardones cuando se los acusó de tener una mirada muy estrecha sobre el panorama cinematográfico y televisivo.

En consecuencia, las películas más nominadas oscilan entre producciones que tuvieron un arrollador desempeño en taquilla y otras que tienen detrás a realizadores visionarios que continúan entregando ficciones de calidad.

Aquí, las películas más nominadas en los Globos de Oro y dónde verlas:

*Barbie

Greta Gerwig dirige a Margot Robbie y a Ryan Gosling en Barbie Jaap Buitendijk - -

El film de Greta Gerwig se convirtió en uno de los fenómenos inapelables de 2023 , batiendo récords en salas y ubicando a la realizadora de Lady Bird en un merecido lugar de preeminencia: es hoy la directora mujer más taquillera de la historia. El relato comandado por la popular muñeca de Mattel pone a su protagonista de cara a un desafío: dejar la comodidad de Barbieland para conocer el mundo real, aquel en el que las mujeres sufren diariamente por los mandatos del patriarcado y por no poder cumplir con expectativas imposibles.

La encantadora ingenuidad de la Barbie “original” (interpretada por una excelente Margot Robbie, también productora del film) va mutando a medida que conoce las vivencias de un universo femenino muy lejano al suyo. En ese road trip, la muñeca realiza un proceso de introspección muy poderoso, en el que Ken (Ryan Gosling, brillante) es su partenaire.

Margot Robbie. nominada al Globo de Oro por su trabajo en Barbie captura de video

Barbie fue nominada a nueve estatuillas: película de comedia, actriz (Robbie), actor de reparto (Gosling), directora, guion (coescrito por Gerwig junto a su pareja, Noah Baumbach), logro cinematográfico y de taquilla, y canción original . En esta categoría, compiten tres composiciones: “What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas; “Dance the Night”, de Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson, y Andrew Wyatt, y “I’m Just Ken” de Mark Ronson, y Andrew Wyatt.

Barbie llega a HBO Max el viernes 15 de diciembre.

*Oppenheimer

Cillian Murphy aspira al Globo de Oro por Oppenheimer Twitter / @Cynega

Christopher Nolan en su mejor forma. La anticipada biopic sobre Robert Oppenheimer (Cillian Murphy en un trabajo consagratorio), el “padre” de la bomba atómica, encuentra al director en total dominio de su talento, con una adaptación demoledora del libro American Prometheus, de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Construida como un thriller apasionante que nunca se corre del punto de vista del hombre al que retrata, Oppenheimer se centra en momentos clave de la vida del físico, desde su época como estudiante en Europa, su trabajo como profesor en California en la década del 30, hasta el denominado Proyecto Manhattan , el programa secreto desarrollado para construir armas nucleares.

Oppenheimer con Emily Blunt y Cillian Murphy Universal

El éxito en taquilla de este drama de tres horas sorprendió al propio Nolan. “Con algunas películas, a veces el timing es el correcto, a veces no podés predecir cómo lo que estrenás va a impactar”, declaró, en una entrevista concedida a Variety. “ Cuando empezás a trabajar, generalmente lo hacés años antes de que llegue a salas, entonces es como querer dar en el blanco cuando ese blanco se está moviendo, y el blanco es la audiencia. Sin embargo, en otras ocasiones sucede que agarrás la ola, y estás contando la historia que la gente estaba esperando ”, apuntó el realizador de Memento.

Robert Downey Jr. en Oppenheimer Universal

Oppenheimer fue nominada a ocho Globos de Oro: película dramática, director, guion, actor (Murphy), actor de reparto (Robert Downey Jr., el gran favorito en la categoría), actriz de reparto (Emily Blunt, quien personifica a la esposa del físico, Katherine “Kitty” Oppenheimer), y música original (Ludwig Göransson).

Oppenheimer todavía no está disponible en streaming, aunque sí para compra y alquiler digital en Apple TV+ y Google Películas.

*Los asesinos de la luna

La actriz Lily Gladstone y el director Martin Scorsese en el rodaje de Los asesinos de la luna Gentile

A sus 81 años, el gran Martin Scorsese entregó una vez más una verdadera obra maestra. Su western basado en la obra de no ficción del periodista David Grann (adaptada a la pantalla por el propio Scorsese junto a Eric Roth) está ambientada en la Oklahoma de la década del 20, y registra, con un pulso narrativo extraordinario, los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage , que era extremadamente rica en petróleo. Ese llamado “Reinado del Terror” es retratado por el cineasta sin premura, con la cadencia necesaria para que podamos conocer en profundidad los intrincados vínculos que se suscitan en el lugar, como la relación que entablan los personajes de Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone (en un trabajo que seguramente le de la estatuilla).

En una charla con Vogue España, Gladstone definió a Scorsese como un director “de alma independiente” que tuvo mucho respeto por la historia real que estaba adaptando.

Lily Gladstone, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, nominados al Globo de Oro por Los asesinos de la luna (UIP). Melinda Sue Gordon

“Muchos de mis amigos negros me han comentado alguna vez que les resulta complicado ver películas que tratan sobre la esclavitud. La única solución es tomarse el tiempo necesario hasta estar preparado para poder hacerlo. No eres parte de una audiencia a la que le explican la historia, eres parte de una comunidad que va a ver cómo se cuenta una historia que has vivido”, contó la actriz, quien pudo contactarse con la familia de Mollie Kyle, la mujer que interpreta en el film. “Muchos de los Osage que han ido a verla por segunda vez se encuentran con que la audiencia llega al cine buscando un entretenimiento y en ningún caso espera que algo les rete intelectualmente”, apuntó, respecto al aspecto desafiante de esta biopic.

Los asesinos de la luna está nominada a siete premios Globo de Oro: película dramática, director, guion, actor (DiCaprio), actriz (Gladstone), actor de reparto (Robert De Niro), música original (Robbie Robertson).

Los asesinos de la luna, distribuida por Apple TV+, todavía no está disponible en streaming, aunque sí para compra y alquiler digital.

*Pobres criaturas

Emma Stone en Pobres criaturas Searchlight Pictures

El nuevo largometraje del director griego Yargos Lanthimos alzó este año el León de Oro en Venecia. El realizador volvió a juntar fuerzas con el guionista Tony McNamara y con la actriz Emma Stone, a quien ya había dirigido en la excelente La favorita (también coescrita por McNamara).

Pobres criaturas está basada en la novela del escocés Alasdair Gray y tiene como figura excluyente a Bella Baxter, esa criatura del título, una joven que fue creada por un científico contra quien finalmente se termina rebelando.

Pobres criaturas obtuvo el León de Oro en Venecia Searchlight Pictures

Cuando ese hombre, el Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe), resucita a Bella para mostrarle el mundo que ha creado, la joven se muestra desafiante y se aferra a un abogado, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) para poder ver lugares de los que fue privada por mucho tiempo. “Esta es la historia de una mujer que busca tener el control sobre su vida mientras la sociedad quiere controlar su cuerpo y todo lo demás”, explicó McNamara y añadió: “Es sobre un ser humano que quiere vivir con la mayor libertad posible y que no se ha desarrollado en sociedad, por lo que no tiene conocimiento de sus reglas”.

Pobres criaturas está nominada a 7 premios Globo de Oro: película comedia y/ o musical, director, guion, actriz (Stone), actor de reparto (Dafoe y Ruffalo), música original (Jerskin Fendrix).

Pobres criaturas llega a las salas de cine de nuestro país el 25 de enero.