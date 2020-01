Premios Globo de oro 2020: el minuto a minuto de la ceremonia

Siempre picante, Ricky Gervais fue el encargado del discurso de apertura de los Globo de Oro 2020 Crédito: Captura de pantalla

Desde el Beverly Hilton de Los Angeles, la asociación de Prensa Extranjera de Hollywood celebra la 77 entrega de los Globo de oro. La primera ceremonia de la temporada cuenta con Ricky Gervais como anfitrión, y las personalidades más importantes de Hollywood ya se encuentran en el lugar a la espera de recibir el codiciado premio.

Poco antes del comienzo de la ceremonia, por la alfombra roja desfilaron varias de las que prometen ser las figuras de la noche, entre ellas Jennifer Aniston, Antonio Banderas, el mencionado Gervais, Kirsten Dunst, Margot Robbie, Olivia Colman, Ana de Armas y Greta Gerwig y Jennifer Lopez.

El discurso de Ricky Gervais

Según lo pautado, a las 22.00 hora Argentina, la ceremonia dio comienzo con la aparición del conductor de la velada. En tono de broma, Gervais dijo que sería la última vez que cumpliría ese rol, y destacó que la asociación de prensa extranjera "apenas habla inglés".

"Vamos a reírnos en base a ustedes y recuerden que son bromas, todos nos moriremos pronto y no habrá continuación" disparó Ricky en sus palabras iniciales. El conductor saludó especialmente a una mesa de lujo que se encontraba cerca de él, en la que estaban sentados Robert De Niro y Martin Scorsese, y al director le hizo una broma con respecto a la opinión que tuvo sobre sobre los films de Marvel: "Dijo que eran como un parque de atracciones, pero él es chiquito, no tiene estatura para subir a ninguno de los juegos, así que no sé qué hace en un parque de diversiones".

Luego continuó con un discurso en tono muy ácido, en el que mencionó que todos estaban muy preocupados por ver a quien acusaría Ronan Farrow, y agregó que "la gente que se murió no fue suficientemente diversa, eran casi todos blancos, así que vamos a ver que pasa el año que viene". También bromeó con respecto a Netflix, y aseguró: "A nadie le importan las películas, nadie va al cine, todo el mundo ve Netflix, pero vamos a estar aquí por tres horas".

Por último, y atento al clima de tensión mundial que hay debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, el anfitrión le pidió a los futuros ganadores: "No usen esto para hacer discursos políticos, no saben nada del mundo real. Así que vengan, agarren su premio, agradezcan y váyanse al diablo".

Los primeros ganadores

Luego subieron al escenario Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon y entregaron el premio a Mejor actor en serie de televisión, musical o comedia. Y en una terna en la que estaban monstruos como Bill Hader, Paul Rudd o Michael Douglas, ganó el protagonista de Ramy, Ramy Youssef, una ficción sobre una familia musulmana que vive en Estados Unidos. El intérprete bromeó sobre ser alguien poco conocido, y agradeció el premio.

Luego fue distinguido Russell Crowe por su labor en The Loudest Voice, en la categoría Mejor actor de miniserie o película para televisión. El actor australiano no fue a la ceremonia por encontrarse en su país natal, y a través de una carta leída por Aniston y Whitherspopn, agradeció el premio y llamó a concientizar sobre los peligros del cambio climático y cómo los incendios en Australia están provocando un verdadero desastre natural.

El gran triunfo de Succession como Mejor serie drama

Sucesión Fuente: Reuters

Uno de los primeros batacazos que dio HBO en la noche, fue el triunfo de Succession. La serie protagonizada por Brian Cox es una de las grandes ficciones actuales, y fue distinguida como la Mejor serie de televisión en categoría Drama. Uno de sus productores, Adam McKay tomó la palabra y junto al elenco completo, agradeció la distinción.

El actor Stellan Skarsgård, por su trabajo en la miniserie Chernobyl, también de HBO, fue reconocido como Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión, y de muy buen humor confesó que una vez, el director Milos Forman, le remarcó que no tenía cejas, y que por eso nadie nunca recordaba su cara.

El reconocimiento a Phoebe Waller-Bridge

La actriz y guionista Phoebe Waller-Bridge es una de las artistas que suena con más fuerza en la noche, y promete arrasar en todas las categorías en las que se encuentra. Y el primer premio que recibió, fue en el rubro Mejor Actriz de televisión en serie y comedia, por su trabajo en Fleabag. Al momento de agradecer el premio, destacó el trabajo que realiza en pantalla junto a Andrew Scott.

El discurso político de Bong Joon Ho

Parasite, mejor película extranjera Crédito: Captura de pantalla

En la categoría Mejor película extrajera, si bien el film de Pedro Almodovar, Dolor y gloria, era uno de los que sonaba con más fuerza para ganar, la fama del largometraje surcoreano Parasyte finalmente obtuvo el galardón. No es de extrañar, esa película ganó en la última edición de Cannes y se perfila como una gran candidata en la próxima edición de los Oscar.

Cuando le tocó subir a recibir el premio, el director Bong Joon Ho se presentó junto a una traductora y eligió hablar en coreano, una decisión de contenido político teniendo en cuenta que en esas ceremonias, los ganadores de todo el mundo siempre optan por dirigirse al público en idioma inglés. Sin demasiados rodeos, Bong dijo en su lengua natal: "Una vez que superás la barrera de los subtítulos, van a conocer un mundo de películas maravillosas".