Ricky Gervais dijo que hasta podría conducir gratis los Oscar si le dan libertad para decir lo que quiera

La ceremonia del Oscar 2022 volverá a tener un conductor y la Academia de Hollywood ya inició la búsqueda del anfitrión de la fiesta más importante de la industria del cine. Tras la autopostulación de Tom Holland para ocupar ese rol, una nueva figura se anotó en la carrera, nada menos que el comediante británico Ricky Gervais, aunque advirtió que solo lo haría si se cumplen determinadas condiciones.

De visita en el popular talk show conducido por Whoopi Goldberg, The View, el creador y protagonista de After Life (Netflix) dijo que está dispuesto a ocupar ese lugar, y que incluso hasta podría hacerlo gratis, siempre y cuando los organizadores no le pongan límites ni condicionamientos y le den libertad absoluta para decir todo lo que se le ocurra.

“Fui cinco veces el anfitrión de los Globo de Oro y lo mejor de esa experiencia fue que me dijeron que podía escribir mis propios chistes, decir lo que quisiera y no hacer ningún ensayo previo. Todo esto es demasiado bueno para que un comediante lo rechace. No creo en que en los Oscar se me permita ejercer alguna vez esa libertad. ¡Y con razón! ¡Creo que estarían enojados! Ahora bien, si la Academia aceptara mis reglas definitivamente lo haría. ¡Y lo haría gratis!”, afirmó Gervais

Ricky Gervais podría ser el anfitrión perfecto para los Oscar... si lo dejan hablar sin filtro AP

Whoopi Goldberg, ya recuperada del Covid, intervino para refutar al comediante británico. “Creo que estás equivocado –le dijo-. Todos adorarían esa posibilidad si estuvieras dispuesto a hacerla. ¿Te escuché decir que podrías estar interesado? Porque si lo dices en serio podría hablar con un par de personas. Conozco bastante gente que se ocupa de estas cosas..”, agregó Goldberg, anfitriona de la ceremonia del Oscar en cuatro oportunidades (1994, 1996, 1999 y 2002).

“Sé que lo harías. Eso es lo que me da más miedo”, respondió con una sonrisa Gervais, que fue convocado por The View para hablar del final de su exitosa After Life, la serie que creó, escribió y dirigió para Netflix, cuyo ciclo acaba de cerrarse después de tres temporadas.

Gervais apareció en los últimos días varias veces en la televisión estadounidense -y también en la británica- para explicar por qué consideró este momento como el más adecuado para cerrar la historia. “Sin spoilers, creo que mi personaje encuentra las razones para vivir y para sentir que puede ser bueno en el mundo, incluso si no es completamente feliz. Hay una parte a la que ya se ha resignado, tuvo su vida y está feliz con ella. No trata de reemplazar a Lisa, porque sabe que no puede, pero dice que le encantaría encontrar una razón para levantarse cada mañana. Y en cierto modo lo hace”, señaló en un programa de la BBC.

Ricky Gervais, en After Life

En After Life, Tony Johnson (Gervais) debe acostumbrarse a vivir luego del fallecimiento de su esposa Lisa, con quien vivió un matrimonio muy feliz. Junto a su perro y un puñado de excéntricos personajes, Tony trata de salir delante de un cuadro profundo de duelo y depresión, que se refleja en la serie a través de una sucesión de tragicómicas situaciones.

Gervais dijo también que evaluó varios finales potenciales para After Life: “Se me ocurrieron cuatro o cinco y al final me volqué por uno, que es el que todos pueden ver. El problema del final de cualquier sitcom es que After Life casi niega al género. Una película cuenta con un principio, un tramo intermedio y un final, mientras que una comedia de situación solo se ocupa de lo que pasa en el medio”. Para Gervais, 18 episodios (seis por cada temporada) es la “duración perfecta” para la serie.