Premios Oscar 2020: el fenómeno Guasón, la película más nominada

Esta mañana se anunciaron las nominaciones a la 92° entrega de los Oscar, los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y la película que despuntó fue Guasón, con nada menos que 11 candidaturas.

El largometraje de Todd Phillips protagonizado por Joaquin Phoenix -quien ya se aseguró un Globo de Oro y un Critics' Choice, como previa a los SAG, los premios del Sindicato de Actores que se entregan el domingo 19- compite en categorías sustanciales, incluyendo mejor película, director, actor, guion adaptado y, sobre todo, edición, lugar clave en el que no pudieron ingresar ni Había una vez...en Hollywood, de Quentin Tarantino, ni 1917, de Sam Mendes, otras de las dos producciones que aspiran a quedarse con el premio mayor.

Asimismo, la pasión por el film se expandió a rubros técnicos como mezcla de sonido y efectos de sonido, maquillaje y peinado, música y vestuario, rompiendo así con el estigma que pesa sobre otras películas, que se consolidan únicamente en categorías "estándar", como fue el caso de Historia de un matrimonio.

La diversidad en las nominaciones de Guasón habla, podríamos decir, sobre la película misma. Desde sus inicios, la producción -en la que Martin Scorsese estuvo involucrado tangencialmente por un breve período- se erigió como una obra más cercana al imaginario del director de El irlándes que a una película de superhéroes. En este sentido, las referencias a Taxi Driver y a El rey de la comedia no solo fueron captadas por todos los cinéfilos, sino que también se convirtieron en la herramienta necesaria de Phillips -apuntalado en el guion por Scott Silver- para ofrecer un film que aborda temas espesos.

Guasón es una historia de origen, de eso no hay dudas, pero también es un análisis sobre un determinado contexto social -Ciudad Gótica, 1981, caos, división de clases, un micromundo funcionando como olla a presión- , y sobre cómo un hombre con problemas psiquiátricos (el Arthur Fleck personificado por un sublime Phoenix, con ecos a su interpretación en The Master) es marginado y, al mismo tiempo, privado de los recursos que le permitirían recuperarse.

En este sentido, la película no escatima en secuencias amargas en las que Fleck se enfrenta tanto a algo puntual como es la quita de su medicación (el sistema de salud recorta presupuesto) como a lo más global que es la pérdida de su identidad. El descubrimiento de lo que sucedió en su infancia no solo es desgarrador sino que también explica ciertas conductas. ¿Si Fleck hubiese sabido lo que vivió de niño, hubiese querido recuperarse? La respuesta no la tenemos, así como él nunca tuvo su pasado.

En relación a esto, en Estados Unidos Guasón fue leída por algunos medios como una película que le otorga a su protagonista la posibilidad de expiación de brutales crímenes, un film que justifica y alienta el uso de armas, y que pone a un hombre blanco en posición de debilidad en la era Trump, un justiciero al que se lo perdona. En nuestro país, por el contrario, el debate en redes estuvo signado, en su gran mayoría, por ribetes psicoanalíticos, que también son fruto de nuestro contexto. Desde la frase "la peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras", hasta el humor como vía de escape en un mundo opaco e intolerable, Guasón elude la corrección política -como bien señaló uno de los actores del film, Marc Maron- al profundizar en el quiebre de la psiquis.

El thriller logra todo eso, acompañado por la banda sonora de la compositora Hildur Gudnadóttir (también nominada) que ayudó a Phoenix a moldear su interpretación, como él mismo aseveró, y que también apunta a que vivamos una experiencia sensorial, como todo el largometraje, cinéfilo desde la raíz. Basta ver el plano de Fleck antes de salir al show de Frank Murray (Robert De Niro), sentado, esperando, mientras detrás suyo yace la imagen del personaje interpretado por el actor de Taxi Driver; o la sonrisa en la cara de Arthur mientras lo ve a Charles Chaplin en pantalla grande.

En el festival de cine de Toronto, Phoenix contó que fue su fallecido hermano River quien le devolvió el amor por la actuación al darle un VHS de Toro salvaje. Lo que se dice un buen ejemplo de cómo los grandes del cine perduran y -como está a la vista-, sus discípulos también.

