En la entrega de los premios Oscar 2020, en la categoría mejor cortometraje documental el ganador fue Learning to Skateboard in a Warzone (If You're A Girl).

En la premiación más importante de la industria del cine, la pieza galardonada compitió por la estatuilla con otros títulos destacados.

Los nominados a mejor cortometraje documental:

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're A Girl)

In The Absence

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Life Overtakes Me

Así, la 92° entrega de los Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, completa con un nuevo ganador su lista de 24 rubros reconocidos en la temporada.