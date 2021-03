Premios Oscar 2021: dónde ver las películas nominadas

Acceder a las películas del Oscar resulta este año tan atípico como todo lo que vive la industria del entretenimiento (y el cine en particular) desde el estallido de la pandemia. La mayoría de los títulos nominados por la Academia de Hollywood, que acaban de anunciarse, están disponibles para el público argentino a través de las plataformas de streaming. Pero algunos candidatos que están llamados a ser protagonistas, como Judas and the Black Messiah y Minari, no la tienen fácil. Parece complicado su estreno local, que no está previsto ni en los cines ni vía streaming, antes del domingo 25 de abril, fecha prevista para la ceremonia de entrega del Oscar.

De las ocho candidatas este año a mejor película, dos (Mank y El juicio de los 7 de Chicago) pueden verse en Netflix, y una más (El sonido del metal) está incluida en el catálogo de Amazon Prime Video. Se espera que Hermosa venganza (título local para Promising Young Woman) se estrene en los cines argentinos el 8 de abril y que ocurra lo propio el 15 del mismo mes con Nomadland y El padre (The Father). Judas and the Black Messiah y Minari, como se dijo, no tienen previsto su lanzamiento local.

El juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin con Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong , Eddie Redmayne, Michael Keaton, Mark Rylance, John Carroll Lynch, Joseph Gordon Levitt Niko Tavernise/NETFLIX

Aquí, una lista de los títulos nominados al Oscar que están disponibles para el público argentino:

Mank (película, director, actor protagónico, actriz de reparto, música original, sonido, vestuario, fotografía, maquillaje, dirección artística): Netflix.

El juicio de los 7 de Chicago (película, guión original, actor de reparto, cancion original, fotografía, edición): Netflix.

El sonido del metal (película, actor protagónico, actor de reparto, guión original, sonido, edición): Amazon Prime Video.

Riz Ahmed, nominado como mejor actor por El sonido del metal, disponible en Amazon Prime Video

La reina del blues (actor protagónico, actriz protagónica, vestuario, maquillaje, dirección artística: Netflix.

Noticias del gran mundo (música original, sonido, fotografía, dirección artística): Netflix.

Una noche en Miami (actor de reparto, guión adaptado, canción original): Amazon Prime Video.

Soul (largometraje animado, sonido, música original): Disney+

Borat 2 (actriz de reparto, guión adaptado): Amazon Prime Video.

Hillbilly: una elegía rural (actriz de reparto, maquillaje): Netflix.

Tráiler de Emma

Emma (maquillaje, vestuario): Flow y HBO Go.

Fragmentos de una mujer (actriz protagónica): Netflix.

Eurovisión: la historia de Fire Saga (canción original): Netflix.

La vida ante sí (canción original): Netflix.

Unidos (largometraje animado): Disney+

Más allá de la luna (largometraje animado): Disney+

Mulan (efectos visuales, vestuario): Disney+

Imágenes del film Tenet de Christopher Nolan. Warner Bros.

Tenet (efectos visuales, dirección artística,): en cines.

Cielo de medianoche (efectos visuales): Netflix.

El agente topo (largometraje documental): Netflix.

Crip Camp (largometraje documental): Netflix.

Lo que el pulpo me enseñó (largometraje documental): Netflix.

Time (largometraje documental): Amazon Prime Video.

Greyhound (sonido): Apple TV+

El único y gran Iván (efectos visuales): Disney+

Una canción por Latasha (cortometraje documental): Netflix.