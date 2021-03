Temporada de premios en Hollwyood: dos modelos en tensión y una encrucijada que se mantiene

La encrucijada que enfrenta la temporada de premios 2021 en Hollywood enfrentará este domingo una nueva prueba con la entrega de los Critics Choice Awards, cuya ceremonia podrá seguirse en la Argentina a partir de las 21 a través de las señales TNT (con traducción simultánea al castellano) y TNT Series (en inglés).

Todos los anticipos indican que este año los Critics Choice seguirán en sus líneas generales el modelo de ceremonia híbrida impuesto por la pandemia que el domingo pasado, al borde de lo insoportable, expusieron los Globo de Oro. Si se repite la experiencia, la temporada de premios que culminará a fines de abril, con el Oscar 2021, quedará todavía más enfrentada a un laberinto sin salida aparente. En ese sentido, los observadores estarán atentos a lo que ocurra con el rating de la transmisión televisiva en Estados Unidos. Después de saberse que los números de audiencia de los Globo de Oro fueron allí los más bajos de toda la historia, ese dato adquiere notable relevancia para evaluar y determinar estrategias en el futuro inmediato. La repetición de esas cifras puede ser un golpe letal.

Una semana después de presentar un premio en los Globo de Oro, Kevin Bacon y Kyra Segdwick harán lo mismo en la entrega de los Critics Choice NBC

Queda como modesto consuelo la certeza de que los Critics Choice (votados por unos 400 críticos de los Estados Unidos y Canadá) ofrecen indicios mucho más certeros que los Globo de Oro como posibles predictores de lo que podría ocurrir con el Oscar. El año pasado, sin ir más lejos, adelantaron cinco de los seis reconocimientos más importantes. El director de Parasite Bong Joon Ho y los cuatro actores que se llevaron los Oscar (Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern) terminaron repitiendo en el Oscar el triunfo previo en los Critics Choice. Solo el voto a la mejor película marcó una diferencia: Había una vez en Hollywood ganó el premio mayor de los Critics Choice. Y como todos saben, el Oscar máximo le correspondió a Parasite.

Este carácter anticipatorio podría convertirse en el único factor de atracción de la segunda gran ceremonia de la temporada de premios 2021. Lo que vendrá antes no estará, según todos los indicios, demasiado alejado de lo que vimos el domingo pasado con los Globo de Oro. Se repite en esta entrega número 26 de los Critics Choice el criterio híbrido (mezcla de ceremonia presencial y hecho virtual) que el Covid-19 impuso hasta ahora. El actor Taye Diggs será el maestro de ceremonias de la transmisión en vivo que se hará desde el estadio cubierto montado en el Barker Hangar, un espacio de 3300 metros cuadrados instalado en Santa Monica, cerca del aeropuerto internacional de Los Angeles. Algunos de los presentadores de los Globo de Oro (Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Angela Bassett, Catherine Zeta-Jones) repetirán esa rutina en los Critics Choice junto a Diggs, y todos los nominados aguardarán el veredicto desde sus hogares, conectados online. Igual que el domingo pasado.

El film Minari, uno de los más nominados a los Critics Choice

Frente a esta fórmula, que dejó a la vista con los Globo de Oro su inutilidad, aparece una alternativa mucho más compacta. La necesidad de adaptarse por completo a las reglas de la pandemia (sobre todo en términos de distanciamiento social) llevó a los productores de la decisiva entrega de los premios actorales más importantes de Hollywood a proponer una ceremonia corta y pre-grabada en su totalidad. Este año, los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) se otorgarán en la noche del 4 de abril en una velada de apenas 60 minutos de duración. No tendrá alfombra roja (virtual o real), no tendrá un maestro de ceremonias y ni siquiera tendrá un escenario propio.

El show, según adelantó Variety, estará compuesto en su totalidad con fragmentos pregrabados y editados con anterioridad a la ceremonia, inclusive los mensajes de agradecimiento de los ganadores de las 13 categorías. La producción tiene previsto unos días antes de la ceremonia organizar encuentros vía Zoom entre los nominados de cada rubro. Allí se anunciará al ganador y se escucharán las reacciones que luego formarán parte de la transmisión televisiva. Los 60 minutos se completarán con breves momentos de comedia especialmente armados para la ceremonia y el clásico segmento “In Memoriam”. Algunos de sus participantes serán Sterling K. Brown, Lily Collins, Ted Danson y Mary Steenburgen.

Mank es la película con más nominaciones (12 en total) de los Critics Choice 2021

Quedan entonces a la vista dos modelos en tensión. De un lado, el que conocimos a partir de los Globo de Oro y que, según todos los indicios, se repetirá en su mayor parte el próximo domingo con los Critics Choice Awards. Del otro, la innovación propuesta por el sindicato de actores de Hollywood: nada en tiempo real, todo pre-grabado y sobre todo breve. ¿Cuál de ellos terminará imponiéndose?

Los candidatos de los Critics Choice

Los Critics Choice premian cada año al cine y a la televisión. Mank, de David Fincher (Netflix) es la película más nominada (acumula 12 candidaturas), seguida por Minari (10), La madre del blues (ocho) y Noticias del gran mundo (siete). El premio a la mejor película repite la fórmula del Oscar, ya que tiene diez candidatos, en este caso Cinco sangres, La madre del blues, Mank, Minari, Noticias del gran mundo, Nomadland, Una noche en Miami, Promising Young Woman, El sonido del metal y El juicio de los 7 de Chicago. Todos estos títulos aparecen en la mayoría de los pronósticos actuales como posibles integrantes de la lista de futuros aspirantes al Oscar, cuyas nominaciones se revelarán el lunes 15 de marzo.

Los candidatos a mejor actor son ocho: Ben Affleck (The Way Back), Riz Ahmed (El sonido del metal), Chadwick Boseman (La madre del blues), Tom Hanks (Noticias del gran mundo), Anthony Hopkins (El padre), Delroy Lindo (Cinco sangres), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari). Para mejor actriz hay siete aspirantes: Viola Davis (La madre del blues), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Sidney Flanigan (Nunca, rara vez, a veces, siempre), Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer), Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Promising Young Woman) y Zendaya (Malcolm & Marie).

Como actores de reparto están nominados Chadwick Boseman (Cinco sangres), Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Bill Murray (En las rocas), Leslie Odom Jr. (Una noche en Miami) y Paul Raci (El sonido del metal). Y como actrices de reparto aparecen Maria Bakalova (Borat 2), Ellen Burstyn (Fragmentos de una mujer), Glenn Close (Hillbilly: una elegía rural), Olivia Colman (El padre), Amanda Seyfried (Mank) y Yuh-Jung Youn (Minari).

Zendaya, en el primer episodio especial de Euphoria HBO

En los premios de televisión se espera una disputa mano a mano entre The Crown y Ozark, dos de las nominadas a mejor serie dramática junto a Better Call Saul, The Good Fight, Lovecraft Country, The Mandalorian, Perry Mason y This Is Us. Las nominadas como mejor serie de comedia son Better Things, The Flight Attendant, Mom, PEN15, Ramy, Schitt’s Creek, Ted Lasso y What We Do in the Shadows. Y Gambito de dama aparece como la favorita entre las miniseries, categoría en la que compiten además I May Destroy You, Mrs. America, Normal People, The Plot Against America, Small Axe, The Undoing y Poco ortodoxa.

Durante la ceremonia habrá un reconocimiento especial para Zendaya, quinta actriz en recibir el SeeHer, premio que se otorga para aquellas mujeres que “desafían esterotipos y reconocen con sus papeles la importancia de entregar retratos femeninos genuinos en el mundo del entretenimiento”. Las ganadoras anteriores fueron Kristen Bell, Viola Davis, Claire Foy y Gal Gadot.