La alfombra roja de los Oscar 2023, en vivo

16: 30 | El radical cambio del color de la alfombra

Una de las grandes atracciones de la edición número 95 del Oscar será una alfombra que por primera vez desde 1961 no será roja, sino color champagne. El rojo tal como lo conocemos en las fiestas del Oscar brillará por su ausencia y también será reemplazado más allá de la alfombra, en los grandes cortinados y adornos del espacio armado para el acceso de los asistentes, por una tonalidad que tiene mucho más que ver con el efecto “óxido de hierro”. Más rústica y a la vez más potente en cuanto a la atracción que ejerce en el observador.

Trabajadores desenrollan la alfombra durante los preparativos para la 95a edición de los Premios de la Academia, el 8 de marzo de 2023

16:00 | Se espera que Lady Gaga haga una aparición sorpresa

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023 no sólo es un encuentro cinéfilo: también nos regala año a año performances musicales históricas. Se espera que este año Lady Gaga haga una aparición sorpresa en los Oscar para interpretar “Hold My Hand”, la canción nominada al Oscar de Top Gun: Maverick, según publicó la revista Variety. Los nominados en la categoría Mejor canción original tradicionalmente se encargan de presentar en vivo sus composiciones en cada premiación. Con Gaga lista para sumarse a la marquesina, todos los nominados de este año se presentarán en la gala: Rihanna (“Lift Me Up”), Sofia Carson y Diane Warren (“Applause”), Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux (“This Is a Life”) y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava (“Naatu Naatu”).

15.40 | Cómo ver el preshow de los Oscar y la alfombra roja

El preshow, de acuerdo a la grilla del canal TNT, está pautado para las 19.30. Allí se transmitirán las intimidades de la gala y se podrá ver el análisis y los comentarios de los especialistas. Este fragmento de los Oscar también se podrá seguir por HBO Max. Por su parte, la alfombra roja empezará a las 18 y será transmitida por la señal E! Entertainment. El tradicional Live From the Red Carpet se podrá ver por televisión en el canal 883 de Flow Clásico de Cablevisión y por el 404 de Flow HD Full; en el canal 1222 de DirecTV y en el 601 de Telecentro.

Jimmy Kimmel, el maestro de ceremonias de la 95a. entrega de los Premios Oscar

15.20 | Cómo ver en vivo la ceremonia y los principales momentos de los Oscar

La ceremonia de los premios Oscar 2023 reúne hoy a las principales figuras del mundo del espectáculo. Esta noche se conocerán a los ganadores del máximo galardón del cine mundial. La premiación se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby, en Los Ángeles, donde las figuras más destacadas de la industria cinematográfica competirán por la tan codiciada estatuilla. En esta ocasión, el conductor de la gala será el comediante Jimmy Kimmel, quien ya había cumplido ese rol en dos ediciones anteriores.

Quienes deseen disfrutar de la premiación en vivo podrán hacerlo a partir de las 21, a través de las señales televisivas de TNT y TNT Series. Para ello, los interesados pueden sintonizar el canal 46 del servicio básico de Cablevisión o el 305 del servicio digital; el canal 213, de DirecTV o el 407 de Telecentro. A estas opciones se suma la transmisión por streaming, a la que se podrá acceder por la plataforma de HBO Max. En su versión en castellano, la entrega de los Oscar se transmitirá por TNT, contará con comentarios en vivo de Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento y con la traducción simultánea de Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.