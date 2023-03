Cómo y dónde ver la entrega de los Oscar 2023

escuchar

Los premios Oscar 2023 reúnen hoy a las principales figuras del mundo del espectáculo y allí se conocerá a los ganadores del máximo galardón del cine mundial en una premiación que se puede ver en vivo desde el Teatro Dolby, en Los Ángeles.

En la gala estarán las más destacadas figuras de la industria cinematográfica compitiendo por la tan codiciada estatuilla, y -en esta ocasión- el conductor será el comediante Jimmy Kimmel, quien ya había cumplido ese rol en dos ediciones anteriores.

Este evento anual reune a los seguidores y fanáticos del cine internacional y reconoce a actores, directores, productores, músicos, guionistas y demás roles fundamentales en las películas estrenadas con fecha posterior a la última entrega de los Oscar.

Cómo ver en vivo la ceremonia y los principales momentos de los Oscar

Quienes deseen disfrutar de la premiación en vivo, podrán hacerlo, a partir de las 21, a través de las señales televisivas de TNT y TNT Series. Para ello, los interesados pueden sintonizar el canal 46 del servicio básico de Cablevisión o el 305, del servicio digital; el canal 213, de DirecTV; o el 407 de Telecentro.

A estas opciones se suma la transmisión por streaming, a la que se podrá acceder por la plataforma de HBO Max.

En su versión en castellano, la entrega de los Oscar se transmitirá por TNT, contará con comentarios en vivo de Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento, y con la traducción simultánea de Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

Sin embargo, aunque el plato fuerte está en la premiación, los Oscar también despiertan gran atención en las horas previas, con el preshow oficial llamado “Punto de encuentro” y, más temprano, con la llegada de las principales figuras del cine en la clásica alfombra roja.

Jimmy Kimmel conducirá por tercera vez la entrega de los Oscar

Cómo ver el preshow de los Oscar y la alfombra roja

El preshow, de acuerdo a la grilla del canal TNT, está pautada para las 19.30. Allí se transmitirán las intimidades de la gala y se podrá ver el análisis y los comentarios de los especialistas. Este fragmento de los Oscar también se podrá seguir por HBO Max.

Por su parte, la alfombra roja, empezará a las 18 y será transmitida por la señal E! Entertainment. El tradicional Live From the Red Carpet se podrá ver por televisión en el canal 883, de Flow Clásico de Cablevisión, y por 404, de Flow HD Full; en el canal 1222, de DirecTV; y en el 601, de Telecentro.

La alfombra roja es una tradición que se remonta al año 1961 y, con el paso de los años, se fue convirtiendo en la antesala de los premios dado que se logró posicionar como un momento clave de la moda y el diseño. Allí, el estilo de los protagonistas acapara todas las miradas y es analizado hasta en el más mínimo detalle, por lo que los principales diseñadores de moda quieren participar con las creaciones que vistan a las principales personalidades del año.

Por otro lado, como sucede en cada entrega de los premios de la Academia, la noche estará atravesada por distintos shows musicales y, en esta edición, se planificaron cuatro presentaciones en vivo a cargo de Sofia Carson y Diane Warren, que interpretarán “Applause” de Tell It Like a Woman; Rihanna, que presentará “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever; Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava, que subirán al escenario con “Naatu Naatu” de RRR; y David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu, que interpretarán la canción“This Is A Life”, de Todo en todas partes y al mismo tiempo.

Quiénes compiten por mejor película en los Oscar 2023

Los títulos nominados a Mejor Película son:

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

LA NACION