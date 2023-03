Premios Oscar 2023: la tradición que se rompió tras el cachetazo de Will Smith que la tuvo a Halle Berry como protagonista

escuchar

Una de las históricas tradiciones de los Premios Oscar es que un ganador en funciones regrese al año siguiente para presentar el premio al nuevo consagrado en su categoría. Will Smith, el ganador del premio al actor principal de 2022, fue excluido de la entrega de premios durante 10 años. Por esta razón, otra persona debió tomar su lugar en la presentación del galardón a mejor actor y actriz.

Durante los premios Oscar 2022, un inapropiado chiste de Chris Rock dirigido hacia Jada Pinkett Smith generó una violenta reacción de parte de su esposo, Will Smith, quien se levantó de su asiento, subió al escenario y le dio un violento cachetazo al anfitrión de la ceremonia. Dicho episodio tuvo numerosas consecuencias en la carrera del protagonista de Yo, Robot. Y lejos de ignorar el hecho, en el marco de los Oscar 2023, la Academia tomó cartas en el asunto y buscó a una artista para que ocupara el rol vacante de presentadora del galardón.

Jessica Chastain y Halle Berry, radiantes y listas para presentar las categorías de mejor actriz y mejor actor PATRICK T. FALLON - AFP

De esta manera, la organización de la gala dispuso que fuera la ganadora a la categoría de Mejor Actriz de 2002, Halle Berry, la que se uniera a la ganadora de la ceremonia de 2022, Jessica Chastain. Las dos actrices fueron las encargadas de presentar juntas los premios Oscar al mejor actor y a la mejor actriz 2023. Las estatuillas fueron para Brendan Fraser por La ballena y Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo, quienes se mostraron muy ilusionados con el premio. Emocionado, Fraser subió al escenario y ofreció un emotivo discurso al que no le faltó nada: con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, destacó la importancia de que Darren Aronofsky, el director de la película, haya confiado en él; agradeció a sus competidores, hizo una breve referencia al tiempo en el que estuvo ausente y emocionó a todos al hablar de sus hijos. “Le agradezco a la Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida”, expresó y luego destacó el rol del director del film y de su guionista para que aceptara el desafío de ponerle el cuerpo a Charlie. “Estoy agradecido con Darren Aronofsky por lanzarme y arrastrarme para hacer La Ballena y con el escritor, Samuel D. Hunter, quien es nuestro salvavidas”.

Por su parte, Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en llevarse el galardón de mejor actriz por su multifacética actuación en la película de multiversos Todo en todas partes al mismo tiempo. “Tengo que dedicar esto a mi madre y a todas las madres del mundo porque ellas realmente son las superheroínas y sin ella ninguno de nosotros estaría aquí esta noche”, dijo en su discurso. “Para todos los niños y niñas que se ven como yo y que están viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades. Es una prueba de que los sueños se sueñan en grande y los sueños se vuelven realidad. Y damas, no dejen que nadie les diga nunca que ya han pasado su mejor momento”, destacó en su discurso de agradecimiento.

Jessica Chastain y Halle Berry junto a la ganadora de la noche: Michelle Yeoh Chris Pizzello - Invision

En el transcurso de la noche, el presentador de este año, Jimmy Kimmel, tomó por sorpresa al público cuando ensayó un paso de comedia vinculado al episodio de Will Smith y expresó: “Esperemos que se diviertan y que se sientan seguros y más importante es que yo también quiero sentirme seguro. Así que si alguien comete un acto de violencia, el resultado será que te ganarás un Oscar como mejor actor y podrás dar un discurso de 19 minutos” (como es sabido, el año pasado luego del golpe a Chris Rock, Smith fue destacado en el rubro a mejor actor por Rey Richard y dio un extenso y errático discurso de agradecimiento).

Más adelante y en el momento de concluir su monólogo, Kimmel le aconsejó a todos los presentes: “Si algo violento sucede, hagan lo mismo que el año pasado: nada. Ustedes permanezcan sentados y no hagan nada. Y si esta noche alguno se enoja por un chiste, no les será fácil llegar hasta mí. Primero tendrán que pasar por delante de algunos de mis amigos, como Creed o The Mandalorian, que están aquí”. “Si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento durante el espectáculo se le otorgará el Oscar al Mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos de duración”, bromeó. En un sentido general, el discurso de Jimmy Kimmel mostró ingenio, pero también algunos comentarios punzantes hacia la industria.

