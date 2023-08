escuchar

No es un año cualquiera para el cine nacional. En el mes de enero, Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre sobre el juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar, alzó el Globo de Oro a mejor película de lengua no inglesa. Pero eso no fue todo. En marzo, y en sintonía con el gran desempeño que obtuvo en distintos festivales, la producción colmó de expectativa al país con su nominación a mejor película extranjera en los premios Oscar. Si bien el film no logró quedarse con la estatuilla, el orgullo emergió desde lo más profundo del ser nacional. Aquel clima festivo se perpetuó el lunes en el Teatro Politeama durante la 17ma entrega de los Premios Sur. Argentina, 1985 resultó la gran ganadora de la noche con un total de diez premios, entre ellos los de mejor película de ficción, mejor dirección, mejor actor protagónico para Ricardo Darín y varias distinciones para el elenco y el equipo de producción.

El diálogo que generó Argentina, 1985, con Darín en el papel de Julio César Strassera y Peter Lanzani en el de Luis Moreno Ocampo no se disparó tanto en términos cinematográficos como en términos históricos. En definitiva, la trama permitió afinar miradas sobre el pasado y el presente. Alejandra Flechner fue distinguida con el premio a mejor actriz de reparto por su labor y en sintonía con la temática del film reflexionó sobre la coyuntura actual: “El cine es una actividad artística colectiva y debemos seguir peleando por ella. Gracias a la sociedad por abrazar esta historia. Ojalá la película siga echando luz sobre los discursos de odio y no repitamos violencias desde el Estado”, expresó conmovida.

La construcción del personaje de ficción “El Ruso”, el entrañable mentor del fiscal Strassera, le valió a Norman Briski el premio a mejor actor de reparto; el intérprete de 85 años se mostró genuinamente entusiasmado por el reconocimiento y alzó su galardón envuelto en una ola de ovaciones. Además, el largometraje de Mitre se impuso en las categorías de mejor dirección de arte, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejor dirección de fotografía y mejor guion original.

Numerosos actores, actrices, directores, productores, miembros de la industria audiovisual argentina y funcionarios, entre ellos el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, dieron el presente en la ceremonia. La gala fue conducida por el actor y comediante Martín Bossi que supo llevar adelante la velada con soltura, humor y agilidad. La dirección musical estuvo a cargo de Lito Vitale y los cuadros musicales de Julia Zenko, Claudia Puyó y Flor Otero le otorgaron tintes de pasión y nostalgia al evento.

A lo largo de lo que fue una noche cálida y emotiva, se destacaron homenajes en forma de premios de honor para la directora, productora y guionista Lita Stantic (una de las mujeres pioneras del cine nacional) y para Jorge Goldenberg (creador de exitosos guiones como el de Plata dulce, La fuga, Los gauchos judíos, entre tantos otros). Mirtha Legrand fue una de las grandes estrellas invitadas y fue destacada como diva indiscutida de la época dorada del cine nacional. La Chiqui recibió el premio muy emocionada y desde el salón (no se sintió cómoda con la idea de subir la escalera del escenario) reflexionó sobre su carrera de actriz y su vínculo con la pantalla grande: “Hice 36 películas y siempre fui la protagonista. Si bien hace muchos años me dedico a la televisión, estoy muy orgullosa del cine de mi país. Vengo de una familia muy cinematográfica y siempre amé el cine. Estoy muy feliz con este buen momento que vive el cine argentino hoy”, agregó.

También hubo espacio para el habitual In Memoriam, a semejanza del que se lleva a cabo en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, con un video en el que se recordó a los artistas fallecidos en el último tiempo, entre ellos María Onetto, Raúl Serrano, Lino Patalano, Chico Novarro, Guido Gorgatti, Tristán, Claudio Da Passano, Ana Doval y Luis Agustoni.

La noche estuvo teñida por una misma consigna que se repitió en los discursos de varios integrantes de la industria audiovisual: “Defender el cine argentino y la cultura”. “Estemos atentos, pasamos cosas peores, no van a poder con nosotros”, apuntó Julieta Díaz sobre un posible desfinanciamiento del Incaa, a cuya preocupación se sumaron, entre otros, la productora Lita Stantic, Bauer, y el director de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Hernán Findling.