Premios Sur 2022: la Academia de Cine dio a conocer los nominados a sus galardones

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció las nominaciones a los Premios Sur, correspondientes al periodo de estreno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Entre los films más mencionados figuran El prófugo, Karnawal, El apego y El perro que no calla, las cuatro que compiten en la categoría de mejor película. Y, a tono con los tiempos, también se entregará un galardón a la mejor serie, que se disputarán Terapia alternativa, Entre hombres (HBO Max), Maradona: sueño bendito (Amazon Prime Video) y El reino (Netflix). Una de las curiosidades de la lista es que Ana Katz, realizadora y guionista del largometraje El perro que no calla, también es la directora general de Terapia alternativa, ficción disponible en Star+.

Karnawal

Por otro lado, la más nominada entre las películas es Karnawal, con catorce menciones. El film del director debutante Juan Pablo Félix, una coproducción entre Argentina, Brasil, Chile, México y Noruega, tuvo un destacado paso por el festival de Toronto, al tiempo que en los premios Platino se llevó los galardones a mejor ópera prima y mejor actor de reparto (el intérprete chileno Alfredo Castro, también en competencia en los premios Sur); en ese mismo rubro figuran Daniel Hendler (El prófugo), Diego Cremonesi (Karnawal) y Sergio Prina (Amor bandido). La categoría de intérpretes femeninas de reparto está integrada por Analía Couceyro (Inmortal), Mónica Lairana (Karnawal), Mónica Villa (Una tumba para tres) y Paola Barrientos (Yo nena, yo princesa).

El apego

En el apartado de mejor actriz protagonista aparecen Érica Rivas por su papel en El prófugo, el film de Natalia Mesa que sumó once nominaciones (aunque sorprendentemente Mesa no figura en el rubro de mejores directores), además de Jimena Anganuzzi y Lola Berthet por El apego (film que tiene nueve candidaturas) y Paula Carruega (Ojos de arena). Entre los intérpretes masculinos, los nominados son Leonardo Sbaraglia (Errante corazón), Germán De Silva (El apego), Nahuel Pérez Biscayart (El prófugo) y Martín López Lacci también mencionado entre las revelaciones masculinas por su trabajo en Karnawal. En ese rubro competirá con Nahuel Cabral (Las ranas), Roberto Moldavsky (Ex casados) y Valentino Vena (Yo nena, yo princesa). Mientras que del lado femenino las candidatas son Miranda de la Serna (Errante corazón), Miss Bolivia (Ese fin de semana), Malena Pichot (Finde) e Isabella G.C. por (Yo nena, yo princesa).

El perro que no calla, de Ana Katz Gentileza Ana Katz

La categoría de mejor dirección incluye a los realizadores Valentín Javier Diment (El apego), a la ya mencionada Ana Katz (El perro que no calla), Leonardo Brzezicki (Errante corazón) y Juan Pablo Félix (Karnawal) quienes también comparten la categoría de mejor guion original. Por el lado de mejor guion adaptado figuran Alberto Fasce y Gonzalo Ventura por Al 3er día, basado en la novela 3 días, Natalia Meta por El prófugo, basado en El mal menor de C.E. Feiling, Sandra Gugliotta y Miguel Zeballos por el guion del documental Retiros (In)Voluntarios, basado en La privatización de los cuerpos de Damián Pierbattisti y Federico Palazzo y José Paquez por Yo nena, yo princesa, basado en el libro de Gabriela Mansilla Yo nena, yo princesa. Luana la niña que eligió su propio nombre.

En cuanto a los documentales, dos de los films más destacados exploran la labor de dos prominentes integrantes de la industria cinematográfica: Félix “Chango” Monti y Manuel Antín. El primero, fundamental director de fotografía del cine nacional, es retratado en Chango, la luz descubre, de Alejandra Martín y Paola Rizzi, mientras que Cortázar y Antín: cartas iluminadas, de Cinthia Rajschmir, se ocupa de la amistad entre el director y el escritor. Además en la categoría documental figuran los films Mapa de sueños latinoamericanos, de Martín Weber y Carroceros, de Mariano Frigerio y Denise Urfeig.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina no anunció aún la fecha de entrega de estos galardones a la producción audiovisual nacional.