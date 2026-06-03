Premios Sur 2026: todos los ganadores del galardón que distingue a los mejores del cine nacional

Este martes, en el Teatro Alvear, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó los Premios Sur 2026 que distinguen a los mejores dentro de la ficción nacional en pantallas. Con una cantidad acotada de películas y series en competencia, la ceremonia concentró la mayor parte de sus galardones en unos pocos títulos, que dominaron las principales categorías de la noche.

La escasa producción estrenada durante el último año, consecuencia de la profunda crisis que atraviesa el sector audiovisual, también se reflejó en el reparto de los premios: apenas un puñado de películas concentró la mayoría de las estatuillas entregadas por la Academia.

Entre ellos se destacaron Belén, que obtuvo el premio a Mejor película de ficción; Gatillero, que reunió cinco estatuillas; y El Eternauta, distinguida como Mejor serie de ficción. Además, Camila Plaate fue una de las figuras de la velada al recibir dos premios por su trabajo en Belén: Mejor actriz de reparto y Revelación.

TODOS LOS GANADORES

Mejor actor de reparto

Fernán Mirás, en Mazel Tov

Fernán Mirás (Mazel Tov)

Mejor actriz de reparto

Camila Plaate ANDER GILLENEA - AFP

Camila Plaate (Belén)

Mejor actor revelación

Angelo Mutti Spinetta Matías Salgado

Angelo Mutti Spinetta (La Llegada del Hijo)

Mejor actriz revelación

Camila Pláate (Belén)

Mejor actor protagonista

Marcelo Subiotto Rodrigo Nespolo

Marcelo Subiotto (El Mensaje)

Mejor actriz protagonista

Marilú Marini, en 27 noches Netflix

Marilú Marini (27 Noches)

Mejor dirección

Cristian Tapia Marchiori (Gatillero)

Mejor dirección artística

Sebastián Orgambide (27 Noches)

Mejor diseño de vestuario

Roberta Pesci (27 Noches)

Mejor Fotografía

Gatillero

Facundo Nuble (Gatillero)

Mejor guion adaptado

Laura Paredes, Dolores Fonzi, Agustina San Martín y Nicolás Britos (Belén)

Mejor guion original

Clara Ambrosoni y Cristian Tapia Marchiori (Gatillero)

Mejor maquillaje y caracterización

Fernanda Curci (Gatillero)

Mejor Montaje

Andrés Pepe Estrada (Belén)

Mejor Música Original

La Mujer de la Fila

Mejor ópera prima

La noche sin mí

Mejor sonido

Tiki Franzan (Gatillero)

Mejor película iberoamericana

El agente secreto (Brasil)

Mejor cortometraje

Tu cuerpo en mi habitación

Mejor película de ficción

Belén

Mejor película documental

Weser

Mejor serie de ficción

El Eternauta

Premios de honor

Lucrecia Martel

Cecilia Roth

Luis Brandoni

Luis Scalella