Premios Sur 2026: todos los ganadores del galardón que distingue a los mejores del cine nacional
La ceremonia organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se realizó este martes por la noche en el Teatro Alvear
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Este martes, en el Teatro Alvear, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó los Premios Sur 2026 que distinguen a los mejores dentro de la ficción nacional en pantallas. Con una cantidad acotada de películas y series en competencia, la ceremonia concentró la mayor parte de sus galardones en unos pocos títulos, que dominaron las principales categorías de la noche.
La escasa producción estrenada durante el último año, consecuencia de la profunda crisis que atraviesa el sector audiovisual, también se reflejó en el reparto de los premios: apenas un puñado de películas concentró la mayoría de las estatuillas entregadas por la Academia.
Entre ellos se destacaron Belén, que obtuvo el premio a Mejor película de ficción; Gatillero, que reunió cinco estatuillas; y El Eternauta, distinguida como Mejor serie de ficción. Además, Camila Plaate fue una de las figuras de la velada al recibir dos premios por su trabajo en Belén: Mejor actriz de reparto y Revelación.
TODOS LOS GANADORES
Mejor actor de reparto
Fernán Mirás (Mazel Tov)
Mejor actriz de reparto
Camila Plaate (Belén)
Mejor actor revelación
Angelo Mutti Spinetta (La Llegada del Hijo)
Mejor actriz revelación
Camila Pláate (Belén)
Mejor actor protagonista
Marcelo Subiotto (El Mensaje)
Mejor actriz protagonista
Marilú Marini (27 Noches)
Mejor dirección
Cristian Tapia Marchiori (Gatillero)
Mejor dirección artística
Sebastián Orgambide (27 Noches)
Mejor diseño de vestuario
Roberta Pesci (27 Noches)
Mejor Fotografía
Facundo Nuble (Gatillero)
Mejor guion adaptado
Laura Paredes, Dolores Fonzi, Agustina San Martín y Nicolás Britos (Belén)
Mejor guion original
Clara Ambrosoni y Cristian Tapia Marchiori (Gatillero)
Mejor maquillaje y caracterización
Fernanda Curci (Gatillero)
Mejor Montaje
Andrés Pepe Estrada (Belén)
Mejor Música Original
La Mujer de la Fila
Mejor ópera prima
La noche sin mí
Mejor sonido
Tiki Franzan (Gatillero)
Mejor película iberoamericana
El agente secreto (Brasil)
Mejor cortometraje
Tu cuerpo en mi habitación
Mejor película de ficción
Belén
Mejor película documental
Weser
Mejor serie de ficción
El Eternauta
Premios de honor
Lucrecia Martel
Cecilia Roth
Luis Brandoni
Luis Scalella
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